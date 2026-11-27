Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski uručila je ključeve kombija udruženju "Pobednik", koje će koristiti osobe sa invaliditetom.

"Zemaljski dani teku', kaže naslov jedne pesme. Potrudimo se da ne prođu mimo nas, jer svaki dan je prilika da nešto dobro uradimo, čak i kada se čini da je mudrije ne raditi ništa. Uručili smo ključeve kombi vozila udruženju “Pobednik”, koje će koristiti osobe sa invaliditetom", navodi Đurđević Stamenkovski i dodaje: