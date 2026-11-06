DEO ZAPOSLENIH RTS TRAŽI SMENU USKOKOVIĆA: Ograđuje se od uređivačke politike "Niko nije dobio mandat da ga pretvori u sredstvo osvete"
Deo zaposlenih u Radio-televiziji Srbije saopštio je danas da se javno ograđuje od uređivačke politike Informativnog programa prethodnih dana navodeći da ta kuća nije "politički plen" i traže smenu vršioca dužnosti glavnog urednika tog programa Borivoja Uskokovića.
- Smatramo da Uskoković nije sposoban da obezbedi uređivanje programa u skladu sa profesionalnim standardima i odgovornošću javnog servisa prema svim građanima - ističe se su saopštenju dela zaposlenih Radio-televizije Srbije.
Oni ukazuju da promena političkih okolnosti nikome ne daje pravo da preskače proveru činjenica, zanemaruje odgovor prozvanih ili kolektivno pripisuje odgovornost.
- Zahtevamo javno obrazloženje spornih uredničkih odluka, predstavljanje izostavljenih činjenica i jednake profesionalne kriterijume prema svim političkim akterima. Građani plaćaju javni servis. Niko nije dobio mandat da ga pretvori u sredstvo osvete. Na to ne pristajemo - navodi se u saopštenju.
Kako dodaju, njihovo ćutanje nije saglasnost da se javni servis koristi za političke obračune.
- Promene su u početku delovale ohrabrujuće i budile nadu da će profesionalni standardi imati prednost nad političkim interesima. Vrlo brzo, međutim, način uređivanja programa ostavio je porazan utisak, RTS se tretira kao politički plen - navodi se u saopštenju dela zaposlenih u RTS-u.
Kako se navodi, poseban povod za njihovo obraćanje jesu intervju Milana Srdića sa Vukom Cvijićem i prilog o napadima na novinare, koji je pripremila Miljana Vranić.
- Gledalac mora jasno da zna šta je dokumentovana činjenica, šta optužba, šta pretpostavka, a šta politička ocena sagovornika. Ozbiljnost optužbi zahteva ozbiljnost novinarskih pitanja. Gostovanje u Dnevniku ne sme da bude oslobođeno provere samo zato što se stavovi sagovornika uklapaju u trenutni urednički pravac. Dnevnik ne sme da postane prostor za optuživanje bez preispitivanja - navodi se u saopštenju.
Deo zaposlenih u RTS-u navodi da je nedopustivo da se govori o ugroženosti novinara, a prećutkuju napadi na ekipe sopstvene kuće.
- Na Autokomandi su naše kolege bile opkoljene i onemogućene da rade, a skup su napustile uz pomoć policije. Ekipe su i fizički i verbalno napadane i na drugim protestima u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu. Napadani su i zaposleni ove kuće prilikom ulaska u zgradu. Da li njihova bezbednost danas manje vredi zato što se njihovo iskustvo ne uklapa u poželjnu političku sliku? Ko je odlučio da iskustvo naših kolega nije vredno pomena? Po kom uredničkom kriterijumu se bira čija će ugroženost biti vidljiva, a čija prećutana? - kažu u saopštenju.
Deo zaposlenih u RTS-u istiće da osuđuju svaki napad na novinare i da, kako navode, upravo zato ne prihvataju solidarnost koja zavisi od toga ko je napadač, a ko napadnuti.
- Podrška studentskim protestima, kao i svako drugo lično političko opredeljenje zaposlenih, ne daje nikome mandat da program javnog servisa koristi za obračun sa političkim protivnicima. Isto važi za podršku bivšoj, sadašnjoj ili bilo kojoj budućoj vlasti. Lično uverenje nije urednički kriterijum. Politička bliskost nije dokaz verodostojnosti, kao što političko neslaganje nije dokaz krivice - navodi se u saopštenju.