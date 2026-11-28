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Tihi beogradski genije koji je s prefinjenom nežnošću pisao o Metohiji - to je Danilo Nikolić. Osluškivao je svet, beležio ljudske sudbine, sitne sreće i velike nedaće, i tako satkao svojevrsnu modernu književnu istoriju srpskog naroda bez čijeg se proučavanja ne može upoznati ni shvatiti naša književnost 20. veka.

Foto: Viktor Lazic

Ove godine navršio se čitav vek od njegovog rođenja - na svet je došao 1926. godine u Splitu, u porodici oca državnog službenika poreklom iz Nikšića i majke iz Boke Kotorske. Ipak, svoje pravo zavičajno utočište Nikolić je pronašao u Metohiji, u Vitomirici i Peći, gde je odrastao. Spoj mediteranske vedrine, crnogorske časti i metohijske topline postao je nevidljiva nit svake njegove rečenice.

Knjige kao saputnici

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, uređivao je izdanja u tada izuzetno značajnoj izdavačkoj kući „Narodna knjiga“, a potom je najveći deo profesionalnog veka proveo u Radio Beogradu. Kao novinar, urednik i dramaturg, savladao je veštinu sažimanja - umeće da u malo reči stane mnogo života. Iz vremena u „Narodnoj knjizi“ živopisno ga se seća pesnikinja Tanja Kragujević: „Dolazio je uvek blago osmehnut, sa šeširom... Miran, strpljiv.“

Foto: Viktor Lazic

S takvim šeširom i osmehom upoznao sam ga decenijama kasnije, pri kraju njegovog života, kada smo se susretali na Beogradskom sajmu knjiga. U više navrata potpisivao je svoja izdanja za Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja Udruženja „Adligat“ i poklanjao nam knjige. Čudio se kako smo uspeli da nabavimo njegova prva dela i pojedine retkosti koje je objavljivao u mladosti, a na koje je i sam zaboravio. Upravo tome služe muzeji: da za buduće generacije sačuvaju čak i malo poznato blago - da čuvaju pisce i njihova dela.

Foto: Viktor Lazic

Iako je prvu zbirku pripovedaka „Male poruke“ objavio još 1957. godine, Nikolić je bio pisac koji nikuda nije žurio. Strpljivo je brusio svoje rečenice, stvarajući opus koji se danas s pravom ubraja u klasike srpske književnosti. Već sami naslovi njegovih zbirki priča greju dušu, a istovremeno podstiču na duboko razmišljanje svojom trajnom aktuelnošću: „Fragmenti o prolaznom ludilu“, „Povratak u Metohiju“, „Spisak grešaka“, „Spisak zasluga“, „Provetravanje vladara“, „Ulazak u svet“. Napisao je i romane „Vlasnici bivše sreće“, „Kraljica zabave“, „Fajront u Grgetegu“ i „Jesenja svila“. Od srca preporučujem i njegove knjige za decu „Oni su voleli srne“, „Neko sat, a neko budilnik“, „Divljak u mračnoj šumi“ i „Put za prijatelje“, i to ne samo zbog maštovitih naslova.

Foto: Viktor Lazic

Za svoja dela dobio je gotovo sve naše najznačajnije književne nagrade za prozu, ali kada ih pročitate, shvatićete da je i to malo u odnosu na njihovu stvarnu vrednost i bogatstvo koje donose čitaocu. Čim ih upoznate, njegove knjige postaju vam verni životni saputnici, a njegove mudre misli, tananost osećanja i duboko razumevanje ljudskog postojanja neće vas nikada više napustiti. Ugledni kritičari i univerzitetski profesori podjednako su oduševljeni Danilom Nikolićem kao i njegove uvažene kolege, vodeći srpski pisci. Pa ipak, iako su njegove knjige ranije objavljivane u desetinama hiljada primeraka, kao da su poslednjih godina izmakle pažnji šire čitalačke publike.

Ispravljanje nepravde

Da bismo makar delom ispravili tu nepravdu, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat“, u kome se čuva piščev legat, dar njegove ćerke, književnice Lidije Nikolić, predložilo je Pošti Srbije da u okviru prigodnih izdanja objavi poštansku marku posvećenu Danilu Nikoliću. Ovaj predlog je sada i ostvaren, na radost čitalaca i dobrobit srpske kulture. Na marki su prikazani predmeti iz njegovog legata: čuveni šešir i torba, nagrade „Bora Stanković“, „Meša Selimović“ i „Veljkova golubica“, kao i piščeve knjige, a dizajn je majstorsko delo Nadežde Skočajić.

Foto: Viktor Lazic

Foto: Viktor Lazic

Foto: Viktor Lazic

Pored stogodišnjice rođenja, ove godine obeležavamo i deset godina od smrti Danila Nikolića. Preminuo je 6. februara 2016. godine, četiri dana posle svog devedesetog rođendana. Iza sebe je ostavio knjige koje se ne čitaju na brzinu - već polagano, onako kako je on sam živeo i pisao, s mnogo pažnje prema čoveku i ljubavi prema svojoj zemlji. Ostaje nam i dirljiv deo njegove svakodnevice: pisaći sto i stolica, odelo i kravata, nameštaj iz njegovog stana. Sve je to blisko i toplo, nalik njegovim rečima.