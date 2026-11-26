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Obilne padavine ponovo su pogodile Beograd, a nakon nedavnih prizora poplavljenih ulica i problema u saobraćaju, kiša je ponovo otvorila pitanje koliko je prestonica spremna za velike količine vode. Zašto se iste scene ponavljaju posle svakog jačeg pljuska, da li je problem u nedovoljnoj odvodnji ili preteranoj betonizaciji grada i šta bi moglo da spreči nova izlivanja vode?

O ovom problemu za emisiju "Puls Srbije" govorio je dr Aleksandar Anđelković, docent na Šumarskom fakultetu i Odbornik pokreta Kreni - promeni.

Nedavne obilne padavine ponovo su izazvale kolaps na beogradskim ulicama, a kao jedan od mogućih uzroka sve češće se pominje prekomerna betonizacija prestonice. O tome koliko izgradnja i smanjenje zelenih površina utiču na odvodnjavanje atmosferskih voda govorio je Anđelković, koji je i ranije upozoravao na ovaj problem.

- Mi se sada bavimo otklanjanjem posledica, a mogli smo preventivno da reagujemo na vreme i da ne dođemo u situaciju da nam gotovo svaka kiša izazove poplave na ulicama. Tačno je da smo imali, a nažalost imaćemo i u budućnosti, ovakve scenarije. Jedan od razloga su i globalne klimatske promene. Imamo toplija leta koja duže traju u jesen, zbog čega veće količine vode isparavaju i dospevaju u atmosferu. Kada u kratkom periodu dođe do zahlađenja i prodora hladnog vazduha, javljaju se obilnije padavine. Oko 20. u mesecu imali smo padavine koje je Republički hidrometeorološki zavod izmerio na oko 58 milimetara po metru kvadratnom. Da našim gledaocima pojasnim o čemu je reč, to je 58 litara vode po kvadratnom metru za 24 sata. Prosečna godišnja količina padavina na području Beograda iznosi oko 750 do 800 milimetara po kvadratnom metru. Dakle, za kratko vreme pala je značajna količina kiše - kaže on.

dr Aleksandar Anđelković, docent na Šumarskom fakultetu i Odbornik pokreta Kreni - promeni Foto: Kurir Televizija

Beton i asfalt sprečavaju upijanje vode i doprinose poplavama na ulicama

Kako je rekao, zbog sve većih nepropusnih površina, kišnica se umesto upijanja u zemljište sliva niz ulice, što povećava rizik od zadržavanja velikih količina vode i poplava.

- Problem nastaje upravo zbog toga što su sve veće površine u gradu prekrivene nepropusnim slojevima. Tu pre svega mislim na beton i asfalt, sa kojih se gotovo sva voda sliva. Kroz asfalt praktično nijedan procenat vode ne prodire u dublje slojeve zemlje. Tamo gde imamo porozno tlo, odnosno zemljište koje je u direktnom kontaktu sa vodom, veći deo padavina može da se upije i ode u podzemlje. U zavisnosti od dela grada, taj procenat može da bude i 50 odsto, a na pojedinim područjima Novog Beograda i do 70 odsto. Nasuprot tome, tamo gde imamo asfalt i beton, do 90 i više odsto vode direktno se sliva niz nagib. Tako dolazimo do situacije da se automobili kreću kroz velike količine vode, što smo mogli da vidimo i na snimcima koji su se širili društvenim mrežama - objasnio je.

Dodao je da je drenažni sistem projektovan za određene količine padavina, ali zbog nepropusnih površina i nagiba terena voda se brzo sliva ka ulicama i prevazilazi kapacitete odvodne mreže.

- Reč je o drenažnoj infrastrukturi. Imamo i mešoviti sistem, u kojem se kišne vode slivaju direktno u kanalizacionu mrežu, ali je u Beogradu većinom zastupljen separatni sistem. Drenažna mreža projektuje se za povratni period velikih voda od dve do pet godina, u zavisnosti od prioriteta određenog područja. Verujem da široj javnosti nije sasvim jasno šta to znači. Reč je o statistički određenim količinama padavina koje se na nekom području javljaju u tom vremenskom periodu. To, međutim, ne znači da se takve padavine dogode jednom, pa ih naredne dve ili pet godina nema. One se mogu javiti i dva puta u toku jednog dana. Kada imate nepropusne površine i teren koji je najvećim delom pod nagibom, kao što je slučaj u Beogradu, voda se brzo sliva niz padinu i dolazi do drenažnog sistema. Međutim, nijedan drenažni sistem nije projektovan tako da prihvati svu količinu vode koja padne. To bi bilo ekonomski neisplativo, jer bismo morali da imamo cevi ogromnog kapaciteta kako bismo mogli da kanališemo toliku količinu vode - rekao je sagovornik.

Foto: Mihajlo Pavlović

- Zato se prilikom projektovanja uzimaju u obzir određene količine padavina, odnosno od 150 do 300 milimetara po hektaru za konkretno slivno područje. Na osnovu toga se dimenzioniše drenažna mreža. U Beogradu su prečnici cevi koje odvode vodu sa ulica uglavnom 30 do 35 centimetara, a voda bi trebalo da ulazi u njih kroz one poznate rešetke na kolovozu. Problem je što se te rešetke veoma loše održavaju, naročito tokom jeseni, kada voda sa sobom nosi lišće koje ih zapušava. Često su već pune različitog otpada, a dešava se i da iz njih raste vegetacija. Tada voda nema gde da otiče, pa se zadržava na ulicama i kolovozu. To u velikoj meri ometa saobraćaj, ali posebno otežava kretanje pešaka, koji ne mogu slobodno da prelaze ulice i kreću se gradom - za Kurir televiziju, zaključio je Anđelković.

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Kurir.rs