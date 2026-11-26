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sankcije Rusiji, Srebrenica i drugi zločini. Kao što napisah u našoj jučerašnjoj kolumni: te teme nisu bile, nisu sada i (najverovatnije nikad) neće biti tema nijedne srpske vlasti. Pogotovo neće sada kad su se zločini - da se poslužim policijskim žargonom - „ohladili“.

Još nešto: niko ko makar pomene te teme u Srbiji nikada neće doći na vlast.

To što te teme nisu bile, nisu i neće biti teme, ne bi trebalo da bude razlog da nove vlasti i njihovi telali burno reaguju u situacijama kad neko sa „poznatih adresa“ pomene te teme. Zato što burne reakcije na pomene tih tema neminovno vode u odbranu proverenim populističkim alatkama „izdajnici Kosova“, „plaćenici“, „antisrbi“ i sl. I onda nastane mučna atmosfera u kojoj je Srbija životarila od osme sednice naovamo.

U našoj jučerašnjoj kolumni takođe sam napisao da je moguće ne obazirati se na te teme, ali da to ima svoju cenu. A kolika je ta cena - i kako se naplaćuje - to ćemo videti na primeru višenedeljne polemike koja se 2002. godine vodila u Vremenu. Sa jedne strane polemičkog fronta bili su ugledni novinari Vremena Cerović, Žarković, Nenad Stefanović (da, da, taj N. Stefanović), sa druge strane Srđa Popović i još nekolicina persona dramatis koje su tvrdile da se „postmiloševićevska vlada ima baviti pre svega suočavanjem sa prošlošću, da je to preduslov svega drugog, da je krivica individualna, ali da je odgovornost kolektivna“ (s čime je gorepotpisana neznatnost bila (i ostala) saglasna).

„Cerović i redakcija su držali da na pleća vlade Zorana Đinđića ne sme da se navaljuje takvo breme i da je Srbija pobedom nad Miloševićem stekla pravo da bude targetirana kao obična država u kojoj ljudi hoće da žive i rešavaju obične probleme, a ne da se po ceo dan suočavaju sa prošlošću“, citat, Rujević.

I tako je i bilo. Breme nije „navaljeno“ na vladu Zorana Đinđića. Nikakvog, dakle, suočavanja s prošlošću nije bilo - niti ga je sa onakvom vladom moglo biti - što ne znači da uprkos nesuočavanju cenu nesuočavanja sa prošlošću Đinđić nije platio glavom.

Kao što i beogradski vrapci znaju, Đinđića je streljala koalicija Miloševićevih struktura, ratnozločinačkog lobija i kriminalaca okupljenih pod političkim kišobranom Koštunice dr Vojislava.

Koji je - zbog nepredviđenih postpučističkih okolnosti - sa izvesnim zakašnjenjem zaseo na vladu Srbije i nastavio da zaseda. Pomena nikakvog o suočavanju sa prošlošću nije bilo, Srbija je bila obična država (smeh vrabaca iz offa) u kojoj su ljudi živeli i rešavali obične probleme, umesto da se po cele dane suočavaju sa prošlošću.

I tako je to guzeljalo dok se prošlost nije suočila sa građanima Srbije u vidu Vučićevog uspenija na vlast. Svih četrnaest godina Vučićeve vlasti bile su „jasna poruka“ sledeće sadržine: Onaj ko neće da se suoči s lošom prošlošću, moraće se, hteo - ne hteo, suočiti sa lošom sadašnjošću.