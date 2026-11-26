SLOBODA JE NAJVREDNIJA I NAJSKUPLJA REČ U SRBIJI! Vučević dao podršku uhapšenom vlasniku Informera: Ovo je direktan pritisak na novinare! (VIDEO)
Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića direktan pritisak na novinare i udar na slobodu govora.
- Danas je uhapšen Dragan Vučićević, glavni i odgovorni urednik televizije Informer. Danas je uhapšena sloboda reči, sloboda misli, govora. Danas su uhapšeni svi slobodni mediji u Srbiji - poručio je Vučević u video poruci koju je snimio juče na skupu podrške Vučićeviću ispred policijske stanice Voždovac.
Kako je objasnio, ljudi su se okupili da kažu da sloboda ne može da se kupi.
- Slobodu ne možete ugušiti, ne možete zatvoriti, sloboda je stanje duha. I ne možete slobodu odvojiti od Srbina. To je najvrednija reč u srpskom jeziku i to je istovremeno najskuplja reč, jer smo platili cenu u ljudskim životima da bi uživali u slobodi. Borićemo se politički za slobodnu Srbiju - naglasio je Vučević.