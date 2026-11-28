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Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je ranije više upozorenja zbog obilnih padavina, snega i vejavice koje se očekuju od 27. do 29. novembra, dok iz Auto-moto saveza Srbije upozoravaju na to da magla i pojava mraza pogoršavaju uslove na putevima.

Upravo u takvim vremenskim uslovima, uvek je najsigurnije garažirati vozilo i ne kretati na put, ali ukoliko to ipak činite, važno je znati kako se ponašati tokom vožnje, ukoliko vas zadesi poledica na putu ili ako vas negde susretne snežna vejavica, zaveje i zaglavi.

Na poledici najvažniji ljudski faktor

U tri vezana meteorološka upozorenja Republički hidrometeorološki zavod Srbije navodi da se u većem delu zemlje očekuju obilna kiša, nagli prelazak kiše u vlažan sneg, stvaranje snežnog pokrivača, kao i snežna vejavica praćena olujnim vetrom.

Ono što je posebno opasno jeste kombinacija kiše i niskih temperatura, a imajući u vidu da se očekuje i sneg, u kombinaciji sa minusom koji je česta pojava na višim nadmorskim visinama (planine), raste opasnost od zaleđenog puta. Tada nastaju uslovi kada su od slabe pomoći i zimske gume, a ni pogon na sva četiri točka, uprkos uvreženom mišljenju, nije od pomoći, ukoliko ne znate pravilno da vozite u ovakvim uslovima.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako pravilno voziti po snegu i ledu

Naime, kada se na putu nalazi led, postoji izuzetno malo ili najčešće ne postoji nikakvo trenje i otpor koji bi pneumatike usmeravao tamo gde želite. Pošto su, dakle, tehnički uslovi nešto na šta se ne možete osloniti, jedini način da vožnja u uslovima ledene kiše bude iole bezbedna jeste - ljudski faktor.

Prvi i osnovni savet kada je led na kolovozu, savetuju saobraćajci, jeste da, jednostavno, ne vozite. Ako ste već na putu, osnovni saveti su da vozite sporo i budite oprezni, poštujući svu signalizaciju uz pravljenje velikog odstojanja od vozila koje se nalazi ispred vas.

Kako kočiti na zaleđenom putu

Ako ste na zaleđenom putu, korišćenje kočnica predstavlja najveći izazov. Jasmina Bončić iz Auto-škole "Desetka plus", objasnila je ranije da je uslov za bezbedno kočenje procena razdaljine koja je za to potrebna.

- Nema tu preteranog kočenja, već se koči motorom u kombinaciji sa blagim pritiskanjem pedale nožne kočnice. Koči se postepeno kako bi se izbegla blokada točkova. Ako točkovi blokiraju, vozilo proklizava i gubi se kontrola. Tada treba otpustiti kočnicu, zatim postepeno zakočiti, a istovremeno kočiti motorom - preći u manji stepen prenosa, odnosno prebaciti menjač u nižu brzinu - rekla je ranije za RTS Bončićeva.

Kako je objasnila, “na nizbrdici nikako ne treba juriti, već kočiti lagano, nežnim spuštanjem i podizanjem stopala s kočnice”.

- Za razliku od vožnje uzbrdo, nizbrdo se uvek vozi u nižem stepenu prenosa nego po suvom vremenu. A uzbrdo se ide blagim gasom. I kad se doda određena količina gasa, to je vrlo mala količina gasa, ide se kontinuirano uzbrdo. Što više dodajemo gas, veća je mogućnost da će automobil proklizati. Sa druge strane, ako nema gasa, automobil će stati, tako da se količina gasa na uzbrdici daje po osećaju - kazala je ona ranije.

Skretanje na poledici

Foto: Printscreen/Instagram/192

Ništa manje izazovno od kočenja, jeste i skretanje na poledici. Pre nego što se uđe u krivinu, kako savetuju saobraćajni stručnjaci, treba usporiti kako bi se očuvala stabilnost vozila.

- Potrebno je okretati volan lagano, ali ako se oseti da je prednji deo vozila neupravljiv odmah treba skloniti nogu sa papučice gasa, usporiti i blago kočiti ako je potrebno. Ako se zadnji deo vozila zanese, tada se lagano dodaje gas da bi se auto vratio na pravac. U krivinama preporučljivo je voziti sporo ujednačenom brzinom da bi se izbeglo zanošenje vozila - navodi se.

Zašto je važno kretati iz druge brzine

Konačno, ako vam automobil u ovakvim uslovima stane, potrebno je znati na koji način ga ponovo najbezbednije moguće staviti u pogon.

- Da bi se sprečilo proklizavanje treba krenuti lagano i postepeno ubrzavati. Ako točkovi proklizavaju ili se auto zaglavi u snegu, treba krenuti iz druge brzine jer se tako smanjuje sila koja deluje na točkove i povećava pogonska snaga. Ako auto ima automatski menjač, treba uključite zimski režim - savetuju saobraćajni stručnjaci.

Kako da vozite ako na putu ima snega

Posle leda, da se vratimo snegu, jer je on ipak najčešće prisutan u zimskim uslovima vožnje. Dakle, šta je neophodno da učinite pre polaska na destinaciju gde je vrlo izvesno da vas očekuje sneg na putu, pod pretpostavkom da vam je vozilo već opremljeno onim što Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje kao “obaveznu zimsku opremu”, a to su zimske gume, lanci ili “čarape za gume” i konačno, ako ste za volanom teretnog vozila, lopata.

Najpre čišćenje vozila

Za početak, dobro očistite automobil i to ne samo stakla, već i krov. Tokom vožnje taj sneg sa krova može da sklizne što dovodi do smanjena vidljivosti, a to može da se desi baš u nekom ključnom momentu.

Sneg i led sa stakla može se otkloniti pomoću grejača ili odgovarajućim metlicama, ali nikako vrelom vodom. Međutim, događa se da vozač ne može ni da uđe u automobil, pošto se brave na niskim temperaturama zalede. Najefikasnijima u takvim situacijama su se pokazala sredstva koje proizvođači automobila prave upravo za određeni model ili univerzalna tečnost koja se prodaje u prodavnicama auto-delova.

Šta ako vas sneg zaveje i ostanete zaglavljeni

Očišćenog vozila i opremljeni zimskom opremom, kao što pokazuju i ovozimski slučajevi, moguće je da ostanete zavejani i zaglavljeni u snegu. Na pitanje šta tada činiti i kako se izvući, Jasmina Bončić iz auto-škole je ranije rekla da je najbolje rešenje pozvati šlep službu, “jer većim manevrisanjem automobil sve dublje tone”.

Foto: Shutterstock

Prvo treba očistiti sneg koji je zatrpao naše vozilo, zatim se ugreje automobil i onda polako imamo to lagano pokretanje vozila. Ne smemo brzo da pustimo kvačilo, ne smemo naglo da dodajemo gas jer što ga više dodajemo, sve se više ukopavamo. Ako dođe do zaglavljivanja, ja bih preporučila da je najbezbednije da pozovete šlep službu koja se bavi tim poslom i izvuče automobil.

Šta ako šlep službe ili spasilaca nema satima

Pored poziva šlep službi, naravno, podrazumeva se i poziv vatrogascima-spasiocima koji su već ovih dana imali nekoliko intervencija spašavanja vozača i putnika zaglavljenih u snegu.

Dok se čeka na njihov dolazak, “za svaki slučaj”, trebalo bi pre polaska na rizičan put u zimskim uslovima da imate i “dodatnu” opremu koja vam omogućava da preživite dok se pomoć duže čeka.

Na spisku su, pored kompleta prve pomoći i strugača leda koji se podrazumevaju, i baterijska lampa, ćebe, sveća, perorez, pištaljka i šibice ili upaljač. Naravno, preporučljivo je da u automobile imati i vodu za piće i visokoenergetsku, dugotrajnu hranu, kao što su kikiriki, čokolada, suvo ili koštunjavo voće. Poželjno je da sa sobom imate i automobilski punjač za mobilni telefon.

Pozovite pomoć, ne napuštajte vozilo i nemojte zaspati

Ostale savete na temu “kako preživeti u zavejanom automobile”, daju u strukovnom Udruženju internacionalne policijske organizacije.

Odmah pozovite pomoć ukoliko vam radi mobilni telefon, i pošaljite vašu lokaciju.

Držite vozilo upaljeno 10-15 minuta na svakih sat vremena. Tako će vam gorivo potrajati a nećete se smrznuti.

Nikada ne napuštajte vozilo ukoliko niste u blizini nekog drugog skloništa.

Ne smete zaspati je ključni savet, naročito ako ste sami u vozilu.