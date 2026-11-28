Slušaj vest

Snažan prodor hladnog vazduha iz Sibira, koji meteorolozi nazivaju "zver sa istoka", mogao bi narednih dana da donese Srbiji pravi zimski udar. Najavljuju se veoma niske temperature i sneg, a ostaje da se vidi koliko će se ledena vazdušna masa zadržati nad našim područjem i kakve vremenske prilike doneti.

A kada stiže ovaj ledeni talas i koji delovi zemlje će prvi biti na udaru za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je meteorolog, Ivan Ristić.

- Vreme se menja i pred nama je jako zahlađenje. Odjednom ćemo ući u zimu. Do pre nedelju dana slušali smo kako grmi i seva, a temperature su dostizale i 20 stepeni. Ove nedelje vreme se uskladilo sa kalendarom, pa su maksimalne temperature uglavnom između pet i 10 stepeni, a već od vikenda stiže prava zima. Sa istoka nam se približava hladan vazduh, takozvana "zver sa istoka", koju neki iz milošte nazivaju i "medvedom iz Sibira". Reč je o najhladnijem vazduhu koji može da stigne do nas. Posebno je hladan u prizemlju, odnosno u nižim predelima, zbog čega donosi veoma jako zahlađenje - rekao je Ristić.

Ivan Ristić daje izjavu za Kurir televiziju u vezi decembarske vremenske prognoze Foto: Kurir Televizija

Kiša prelazi u sneg, a temperatura naglo pada

Kako kaže, padavine će u subotu zahvatiti Srbiju, a kiša će u brdsko-planinskim i pojedinim nižim predelima preći u susnežicu i sneg, dok se u nedelju očekuje prestanak padavina i osetan pad temperature, koja će se spustiti oko nule.

- Što se tiče padavina, sutra se očekuje kratka pauza, a kiša će ponovo početi između petka i subote. U subotu će padavina biti tokom celog dana. Najpre će padati kiša, koja će u brdsko-planinskim predelima brzo preći u susnežicu i sneg. Prelazak kiše u susnežicu i sneg očekuje se ponegde i u nižim predelima, tako da bi i oni u subotu mogli da dobiju malo snega. U nedelju će padavine postepeno prestajati, ali će uslediti prodor hladnog vazduha sa istoka, zbog čega će temperatura osetno pasti. Već u nedelju kretaće se oko nule.

Dodao je da se tokom naredne nedelje očekuje veoma hladno i uglavnom suvo vreme, sa jutarnjim temperaturama do minus 15 stepeni na planinama i do minus 10 u nižim predelima, a prema najavi meteorologa Ristića, takve vremenske prilike mogle bi da potraju još nedelju do dve, nakon čega se očekuje blago otopljenje.

- Tokom sledeće nedelje biće veoma hladno, uglavnom suvo. Jutarnje temperature na planinama spuštaće se do minus 15 stepeni, dok će u nižim predelima biti između minus pet i minus 10. Tokom dana temperatura će u nižim predelima biti oko nule, a u mnogim mestima očekuju se i ledeni dani. Pred nama je, dakle, prava zima. Ovaj hladni period najverovatnije će potrajati još nedelju do dve, nakon čega se očekuje blago otopljenje - za Kurir televiziju, najavio je Ristić.

02:00 "ZVER SA ISTOKA" STIŽE U SRBIJU, TEMPERATURE IDU I DO -15! Meteorolog Ristić za Kurir televiziju otkrio kada počinje ledeni talas i koliko će trajati Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs