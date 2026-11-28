Beograd
PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Delovi Novog Beograda i Palilule danas privremeno bez napajanja, ovo je detaljan spisak ulica
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će delovi opština Palilula i Novi Beograd privremeno biti bez napajanja električnom energijom.
Prema rasporedu isključenja, radovi i prekidi u isporuci struje odvijaće se prema sledećoj satnici i lokacijama:
Palilula 08:30 – 17:00
- Naselje Padinska Skela: Padinska Skela bb
Novi Beograd 08:30 – 12:30
- Blagoja Marjanovića-Moše: 2–24, 7–37
- Boce i Jakše: 2–40, 3–5
- Dimitrija Georgijevića-Starika: 2–108
- Dragiše Brašovana: 26–60
- Partizanske avijacije: 7–13
- Stojana Aralice: 2–2, 1–163
- Trajka Rajkovića: 2–8, 1–7
- Vajara Živojina Lukića: 18–60, 17–55
- Vasilija Đurovića-Vaka: 1–71
- Velemajstora Bore Kostića: 2–40, 1–59
- Naselje Beograd: Dr Teodora Borockog: 2–60, 64–94, 1–8313:00 – 16:00
Novi Beograd 13:00 - 16:00
- Prekonoška ulica: 28B–28V
(Kurir.rs)
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