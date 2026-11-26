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Narodna skupština završila je juče još jednu sednicu usvajanjem odluka o sastavu parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama i članova skupštinskih odbora, dok je poslanik Studentske liste Ilija Srdanović najavio da bi danas mogli da budu raspisani predsednički izbori, nakon čega će ta lista saopštiti ime svog kandidata.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji bili su pravnik, Branko Pavlović i prof. dr Davor Kalajdžić, pokret MOBA.

- Te podele i tenzije nisu samo naše unutrašnje, već dolaze i spolja, i to možda u značajnoj meri. U našem biračkom telu koje izlazi na izbore imamo otprilike milion ljudi koji smatraju da Srbi nisu sposobni da sami sobom upravljaju i da bi to neko drugi trebalo da radi - Brisel, Nemačka ili neko sa strane. S druge strane, imamo tri miliona ljudi koji smatraju da su Srbi jednako suveren narod kao i svi drugi, slobodarski narod, i da treba sami sobom da upravljaju. Šta se događa? Neprekidno se u tom bloku od tri miliona ljudi podstiče mržnja. Ovog puta to je bilo usmereno protiv Aleksandra Vučića, pa je jedan značajan broj patriota glasao zajedno sa ovih milion ljudi. Prethodnih godina poruke su bile: "Mrzi Tomu Nikolića", zatim "Mrzi Koštunicu", a pre toga "Mrzi Miloševića". Dakle, uvek rade jedno te isto - podstiču mržnju, dele patriotske glasove i spajaju ih sa ovih otprilike milion ljudi koji su, prosto, jedna takva srednja klasa, koja umišlja da je elitistička - rekao je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

"Potreban je kandidat koji čvrsto brani državne i nacionalne interese"

On je ocenio da Srbiju očekuju pojačani pritisci iz Brisela i istakao da je zbog toga neophodan predsednički kandidat koji se dosledno zalaže za ustavnost, zakonitost i zaštitu državnih i nacionalnih interesa.

- U stvari, svi su globalističko-neoliberalne orijentacije. Oni i ne misle da su država, nacija i religija važni. Tako da prostora ima veoma mnogo. Imamo dramatično urušavanje ustavnog poretka od 25. oktobra naovamo i mislim da ljudi zaista žele da se nešto vrati na ustavnost, zakonitost i red. Imamo i situaciju u kojoj će Brisel značajno povećati pritisak na Srbiju. Tu se potpuno slažem sa našim ekonomistom Milanovićem. U prvim mesecima naredne godine tražiće da se sa takozvanim Kosovom potpiše sporazum po kojem bi ono bilo ravnopravno sa Srbijom, odnosno kojim bi se eliminisala Rezolucija 1244 i omogućilo takozvanom Kosovu da postane članica Ujedinjenih nacija. U tom smislu, potreban je kandidat koji je neupitno i nesumnjivo dokazao prethodnih godina da je čvrst po svim pitanjima državnog i nacionalnog interesa - kaže on.

Kalajdžić je ocenio da nema potrebe za jedinstvenim stavom o predsedničkom kandidatu, ističući da očekuje da Studentska lista izađe sa svojim kandidatom, dok odluka o tome da li će opozicija imati svog predstavnika tek treba da bude doneta.

- Pa, izbori postoje upravo zato da ne bi bilo jedinstvenog stava, već da bi se sučelila različita mišljenja, predlozi, akcije i političke struje. Tako da ni ovde ne vidim neki poseban razlog za takvu vrstu jedinstva. Nešto drugo su spoljno jedinstvo i spoljna politika Republike Srbije, kao i unutrašnja politika. Međutim, kada je reč o izboru predsednika, trenutno lično mislim, a takav je i stav nas u MOBI-ju, da je to najmanje važna stvar u ovom trenutku. Zašto? Prvo, zato što je ishod tih izbora već unapred poznat. Sigurno će pobediti neko sa Studentske liste, tu nema nikakve dileme. Trenutno opoziciona stranka, odnosno "mafijaško-izdajnička koalicija" koja se nalazi u Narodnoj skupštini pod nadimkom "opozicija", izgleda neće kandidovati svog čoveka, kao što smo čuli. To će biti odlučeno 13. decembra, na njihovoj skupštini, ali sva je prilika da se to neće dogoditi - naveo je.

prof. dr Davor Kalajdžić, pokreta MOBA Foto: Kurir Televizija

- Prema tome, svi ostali kandidati praktično nemaju nikakve šanse. I sada se postavlja pitanje: čemu taj trud i zašto to uopšte rade? Na kraju krajeva, funkcija predsednika države je protokolarna. Njegov najveći i najvažniji zadatak jeste da predstavlja Republiku Srbiju van granica naše zemlje. Ima i druge protokolarne dužnosti, od tog nesrećnog pomilovanja do potpisivanja dokumenata, davanja agremana, unapređenja, odlikovanja, podele sablji i tako dalje. To što je do sada, u proteklom periodu, ta funkcija bila zloupotrebljena i što je u nju bilo objedinjeno nekoliko funkcija, stvar je onoga o čemu je gospodin Palović govorio kada je rekao da je ustavni poredak srušen. S tim što se ja ne slažem da je srušen od 25. oktobra, kao što ste rekli, već smatram da je urušavan poslednjih 20 godina. Ne samo tokom ovih 15 godina, već i pre toga. Dakle, imamo ozbiljno i trajno urušavanje ustavnog poretka, a predsednički izbori tome neće posebno doprineti u smislu popravljanja stanja. Važno je da ćemo sada, nadam se, uspeti da razdvojimo te funkcije, kako predsednik Republike više ne bi istovremeno bio i predsednik parlamenta, i predsednik Vlade, i predsednik Ustavnog suda, i glavni pregovarač, i ne znam šta sve još - za Kurir televiziju, rekao je Kalajdžić.

02:53 "UVEK RADE ISTO - PODSTIČU MRŽNJU I DELE PATRIOTSKE GLASOVE" Pavlović i Kalajdžić za Kurir televiziju o političkim podelama u Srbiji Izvor: Kurir televizija

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