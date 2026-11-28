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Kada naši ljudi u dijaspori prave veselje, tu se ne štedi ni na muzici, ni na trpezi, ni na običajima koji se prenose s kolena na koleno. Upravo takva svadba održana je u Hamburgu - raskošna sala, nepregledni švedski stolovi, poznati pevači, Roleks satovi i novčanice od po 100 evra koje lete na sve strane...

Gasterbajterske svadbe odavno su poznate po glamuru i atmosferi o kojoj se danima priča, a prizore sa jednog takvog slavlja u Nemačkoj, zabeležio je Uroš Božić, poznat po snimcima svadbi vrednih i po milion evra.

Foto: Tik Tok Printscreen/bozicuros

U snimku je pokazao još jednom kako izgleda kada domaćini odluče da gostima iz celog sveta prirede noć za pamćenje. Od prvih kadrova jasno je da se vodilo računa o svakom detalju i da se za veselje nije žalio nijedan evro.

Venčanica na automobilu i pitanje koje je iznenadilo sve

Slavlje je počelo okupljanjem svatova i odlaskom mladoženje po mladu u pratnji porodice i prijatelja.

Ono što je odmah zapalo za oko jeste nesvakidašnji običaj - venčanica se donosi u mladin dom, a u jednom trenutku čak je vožena i na automobilu pre nego što je uneta u kuću da je mlada obuče.

Foto: Tik Tok Printscreen/bozicuros

Kada je mlada izašla pred svatove u dvorištu, usledili su aplauzi i muzika, ali i razgovor sa mladoženjinom majkom koji je izazvao najviše reakcija. Na pitanje šta će biti ukoliko se ispostavi da mlada nije nevina, svekrva je odgovorila bez mnogo okolišanja:

- Pa, mora da pitamo mog sina prvo. Ja hoću, kao i svaka majka, da snajka bude nevina - poručila je ona pred kamerama, dok se u snimku nagoveštava da je upravo oko toga kasnije usledio neočekivani obrt.

Svečana sala, Roleksi i nepregledni stolovi

Foto: Tik Tok Printscreen/bozicuros

Nakon dolaska u luksuzno dekorisanu salu u Hamburgu, slavlje je dostiglo vrhunac.

Gosti u markiranoj garderobi uživali su u raskošnoj trpezi - od pečene piletine i najrazličitijih slanih specijaliteta na bogatom švedskom stolu, pa sve do čitavog carstva kolača, torti i palačinki.

1/9 Vidi galeriju Mladenci nisu štedeli para kada je svadba u pitanju. Foto: Tik Tok Printscreen/bozicuros

Za atmosferu su bili zaduženi poznati izvođači i muzičari sa domaće scene.

Čim su mladenci ušli u salu, zapevala im je Jana, a oko njih su počele da pljušte novčanice od po 100 evra. U jednom trenutku u kadru su se našli i skupoceni detalji poput Roleks sata i tetovaža, dok muzika nije stajala ni na trenutak.