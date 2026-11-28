Društvo
HITNO UPOZORENJE PUTEVA SRBIJE! Sneg okovao delove zemlje, na snazi zabrana za šlepere: Ako krećete na put, bez ovoga NI SLUČAJNO!
- Autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni su za saobraćaj.
- Snežni pokrivač do 5 centimetara ima mestimično u Novom Pazaru, Užicu, Valjevu, Čačku i Kruševcu, a zabrana za šlepere važi u Kruševcu i Valjevu.
- Putevi Srbije poručuju da su ekipe na terenu i apeluju na vozače da ne kreću bez zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu.
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Iz "Puteva Srbije" saopštili su da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.
Snega ima mestimično, u raskvašenom stanju, do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva, Čačka i Kruševca.
Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca i Valjeva.
Prvi sneg u Beogradu Foto: Ilija Ilić
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Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremne da reaguju po potrebi.
- Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle - navodi se u saopštenju.
Obavezna zimska oprema
Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.
Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.
(Kurir.rs)
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