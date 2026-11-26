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Dok prirodni snežni pokrivač i intenzivno veštačko osnežavanje najavljuju povratak na ski-staze, Grand Kopaonik i ove godine otvara sezonu u stilu jedinstvenih iskustava, sa pažljivo osmišljenim programom koji spaja skijanje, vrhunsku gastronomiju, luksuzni spa & wellness, tematske après-ski zabave i nezaboravan večernji provod.

Foto: Hotel Grand Kopaonik

Skijališta Srbije obezbedila su kvalitetne i bezbedne uslove za uživanje na snegu. Povoljne temperature omogućile su pokretanje sistema za veštačko osnežavanje, a topovi rade punom parom na pripremi staza za otvaranje sezone. Ski Opening planiran je od 3. do 6. decembra. Prvog dana skijanje će biti besplatno, dok će od 4. do 6. decembra važiti popust od 30 odsto na ski-karte kupljene za period trajanja manifestacije.

Foto: Hotel Grand Kopaonik

Posebna privilegija za one koji biraju hotel Grand Kopaonik jeste neposredna blizina ski-staza, koja gostima ostavlja slobodu da dan na planini organizuju u sopstvenom ritmu. Nakon dana provedenog na snegu, jedno od najlepših mesta za predah svakako je otvoreni grejani bazen sa pogledom na Pančićev vrh. Na 2.000 kvadratnih metara, luksuzni Ether Spa & Wellness centar nudi ambijent posvećen obnovi energije, uz pažljivo kreirane tretmane i vrhunske sadržaje inspirisane prirodom Kopaonika. Gostima omiljen, ovaj spa centar je drugu godinu zaredom proglašen za najbolji hotelski spa u Srbiji, prema oceni međunarodne organizacije World Spa Awards.

Foto: Hotel Grand Kopaonik

Poseban karakter prvom decembarskom vikendu daće i muzički program u restoranu Garden. Za 4. decembar najavljen je nastup Dženana Lončarevića, dok će 5. decembra za atmosferu biti zaduženi Tropico band i Milica Todorović, čime hotel Grand nastavlja tradiciju otvaranja sezone uz neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. Jednako važan deo boravka predstavlja njegova gastronomska ponuda koja na jednom mestu nudi sve – od najboljih lokalnih ukusa do svetskih klasika i impresivne ponude vina.

Foto: Hotel Grand Kopaonik

Povodom početka zimske sezone, hotel Grand Kopaonik pripremio je posebne Ski Opening pakete za boravak od 3. do 6. i od 4. do 7. decembra, uz korišćenje luksuznih spa sadržaja, ulaznice za večernje događaje, atraktivne après-ski zabave i dnevni matine sa pogledom na Pančićev vrh, dok premium paket uključuje i dvodnevni ski-pas.

Foto: Hotel Grand Kopaonik

Za sve koji su se uželeli planine, njenih snežnih pejzaža, topline hotelskog ambijenta i večeri koje se provode bez žurbe, prvi decembarski vikend pravi je povod za povratak na Kopaonik i njegov najlepši hotel Grand Kopaonik.