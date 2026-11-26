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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića direktan pritisak na novinare i udar na slobodu govora.

- Danas je uhapšen Dragan Vučićević, glavni i odgovorni urednik televizije Informer. Danas je uhapšena sloboda reči, sloboda misli, govora. Danas su uhapšeni svi slobodni mediji u Srbiji - poručio je Vučević u video poruci koju je snimio juče na skupu podrške Vučićeviću ispred policijske stanice Voždovac.

Kako je objasnio, ljudi su se okupili da kažu da sloboda ne može da se kupi.