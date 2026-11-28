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Otac Stefan Purić bio je jeromonah manastira Budisavci kod Kline. U julu 1999. godine, dok su se srpske porodice, žene, deca i starci sklanjali u manastir bežeći od nasilja, on je brinuo o njima. Kada je ponestalo hrane, nije okrenuo glavu od ljudi kojima je bila potrebna pomoć.

Bio je to 19. jul 1999. godine.

Na putu su ih, prema svedočenjima, presreli pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Ono što je usledilo predstavlja jedno od najstrašnijih svedočanstava o stradanju srpskog naroda.

U tim danima neizvesnosti i straha, preostali srpski civili - starci, žene i deca - potražili su utočište u manastiru Budisavci.

Otac Stefan Purić Foto: Eparhija Raško-prizrenska

U želji da obezbedi hranu za ugrožene, otac Stefan je zajedno sa Vujadinom Vujevićem, nastavnikom iz sela, izašao u nabavku. Verovao je da mu se ništa neće dogoditi jer se nikome nije zamerio i bio je poznat kao izuzetno čestit i poštovan čovek.

Odsekli im glave, a tela bacili u jamu

Prema nekim svedočenjima, njih su na tom putu presreli pripadnici tzv. OVK. U prisustvu više osoba koje su nemo posmatrale zločin, Stefanu i Vujadinu su odsečene glave sekirom, a tela su potom bačena u jednu od obližnjih jama.

Otac Stefan Purić jedno je od dva sveštena lica koja su nestala i kasnije stradala na prostoru bivše Jugoslavije tokom ratnih devedesetih.

Novinari radio Goraždevca su pre par godina zabeležili svedočenja monahinja iz manastira Budisavci koje su tih ratnih dana delile život sa ocem Stefanom.

"On je toliko bio dobar da smo mi bile srećne što je on tu došao. Ali u međuvremenu pojavila se potreba za Budisavce, tamo gde je on, jadnik, i nastradao. A ovde je došao otac Desimir iz Prizrenske bogoslovije, tako da je imao ko da ostane."

"Mati ga pita: ‘Oče Stefane, bi li išao u Budisavce?’ – ‘Kako neću, mati, peške ako treba. Tamo je mirno, tamo je tišina.’"

"Meni samo treba molitva. Ali je kod nas bio dobar, dobar i samo dobar. I neka mu je večna pamjat."

Jedna od monahinja dodala je.

"Strašno. Mnogo je bio dobar i pobožan, samo… šta ćeš. Pa išao dole da pomaže narodu, bio je kod nas u kući našoj. I da kupuje namirnice za narod, da jedu. Išao je tri-četiri puta, peti put kad je otišao - više se nije vratio."

"Otišao verujući da se ništa loše ne može desiti"

Tog 19. jula 1999. godine na praznik Sv. Sisoja velikog, otac Stefan je, videći da hrane u manastiru ima malo da nahrane narod koji se tu sklonio od najezde ekstremista OVK, ne javljajući se nikome uzeo kolica i polako gurajući ih izašao iz manastira.

"Jedna od monahinja je primetila da ga nema i pitala, gde je otac Stefan, rekli su da je upravo otišao u nabavku sa Vujadinom Vujovićem, nastavnikom koji je sa ostalim Srbima utočište našao u manastiru. Otac Stefan je otišao verujući da se ništa loše ne može desiti, kao Jagnje Božije, mirno, da bi nahranio bližnje svoje. Otac Stefan i nastavnik Vujadin se nisu vratili, a ne znamo da li su stigli u prodavnicu. Kod prve kuće desno od manastira, pored puta za selo nađena su samo prevrnuta kolica, kao jedini trag da su tuda peške krenuli. Da li je tu u šumi bila OVK zaseda ili se nešto drugo desilo ne znamo. Otac Stefan je nestao i njegovo telo, kao i ostalih Srba nestalih i ubijenih tada u Klini i Istoku nisu nikada pronađeni", navodi se u podsećanju na Stefana Purića na sajtu Eparhije raško-prizrenske.