Lokacije u Beogradu na kojima se stvara poplava zbog kiša

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Na problem su ukazali i stanovnici pojedinih delova grada. Stanarka Ozrenske ulice, koja se nalazi u blizini auto-puta na Dušanovcu, kazala je da se taj deo grada ponovo suočava sa plavljenjem, iako je problem, kako je navela, rešen izgradnjom velikog kolektora pre oko 15 godina.

Prema njenim rečima, voda se sliva sa viših delova Ustaničke ulice, a zadržava se u nižim, od Ozrenske ulice pa sve do područja kod Hitne pomoći.

"To je bukvalno reka, ne možete da prođete. Ja sam prošle nedelje ugazila u vodu, do iznad članaka, jer moram tu da prođem da dođem do kuće", rekla je stanarka.

Ona smatra da problem nije u kolektoru, za koji tvrdi da funkcioniše dobro, već u uličnim slivnicima koji nisu očišćeni od lišća i drugog otpada.

"Kada ovi slivnici nisu očišćeni od lišća, nema gde ta voda da uđe u kolektor. Mi smo dole u nizini, sve mora tu da se slije sa vrha Ustaničke. Dole kod nas je katastrofa to zapušeno", objasnila je.

Foto: Printscreen/192.rs/Viber patrole

Kako je navela, pre izgradnje kolektora u tom delu grada plavljenje je bilo česta pojava, a voda je ulazila i u kuće. Nakon završetka radova, situacija se godinama nije ponavljala, sve do poslednjih nekoliko kišnih epizoda.

Zašto dolazi do plavljenja ulica

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su naveli da zadržavanje vode na kolovozima nije posledica samo kapaciteta kanalizacione mreže, već kombinacije više faktora.

"Sve su češće ekstremne vremenske nepogode i pljuskovi visokog intenziteta, kada u veoma kratkom vremenskom intervalu, od 15 do 30 minuta, padne količina kiše koja premašuje projektovane kapacitete uličnih slivnika i kolektora", objasnili su iz ovog preduzeća.

Dodali su da problem dodatno stvaraju lišće, granje, zemlja i komunalni otpad koje bujična voda nosi sa sobom.

"Oni u trenutku prekrivaju slivničke rešetke i fizički sprečavaju oticanje vode sa kolovoza, sve dok se ne uklone", naveli su.

Na zadržavanje vode utiče i konfiguracija terena u Beogradu, koji karakterišu velike visinske razlike i slivanje vode iz viših u niže delove grada.

"Širenjem grada i povećanjem udela nepropusnih površina, poput asfalta i betona, na račun zelenih površina i zemljišta, smanjuje se prirodno upijanje vode, pa se gotovo celokupna količina padavina direktno sliva na kolovoze", istakli su.

Foto: Naxi kamere printscreen, printscreen/instagram/192_rs

Kao dodatne probleme su naveli nepravilno izvedene poprečne i podužne padove kolovoza prilikom rekonstrukcije ulica, kao i neodgovarajući nivo slivničkih rešetki u odnosu na asfalt.

"Veliki problem na terenu predstavljaju i nepropisno parkirana vozila iznad slivnika, koja našim specijalizovanim vozilima fizički onemogućavaju pristup i brzo odgušenje u trenucima kada je to najpotrebnije", objasnili su za Euronews Srbija iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

U Beogradu postoji oko 60 kritičnih lokacija

Problem zadržavanja atmosferskih voda posebno je izražen u pojedinim delovima grada. Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" navode da u Sektoru kanalizacione mreže postoji mapa sa oko 60 najkritičnijih lokacija koje su ugrožene tokom većih padavina.

Među njima su podvožnjaci u Tadeuša Košćuška, Dubrovačkoj i Knežopoljskoj ulici, ugao Dunavske i Dobračine ulice, kao i ugao Poenkareove i Cvijićeve ulice.

Na toj mapi nalazi se i Trg oslobođenja, odnosno kružni tok na Autokomandi, gde se sliva velika količina vode iz okolnih ulica - Vojvode Stepe, Bulevara oslobođenja, Ulice dr Milutina Ivkovića i Ljutice Bogdana.

"Usled velike slivne površine koja gravitira ka kružnom toku, značajna količina vode sliva se na to područje, gde ove vode ne mogu da budu prihvaćene", ukazali su.

Kako su objasnili, na Autokomandi je završena prva faza radova ispod nadvožnjaka uz autoput, dok je druga faza, u zoni kružnog toka, u toku.

"Zbog složenosti raskrsnice na Autokomandi potrebno je da celokupan projekat rešenja odvođenja atmosferskih voda bude završen, kako bi rezultati prilikom velikih kiša bili vidljivi", napomenuli su.

Dodali su da su na pojedinim lokacijama problemi sa atmosferskim vodama već rešeni, da je na nekima realizacija projekata u toku, dok su na drugim definisani problemi i u toku je izrada projekata za njihovo rešavanje.

Koliko često se čiste slivnici?

1/3 Vidi galeriju Potop kod Hitne pomoći Foto: Kurir.rs

Jedno od pitanja koje se nameće jeste koliko često se održavaju ulični slivnici, posebno tokom jeseni, kada se na rešetkama nakuplja lišće.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su napomenuli da svakodnevno rade na održavanju i čišćenju oko 37.000 uličnih slivnika na teritoriji grada.

"Čišćenje se sprovodi po utvrđenom godišnjem planu, pri čemu se svaki slivnik očisti najmanje jednom, a pojedini i tri do četiri puta godišnje", ukazali su.

Istakli su da se kritične tačke i najniže kote u gradu, poput podvožnjaka, bulevara sa drvoredima i saobraćajnica u podnožju padina, obilaze i čiste znatno češće.

"Obavezno preventivno čišćenje obavlja se pred najavljene obilne padavine i tokom jesenjeg opadanja lišća. Pored planskog, vrši se i interventno čišćenje po prijavama građana i nalozima inspekcija", objasnili su.

Broj intervencija, kako su naveli, zavisi od vremenskih prilika i godišnjeg doba. Tokom dana sa obilnim padavinama dežurne ekipe Sektora kanalizacione mreže imaju i po nekoliko desetina hitnih intervencija na kritičnim lokacijama širom grada.

"Na godišnjem nivou, pored više od 50.000 planski očišćenih slivnika, računajući višestruke cikluse, ekipe obave i na hiljade interventnih odgušenja slivničkih veza i uličnih kolektora specijalizovanim vozilima pod visokim pritiskom", ukazuju.

Koliko je problem prisutan pokazuje i podatak da je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" u proteklih godinu dana dobilo 7.005 prijava građana koje se odnose na funkcionisanje kanalizacionog sistema. Od tog broja, 1.472 prijave odnosile su se na probleme sa slivnicima.

Zastarela kanalizaciona mreža - dodatni izazov

Na funkcionisanje sistema za odvođenje atmosferskih voda utiče i starost infrastrukture, posebno u centralnim gradskim opštinama.

"U centralnim gradskim opštinama dominira opšti, odnosno mešoviti sistem kanalizacije, gde iste cevi prihvataju i otpadne i atmosferske vode, a pojedini delovi te mreže stari su i po nekoliko decenija", ocenili su.

Sa druge strane, u novijim delovima grada, poput Novog Beograda, izgrađen je separacioni sistem, u kojem su kišna i fekalna kanalizacija potpuno odvojene.

Iz preduzeća su istakli da kontinuirano rade na sanaciji kritičnih deonica i zameni dotrajalih cevi, ali upozoravaju da su kapaciteti starijih delova mreže projektovani prema nekadašnjim standardima padavina i stepenu izgrađenosti grada.