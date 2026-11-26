Slušaj vest

Nakon što su raspisani predsednički izbori za 27. decembar, jedno od pitanja koje se postavlja jeste kako će biti određen redosled kandidata na glasačkom listiću. O tome ko će zauzeti prvo mesto odlučiće žreb Republičke izborne komisije (RIK), dok će u eventualnom drugom krugu prednost imati kandidat koji je u prvom osvojio najviše glasova.

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić danas je zvanično raspisao predsedničke izbore za nedelju, 27. decembar. Prema zakonskim pravilima, redni brojevi kandidata u prvom krugu utvrđuju se žrebom koji organizuje RIK, a izvlačenju prisustvuju i predstavnici predlagača.

Redosled proglašenja kandidatura nije presudan

To kojim će redom RIK proglašavati predsedničke kandidate ne utiče na njihovu poziciju na glasačkom listiću. Kandidature se proglašavaju prema tome kojim redom su predlozi ispunili sve zakonom propisane uslove, ali se redni brojevi određuju posebnim žrebom.

Foto: Marko Karović

To znači da i kandidat čija je prijava poslednja potvrđena može da dobije broj jedan na glasačkom listiću.

Konačnu zbirnu listu kandidata RIK objavljuje u "Službenom glasniku" najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora.

U drugom krugu odlučuje broj osvojenih glasova

Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji više od polovine glasova birača koji su glasali, održava se drugi krug izbora, u kojem učestvuju dva kandidata sa najvećim brojem glasova iz prvog kruga.

Tada se redosled na glasačkom listiću ne određuje žrebom. Prvo mesto pripada kandidatu koji je u prvom krugu osvojio više glasova.

U slučaju da oba kandidata imaju isti broj glasova, njihov redosled ostaje isti kao na listiću iz prvog kruga.