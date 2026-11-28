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Stručnjaci naglašavaju da su, kada dete prelazi ulicu, vozači dužni da zaustave vozilo i sačekaju da ono pređe ceo pešački prelaz i bezbedno stupi na trotoar na drugoj strani ulice.

Bez obzira na to da li je u pitanju trotoar sa vaše ili sa suprotne strane puta, naglašavaju stručnjaci, obavezni ste da čekate sve dok dete ne zakorači na njega. Sa druge strane, kada su u pitanju odrasli učesnici u saobraćaju, situacija je drugačija – tada je dovoljno sačekati samo da pređu vašu polovinu kolovoza.

Stručnjak jedne auto škole objasnio je na Instagramu razlog zbog kojeg se čeka da dete pređe ceo pešački prelaz. Zamislite situaciju da roditelj vodi dete za ruku i da detetu nasred prelaza ispadne igračka. Kada stignu do druge strane, dete može naglo da se istrgne iz ruke i potrči nazad po igračku. U takvom trenutku postavlja se pitanje da li će automobil koji dolazi iz suprotnog smera uspeti na vreme da se zaustavi. Zato, čim ugledate saobraćajni znak za zonu škole ili oznaku na samom kolovozu, obavezno usporite svoje vozilo.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Obaveze vozača prema pešacima precizno su propisane članom 99 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Evo kako on glasi:

Ukoliko je saobraćaj na pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima policijskog službenika, vozač je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred pešačkog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz dok mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom policijskog službenika prelaz bio dozvoljen.

Ukoliko se pešački prelaz iz stava 1. ovog člana nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji skreće na taj put dužan je da skretanje izvrši na bezbedan način i da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz, a po potrebi, zaustavi svoje vozilo.

Ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.

Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji pešački prelaz dužan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz.

Ukoliko su u slučaju iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe koje se kreću uz upotrebu belog štapa i/ili psa vodiča, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortotičko-protetička pomagala, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.

Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.