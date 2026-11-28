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Sindikat medijskih radnika SMER, Sindikat radnika produkcije i tehnike u Radio-televiziji Srbije (RTS) i Sindikat Sloga zatražili su danas od Borivoja Uskokovića da bez odlaganja podnese neopozivu ostavku na mesto vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS.

Sindikati su u zajedničkom saopštenju naveli da traže ostavku zbog "nedopustive profesionalne nekompetentnost u javnom nastupu", navodeći da je u emisiji „Utisak nedelje“ Uskoković pokazao potpuno nepoznavanje elementarnih činjenica i tačnog datuma tragedije pada nadstrešnice u Novom Sadu, što je "sramota za funkciju v.d. urednika javnog medijskog servisa".

Podsećamo, Borivoje Uskoković gostovao je u "Utisku nedelje" 15. novembra, deset dana nakon vanrednih izbora, a pet dana nakon što je objavljen snimak sa internog sastanka na RTS-u, na kojem je Uskoković pročitao spisak sa imenima oko 50 novinara i urednika Javnog servisa, čije su podatke (odnosno, "dosijee", kako se izrazio Uskoković) o radnom angažovanju i karijerama tražili "studenti u blokadi".

U toj emisiji Borivoje Uskoković pitao je voditeljku Olju Bećković "Kad je pala nadstrešnica?".

Sindikati RTS-a traže ostavku i zbog javno targetiranjai čitanja spiska 50 novinara i urednika, čime je grubo prekršio profesionalnu etiku, kolektivnu solidarnost i bezbednost zaposlenih, kao i zbog "pritiska na zaposlene" i "zapošljavanje kadrova na nepostojeća radna mesta".

- Smatramo da ste navedenim postupcima i javnim istupom u potpunosti izgubili profesionalni, stručni i moralni kredibilitet neophodan za obavljanje uredničke funkcije u RTS, kao i poverenje zaposlenih i građana koji finansiraju javni servis - naveli su sindikati i dodali da zahtevaju da Uskoković podnese ostavku u roku od tri dana od prijema dopisa sindikata.