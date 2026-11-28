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Iz "Puteva Srbije" saopštili su da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično, u raskvašenom stanju, do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva, Čačka i Kruševca.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca i Valjeva.

1/14 Vidi galeriju Prvi sneg u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremne da reaguju po potrebi.

- Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle - navodi se u saopštenju.

Obavezna zimska oprema

Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.

Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.