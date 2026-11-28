Slušaj vest

Predsednički izbori u Srbiji kojji su raspisani za 27. decembar postali su glava tema i u francuskim medijima, pa tako čuveni list Libération piše kako je studentski pokret, mesec dana nakon pobede na parlamentarnim izborima odlučio da podrži kandidaturu 65-godišnjeg Radomira Saičića, "akademika i čoveka koji je bio čvrst pristalica pokreta još od početka protesta 2024. godine, i koji nema političkog iskustva".

Liberation o Radomiru Saičiću Foto: Liberation printscreen

- Za studentski pokret, koji je nastao u novembru 2024. godine nakon urušavanja novorenovirane nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u nesreći u kojoj je izgubljeno 16 života, ovi izbori predstavljaju priliku da se nadogradi pobeda ostvarena nad Srpskom naprednom strankom (SNS) Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra - piše Liberasion i podseća da je na tim izborima Studentska lista osvojila 140 od 250 poslaničkih mesta i tako je okončala 14-godišnju vladavinu Aleksandra Vučića i njegove stranke, koja sada ima 103 poslanika.

Kako navode, bivši predsednik, dominantna figura srpske desnice, podneo je ostavku krajem septembra, skrativši svoj drugi mandat za osam meseci kako bi učestvovao u kampanji za parlamentarne izbore. Kao posledica toga, raspisani su vanredni predsednički izbori.

"Radomir Saičić, profesor na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti, pružao je podršku studentskom pokretu od samog početka", oiše Liberation, i citira anonimnu predstavnicu studentskog pokreta koja je rekla da njihov izbor "nije bio slučajan".

- Studenti su odlučili da svoje poverenje ukažu kandidatu koji će zastupati vrednosti i ideje koje svi mi branimo - izjavila je ona najavljujući kandidaturu akademika.

Radomir Saičić u medijima u Francuskoj Foto: Screenshot

U svom govoru, podseća francuski list, Saičić je pohvalio "pobunu protiv nepravde" i "hrabrost" studentskog pokreta, koji je tokom skoro dve godine organizovao stotine demonstracija širom zemlje, od kojih su neke bile najmasovnije viđene još od pada lidera Slobodana Miloševića 2000. godine.

"Nekoliko dana pre parlamentarnih izbora, taj profesor je pozvao na okončanje korupcije i mafijaškog načina upravljanja državom", navodi Liberation.

Saičić je u oktobru bio jedan od 250 kandidata na Studentskoj listi za parlamentarne izbore. Nakon što je izabran za poslanika, upravo je on uzeo reč kako bi objavio pobedu svog pokreta.