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Ako se, recimo, u Iranu žena pojavi na ulici nepokrivena maramom, time čini težak (i kažnjiv) moralni prestup. Tako je npr. pre nekoliko godina devojka Mahsa Amini savatana na javnom mestu bez hidžaba na glavi, teheranska moralna milicija ju je odmah uhapsila, odvela „tamo gde treba“ i umlatila je do smrti.

Iako u Srbiji šerijat nije na snazi, i mi - jebo ja nas - imamo moralnu policiju, moralne pravnike i moralne paničare, koji doduše nisu institucionalizovani, ali koji - budući da je kod nas (jebo ja nas) mnogo toga neinstitucionalizovano - imaju i te kakav uticaj na istoriju i život.

U Srbiji ćete svako malo čuti - pogotovo od tutumraka iz Kitaj Goroda i Slavskog Pojasa - da je ovaj/ova izgubila pravo da govori ovo ili ono ili da radi ovo ili ono. „Moralno pravo“ je još jedna kao u moru ovdašnjih izmišljotina i sklepotina.

Idemo dalje, iranska moralna milicija ima pravo da apsi žene bez hidžaba - iako ne i da ih umlaćuje - jer radi po šerijatskom pravu koje zabranjuje ženama da se na javnim mestima pojavljuju nepokrivene, za razliku od srbskih moralnih milicajaca, pravnika i paničara koji rade bespravno (cinik bi rekao: dobro bi bilo kad bi samo oni radili bespravno).

A evo zašto rade bespravno, što bi reko Blic (mada to on ni pod mukama ne bi rekao dok mu ne bude jasno - štaviše dok mu ne bude eksplicitno rečeno - šta će u novom režimu biti „moralno“, šta pak „nemoralno“). I eto lepog primera morala, ali Ničeovog „morala robova“. Ovako to ide: Čekamo da vidimo šta će za nove gospodare biti moralno, šta nemoralno, pa ćemo se uklopiti u nova moralna pravila. Nema goreg oblika nemorala od morala robova.

Seća li se još neko „socijalističkog morala“ - lepog primera morala robova - koji je prdnuo u čabar skupa sa socijalizmom. Nakon što je socijalistički moral prdnuo u čabar, na snagu je stupio čaršijski cinacarsko-kalburski robovski moral srpskog stila. Ćosić je povazdan trućao o moralu. Vazda zabrinut za moralnu dobrobit Srba, mene je jednom davnom zgodom u Užicu pitao „da li je užička omladina promiskuitetna“. Rekao sam mu: „Kako ko.“ Šta sam drugo mogao da mu kažem.

Vratimo se mi na temu. Zašto srbski moralni milicajci i pravnici rade bespravno, da ne kažem baš nelicencirano? Zato što u Srbiji - bar na papiru - postoji ustavno, građansko i krivično pravo i što pravni sistem RS ne poznaje nikakvo „moralno pravo“.