"A šta ćemo ako mlada nije nevina?!" Na gasterbajterskoj svadbi od milion evra u Hamburgu sve prštalo od luksuza, pare letele na sve strane, a onda obrt!
- U Hamburgu je održana raskošna gasterbajterska svadba sa luksuznom salom, bogatom trpezom, poznatim pevačima i novčanicama od 100 evra koje su letele na sve strane.
- Posebnu pažnju izazvalo je pitanje svekrve o nevinosti mlade, a autor snimka je najavio i neočekivan obrt na kraju slavlja.
Kada naši ljudi u dijaspori prave veselje, tu se ne štedi ni na muzici, ni na trpezi, ni na običajima koji se prenose s kolena na koleno. Upravo takva svadba održana je u Hamburgu - raskošna sala, nepregledni švedski stolovi, poznati pevači, Roleks satovi i novčanice od po 100 evra koje lete na sve strane...
Gasterbajterske svadbe odavno su poznate po glamuru i atmosferi o kojoj se danima priča, a prizore sa jednog takvog slavlja u Nemačkoj, zabeležio je Uroš Božić, poznat po snimcima svadbi vrednih i po milion evra.
U snimku je pokazao još jednom kako izgleda kada domaćini odluče da gostima iz celog sveta prirede noć za pamćenje. Od prvih kadrova jasno je da se vodilo računa o svakom detalju i da se za veselje nije žalio nijedan evro.
Venčanica na automobilu i pitanje koje je iznenadilo sve
Slavlje je počelo okupljanjem svatova i odlaskom mladoženje po mladu u pratnji porodice i prijatelja.
Ono što je odmah zapalo za oko jeste nesvakidašnji običaj - venčanica se donosi u mladin dom, a u jednom trenutku čak je vožena i na automobilu pre nego što je uneta u kuću da je mlada obuče.
Kada je mlada izašla pred svatove u dvorištu, usledili su aplauzi i muzika, ali i razgovor sa mladoženjinom majkom koji je izazvao najviše reakcija. Na pitanje šta će biti ukoliko se ispostavi da mlada nije nevina, svekrva je odgovorila bez mnogo okolišanja:
- Pa, mora da pitamo mog sina prvo. Ja hoću, kao i svaka majka, da snajka bude nevina - poručila je ona pred kamerama, dok se u snimku nagoveštava da je upravo oko toga kasnije usledio neočekivani obrt.
Svečana sala, Roleksi i nepregledni stolovi
Nakon dolaska u luksuzno dekorisanu salu u Hamburgu, slavlje je dostiglo vrhunac.
Gosti u markiranoj garderobi uživali su u raskošnoj trpezi - od pečene piletine i najrazličitijih slanih specijaliteta na bogatom švedskom stolu, pa sve do čitavog carstva kolača, torti i palačinki.
Za atmosferu su bili zaduženi poznati izvođači i muzičari sa domaće scene.
Čim su mladenci ušli u salu, zapevala im je Jana, a oko njih su počele da pljušte novčanice od po 100 evra. U jednom trenutku u kadru su se našli i skupoceni detalji poput Roleks sata i tetovaža, dok muzika nije stajala ni na trenutak.
Iako autor snimka na početku najavljuje da se veselje završilo neslavno, na kraju je ipak odlučio da ne otkriva detalje raspleta, poručivši da je ono što se desilo na samom kraju sada manje važno i zahvalivši se domaćinima na gostoprimstvu i sjajnoj organizaciji.