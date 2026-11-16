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Sindikat medijskih radnika "SMER" zatražio je danas od vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) Borivoja Uskokovića da podnese neopozivu ostavku, navodeći da je njegovim postupanjem došlo do narušavanja radnih prava, profesionalnog integriteta i bezbednosti zaposlenih.

U dopisu upućenom Uskokoviću i ovlašćenom licu za zastupanje RTS, a na znanje Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), sindikat je naveo da je na internom kolegijumu Informativnog programa 10. novembra Uskoković pročitao spisak od oko 50 zaposlenih novinara, urednika i voditelja, uz navode da su zatraženi njihovi personalni dosijei i podaci o radu.

Sindikat ocenjuje da takav postupak predstavlja kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i da stvara atmosferu pritiska i nesigurnosti među zaposlenima.

Kao razloge za zahtev za ostavku sindikat je naveo i smenjivanje urednika ključnih redakcija i emisija bez jasnih profesionalnih kriterijuma i obrazloženja, kao i, kako je ocenio, narušavanje ugleda javnog servisa i njegove uređivačke nezavisnosti.

U dopisu se navodi da Upravni odbor RTS trenutno nema zakonski kvorum niti mandat za donošenje punovažnih odluka, zbog čega SMER smatra da je neopoziva ostavka Uskokovića jedini odgovoran i zakonit izlaz iz nastale krize.