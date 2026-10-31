Oglasio se v.d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a: "Zaposleni bliski prethodnom rukovodstvu namerno ometaju proces rada"
- Borivoje Uskoković poručio je da građani imaju pravo na istinito, objektivno i pravovremeno informisanje preko RTS-a.
- Kaže da deo zaposlenih bliskih prethodnom rukovodstvu usporava rad, ali da to neće sprečiti uspostavljanje najviših profesionalnih standarda.
Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković poručio je da građani imaju pravo na istinito, objektivno i pravovremeno informisanje. Istakao je da deo zaposlenih bliskih prethodnom rukovodstvu namerno ometa i usporava proces rada, ali da to neće sprečiti uspostavljanje najviših profesionalnih standarda.
Vlasnici javnog servisa su svi građani Srbije, Vi imate apsolutno pravo da budete istinito, objektivno i pravovremeno informisani o svim relevantnim dešavanjima u svim oblastima života i rada, saopštio je vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković.
"Prihvatio sam ovu poziciju kao privremeno rešenje i sa kolegama pokušavamo da "oživimo" Informativni program.
Međutim, deo zaposlenih bliskih prethodnom rukovodstvu, posebno u dnevničkoj produkciji, namerno pruža otpor, ometajući i usporavajući proces rada.
To nas neće sprečiti u uspostavljanju najviših standarda profesije.
Od svih zaposlenih se očekuje - objektivno i nepristrasno izveštavanje, provera činjenica i informacija, poštovanje različitih mišljenja, profesionalna odgovornost, poštovanje uredničke nezavisnosti, odbijanje političkih i drugih nedozvoljenih pritisaka.
Naš zajednički zadatak je da vratimo kredibilitet Informativnom programu i poverenje građana", poručio je vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.
Kurir.rs/RTS