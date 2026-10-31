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Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković poručio je da građani imaju pravo na istinito, objektivno i pravovremeno informisanje. Istakao je da deo zaposlenih bliskih prethodnom rukovodstvu namerno ometa i usporava proces rada, ali da to neće sprečiti uspostavljanje najviših profesionalnih standarda.

Vlasnici javnog servisa su svi građani Srbije, Vi imate apsolutno pravo da budete istinito, objektivno i pravovremeno informisani o svim relevantnim dešavanjima u svim oblastima života i rada, saopštio je vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković.

"Prihvatio sam ovu poziciju kao privremeno rešenje i sa kolegama pokušavamo da "oživimo" Informativni program.

Međutim, deo zaposlenih bliskih prethodnom rukovodstvu, posebno u dnevničkoj produkciji, namerno pruža otpor, ometajući i usporavajući proces rada.

To nas neće sprečiti u uspostavljanju najviših standarda profesije.

Od svih zaposlenih se očekuje - objektivno i nepristrasno izveštavanje, provera činjenica i informacija, poštovanje različitih mišljenja, profesionalna odgovornost, poštovanje uredničke nezavisnosti, odbijanje političkih i drugih nedozvoljenih pritisaka.

Naš zajednički zadatak je da vratimo kredibilitet Informativnom programu i poverenje građana", poručio je vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

Kurir.rs/RTS

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