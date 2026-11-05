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Vasko Vasović, snimatelj RTS-a, povukao je kandidaturu za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog servisa, iako je, prema navodima Vilibalda Erića, osnivača Narodnog radničkog pokreta, prikupio podršku oko 80 odsto radnika RTS-a.

Erić je na društvenoj mreži Iks objavio otvoreno pismo Vasovića, u kojem je on obrazložio zbog čega je odlučio da odustane od kandidature. Kao jedan od razloga naveo je to što, kako tvrdi, duže od 15 dana nije uspeo da stupi u kontakt sa predstavnicima Studentske liste.

- Čekao sam duže od 15 dana da mi se javi bilo ko sa Studentske liste ko može da utiče da se RTS ne desi upravo ovo što mu se desilo. Poslao sam poruke i Šoškiću i Saičiću i Srdanoviću da se jave kako bih im objasnio šta se dešava i zbog čega je suština promena u Javnom servisu, a ne u kozmetičkim medijskim hapšenjima kojima se režim pre njih itekako bavio - napisao je Vasović.

Prema njegovim rečima, poruke je slao preko studenata i zborova građana, tražeći da ga pozovu na razgovor ili upute na nekoga ko se bavi RTS-om. Kako je naveo u pismu, nije želeo da ih lično zove jer, kako kaže, "nikada nikoga nije vukao za rukav".

Vasović je istakao da je u medijskom sistemu već 40 godina i da smatra da poznaje uticaj Informativnog programa RTS-a na građane.

- Potreban sam pre svega njima i ljudima iz RTS, a ne oni meni, ne zato što se pravim mnogo pametan, već zato što sam u medijskom sistemu već 40 godina i znam kakav je uticaj Informativnog programa na veliki deo građana Srbije. A oni su sve zbunjeniji - naveo je on.

Foto: Petar Aleksić/Mondo

Vasović izneo tvrdnje o stanju u RTS-u

U nastavku pisma Vasović je izneo tvrdnje o mogućim ekonomskim problemima u Srbiji, uključujući i probleme sa isplatom penzija i zarada. On tvrdi da je novac povučen iz zemlje i da se taj proces nastavlja, ali u pismu nije ponudio dokaze za te navode.

- Kada uskoro penzioneri ne prime penziju, radnici Kolubare, EPS, Er Srbije, RTS plate, jer je sav novac povučen iz zemlje i još se povlači, šta će ti građani Srbije reći Šoškiću, Srdanoviću i Saičiću? - zapitao je Vasović.

On je ujedno optužio RTS da o tome ćuti, a razlog za takav odnos vidi u tome što je, kako tvrdi, javni servis i dalje "pod punom kontrolom Vučićevih snaga".

Vasović je ocenio i da bi zadržavanje postojećeg kadra u narednih pet meseci, do raspisivanja konkursa za direktora, moglo da ima ozbiljne posledice. Za takav ishod odgovornost pripisuje i ljudima sa Studentske liste.

- A dobro znam šta će se desiti ako RTS i sledećih pet meseci ostane i dalje u Vučićevim i Dačićevim rukama, jer upravo je i ostao zahvaljujući Vučićevom REM-u i ćutanju ljudi sa Studentske liste. Kakve će biti posledice toga osetiće na svojoj nesrećnoj koži cela Srbija i pre Nove godine - napisao je on.

Radio Televizija Srbije Foto: Pedjoni/Shutterstock

U pismu je izneo i tvrdnju da je Studentska lista imala mogućnost da utiče na izbor vršioca dužnosti generalnog direktora, ali da je, prema njegovom tumačenju, prećutno odlučila da RTS u narednih pet meseci vode kadrovi povezani sa Draganom Bujoševićem i Manjom Grčić.

- SL je imala izbor u odluci o v. d. stanju generalnog direktora. Kad mogu da hapse na osnovu sumnje, mogu i to. Ali... Odlučili su se prećutno da RTS sledećih pet meseci, do konkursa za direktora, vode stari Bujoševićevi kadrovi i kadrovi smenjene Manje Grčić, dakle, Vučićevi i Dačićevi kadrovi - naveo je Vasović.

Povukao kandidaturu i kritikovao opoziciju

Vasović se u pismu osvrnuo i na ranije odnose sa pojedinim opozicionim političarima. Tvrdi da su ga, kako je napisao, pre šest godina ignorisali Zdravko Ponoš, Zoran Lutovac i Dragan Đilas, a takvo postupanje sada pripisuje i predstavnicima Studentske liste.

- Isto što su uradili ljudi iz vrha SL uradili su mi pre šest godina i Ponoš i Lutovac i Đilas. Ignorisali su me, a nisu trebali. Ne zato što je Vasko Vasović neki bitan lik, već što je bitna institucija za koju sam se kandidovao za generalnog direktora - naveo je on.

Upravo zbog takvog odnosa, kako je obrazložio, odlučio je da povuče kandidaturu. U pismu je izneo i oštre ocene o ulozi RTS-a, tvrdeći da javni servis neće postati institucija svih građana.

"Pošto danas ne vidim razliku između Kurte i Murte, koja možda i postoji, al' je slepac ne vidi, odlučio sam da povučem svoju kandidaturu za vršioca dužnosti generalnog direktora JMU RTS i da preskočim antisrpsku baru bez krokodila - neisflekan. RTS će i dalje da ostane Politbiro, dakle, komunistički, propagandni servis vlasti, a ne Javni servis svih građana - napisao je Vasović.

Govorio i o svom radu i obrazovanju

U nastavku pisma Vasović je izneo i tvrdnje o svom ranijem radu i idejama koje je, kako kaže, osmislio pre više godina. Naveo je da je pre desetak godina pokrenuo koncepciju "Prazne stolice", koju opisuje kao tehniku pokreta bez vidljivog vođe.

- Osmislio sam koncepciju PRAZNE STOLICE pre desetak godina, tehniku pokreta bez vidljivog vođe, koja je pomogla studentima da sruše komunistički kult ličnosti. Osmislio sam antisoroševsku koncepciju za borbu protiv radikalskog komunizma, prvi put primenjenu u Srbiji i zasnovanu na najobičnijoj prirodnoj pojavi - murmuraciji - napisao je on.

Vasović je dodao da se, prema njegovim rečima, tehnika "Prazne stolice" proširila po svetu, a uspešnost te ideje povezao je i sa izbornim rezultatima.

Na kraju pisma osvrnuo se na informacije koje su se, kako tvrdi, pojavljivale u medijima o njegovom obrazovanju, poreklu i političkom angažmanu. Naveo je da je završio Fakultet dramskih umetnosti, da ima 13 godina staža na rukovodećim položajima i da je godinama radio kao novinar.

- Nisam nikada bio član nijedne stranke, jer me niko nikada nije ni tražio da budem, i nisam Crnogorac, niti imam sa Crnom Gorom vezu kraću od 500 godina - napisao je Vasović, iznoseći i podatke o poreklu svoje porodice.

Svoje obraćanje završio je izvinjenjem svima koje su njegove reči i postupci, kako je naveo, iritirali ili povredili, uz poruku:

- I zato, ako Srbija ne pomogne sama sebi, sumnjam i da će joj Bog biti od pomoći. Do svitanja! - zaključio je.

Pismo je potpisao kao Vasko Vasović, snimatelj RTS-a.