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Deo zaposlenih u Radio-televiziji Srbije saopštio je danas da se javno ograđuje od uređivačke politike Informativnog programa prethodnih dana navodeći da ta kuća nije "politički plen" i traže smenu vršioca dužnosti glavnog urednika tog programa Borivoja Uskokovića.

- Smatramo da Uskoković nije sposoban da obezbedi uređivanje programa u skladu sa profesionalnim standardima i odgovornošću javnog servisa prema svim građanima - ističe se su saopštenju dela zaposlenih Radio-televizije Srbije.

Oni ukazuju da promena političkih okolnosti nikome ne daje pravo da preskače proveru činjenica, zanemaruje odgovor prozvanih ili kolektivno pripisuje odgovornost.

- Zahtevamo javno obrazloženje spornih uredničkih odluka, predstavljanje izostavljenih činjenica i jednake profesionalne kriterijume prema svim političkim akterima. Građani plaćaju javni servis. Niko nije dobio mandat da ga pretvori u sredstvo osvete. Na to ne pristajemo - navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, njihovo ćutanje nije saglasnost da se javni servis koristi za političke obračune.

- Promene su u početku delovale ohrabrujuće i budile nadu da će profesionalni standardi imati prednost nad političkim interesima. Vrlo brzo, međutim, način uređivanja programa ostavio je porazan utisak, RTS se tretira kao politički plen - navodi se u saopštenju dela zaposlenih u RTS-u.

Kako se navodi, poseban povod za njihovo obraćanje jesu intervju Milana Srdića sa Vukom Cvijićem i prilog o napadima na novinare, koji je pripremila Miljana Vranić.

- Gledalac mora jasno da zna šta je dokumentovana činjenica, šta optužba, šta pretpostavka, a šta politička ocena sagovornika. Ozbiljnost optužbi zahteva ozbiljnost novinarskih pitanja. Gostovanje u Dnevniku ne sme da bude oslobođeno provere samo zato što se stavovi sagovornika uklapaju u trenutni urednički pravac. Dnevnik ne sme da postane prostor za optuživanje bez preispitivanja - navodi se u saopštenju.

Deo zaposlenih u RTS-u navodi da je nedopustivo da se govori o ugroženosti novinara, a prećutkuju napadi na ekipe sopstvene kuće.

- Na Autokomandi su naše kolege bile opkoljene i onemogućene da rade, a skup su napustile uz pomoć policije. Ekipe su i fizički i verbalno napadane i na drugim protestima u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu. Napadani su i zaposleni ove kuće prilikom ulaska u zgradu. Da li njihova bezbednost danas manje vredi zato što se njihovo iskustvo ne uklapa u poželjnu političku sliku? Ko je odlučio da iskustvo naših kolega nije vredno pomena? Po kom uredničkom kriterijumu se bira čija će ugroženost biti vidljiva, a čija prećutana? - kažu u saopštenju.

Deo zaposlenih u RTS-u istiće da osuđuju svaki napad na novinare i da, kako navode, upravo zato ne prihvataju solidarnost koja zavisi od toga ko je napadač, a ko napadnuti.