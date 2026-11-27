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Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", gostuje u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji. Emisiju vode Silvija Slamnig i Jelena Pejović.

1/7 Vidi galeriju Gost Kurir televizije Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Vučić u prvom gostovanju posle izbora na Kurir televiziji govoriti o temama značajnim za javnost, a pre svega o predstojećim predsedničkim izborima.

- Uvek postoji mogućnost da nekoga podržite i da donesete neke druge odluke, ali ćemo svakako imati pre toga predsedništvo i glavni odbor, 3. ili 4. 5., da ne govorim tačno kad, kada ćemo saopštiti svoju odluku o učešću ili neučešću.

- Mislim da je to ključno pitanje, pretpostavljam da u sad oslobođenom Kuriru je teško...

Upitan od voditeljke "od koga oslobođenom?", odgovorio je:

- Pa od nas, od diktatora oslobođenom. Uz neke Pajiće i ostale koji dobiše mesec dana, dobićemo i mi sat vremena da biste mogli to da prikažete, ali vam hvala na tome. Da se ne žalim, negde nismo dobili ni minut, tako da beskrajno smo zahvalni.

"Ali da li zaista smatrate da smo oslobođeni i da bi na oslobođenom Kuriru, takvom kakvog ga vi zamišljate, bili večeras gost?", usledilo je novo pitanje voditeljke.

- Da, pa to mi i Bakić svaki put kaže: bili biste ubijeni, ne biste bili ovde da smo mi baš zavladali totalitarno kako mislite. Valjda bi trebalo da budemo zadovoljni u sve ono, nego da vas pitam.

"Ali da li će Srpska napredna stranka imati svog kandidata za predsedničke izbore koji će biti 27. decembra?", usledilo je novo pitanje.

- To ćemo da vidimo.

"Ali rekli ste da to nije važno, ipak je to političko pitanje broj jedan", nastavile su voditeljke.

- Ja ne mislim da je to političko pitanje broj jedan, ja mislim da je to političko pitanje broj 173. Ili broj dva, tri, ali je jako važno političko pitanje i sve zanima. Za mene to nije političko pitanje ni broj jedan, ni broj dva, ni broj tri. Za mene je političko pitanje broj 1 kada će da prestane teror, za mene je političko pitanje broj 2 kada će da prestane progon novinara i slobodno mislećih ljudi, za mene je pitanje broj 3 kada ćemo da počnemo da se bavimo ozbiljnom politikom, a ne da se bavimo glupostima i lažima. Sve smo čuli, samo o ozbiljnoj politici nismo čuli. Formirana je apsolutna vlast na svim nivoima. Izvršna vlast funkcioniše u svim oblastima društvenog života, preko parka. Nismo čak ni radili istraživanja. Niti me to u ovom trenutku zanima. To vam je kao kada ceo dan emitujete vest o tome kako je "izgorela" u požaru Tehnomanije, i sad vi se ogradite od mene, ja ću to reći, nije ona izgorela u požaru, već je neko ko pripada novim vlastima, ko je dobio kart blanš da radi šta hoće na ulici, a to je Vračarski klan, zapalio Tehnomaniju. Samo što to niko u ovoj zemlji nije smeo da kaže. Pa policija to sve zna. Policija to sve zna i ništa ne preduzima, zato što znaju ko je nova vlast. Jure papiriće po kontejnerima i gledaju kako će da hapse Dragana J. Vučićevića. To je ono što se danas dešava.

- Pa kako to, tužilac, sve tako promeniše naglo? I kako to počeše da hapse ljude, ni krive ni dužne, poput žene u Smederevu, Jasmine Vojinović, poput Patrika Drida, poput mnogih drugih koje su hapsili, poput mnogih policajaca, poput Dragana J. Vučićevića? Znate, nešto je drugo tu u pitanju. Mi ćemo doneti odluku u skladu sa interesima Srbije. Ja lično mogu da vam kažem šta je moj stav, ja sam protiv izlaska na izbore. Što ne znači da će to biti stav većine, jer sam čuo od dvoje svojih prijatelja da misle da razmišljaju na drugačiji način. Ja samo mislim da je od bilo kakve funkcije uvek važniji princip. A kako da učestvujemo na izborima? Kako da učestvujemo na izborima kada uhapsite čoveka koji nije kriv i odredite mu pritvor, ne idete na redovan postupak, samo zato što je rekao da se nalazi u nekoj vrsti talačke krize? To je vaš kolega. Šta god vi mislili o njemu, šta god bilo ko mislio o njemu, on je bio u stvari u mnogo težoj situaciji nego što je talačka kriza. On je bio u situaciji da mu je život visio o koncu. Rekao je najbenigniju moguću stvar: on je danas u zatvoru zbog izazivanja panike, nereda, uznemirenja javnosti i svega drugog.

- Hoću da kažem, ako biste me pustili, to nije pitanje da li su izbori fer. Dakle, on je jedini čovek u Evropi koji je za tako nešto danas odgovoran. Nigde ne postoji nijedan drugi primer u Evropi da neko za takvu stvar odgovara. Nigde. Nikakav problem. Uradite, ljudi, sve što hoćete, dobijte 90% glasova, taman mogu ovi koji će na različite načine da se kandiduju da se pohvale da su dobili 2, 3, 4, 5%. Dobijte procenat glasova kakav nigde niste dobili. I ja mislim da ćemo time na najbolji način pokazati i zemlji i svetu kako i na koji način se upravlja ovom zemljom. Ne zaboravite, to su ljudi koji nam nisu po prvi put posle 35 godina, ne nama, već građanima Srbije, dali da budu predstavljeni na adekvatan način u Narodnoj skupštini ni kroz potpredsednička mesta. To su ljudi koji nam po prvi put nisu ponudili opoziciji, nisu ponudili onima koji drugačije misle mogućnost da vode parlamentarne odbore. To su ljudi. To su ljudi. To su ljudi koji svakoga dana sa svih mogućih funkcija, i kad ne znaju više o čemu da pričaju, samo prete i govore kako će negde nekoga da maltretiraju, negde nekoga da hapse, i tako dalje. To su ljudi koji su nam u Skupštinu ušli sa tim da nam je kandidat za predsednika Skupštine "profesor", iz rasprave izašao kao "docent". Ušao je kao isposnik sa Kosmaja, izašao kao veliki latifundista. To vam je kao i sa predsedničkim kandidatom: kad je potrebno da se predstavi kao Srbin, onda je "Srbin iz Crne Gore", a kad nije, onda je "ponosni Crnogorac". Nekad su ubili samuraja, a kad nema baš logike da su ubili samuraja, pošto samuraji u to vreme nisu postojali, onda više nije ni važno, onda su hranili kučiće i golubove po terasama. A ovo vam sve govorim zato što, kad ih pitate na Brdo Brioni samitu: "A šta mislite o makedonsko-bugarskim odnosima? ", oni kažu: "Pa, ne bismo sad da govorimo", zato što im plenum nije javio šta treba da misle. I ovo vam sve govorim zato što je situacija u zemlji mnogo ozbiljnija od šala koje bih mogao da zbijam celo veče. Od toga da bih mogao da se slatko smejem i ušao sam u mnogo boljem raspoloženju.

Šta vam je pokvarilo raspoloženje? - pitala je voditeljka.

- Pa zato što sam video onda na vašoj televiziji kako to izgleda svaki dan, i kako ta istina izgleda, pa sam shvatio da smo mi krivi za to što oni koji su dobili, kao što je rekao Karl Blanš, da uništavaju sve po Srbiji, da se time naplate za podršku koju su dali, ali samo do trenutka dok se ne formiraju sve institucije. A onda, kao, moraće da stanu. I ceo grad to zna. I cela Srbija to zna, samo niko ne sme ništa da kaže. Tako da, sve ovo vam govori o tome da vi nemate, a da ne pričamo o sramotnom RTS-u koji nije televizija. To više ne da nije javni servis, to je bukvalno sramota.Najpre, Radio-televizija Srbije je javni servis koji plaćaju svi građani i on mora da bude objektivan i profesionalan. On je sve, samo ne objektivan i profesionalan. Uzgred, mnogo više istine saopštava Informer nego Radio-televizija Srbije, ali Informer ima pravo da ima svoju uređivačku politiku kakvu želi. Informer danas saopštava mnogo više istine nego i vi. Ali ja nemam nikakav problem, i siguran sam da vi mislite drugačije. Što se tiče drugih televizija, vi imate N1 i Novu S, ja vam ne kukam na to. To su televizije koje su podsticale na rušenje ustavnog poretka sve vreme, pa se vi ogradite opet od mene. Na terorističke akte, na napade na političke neistomišljenike, i sve vreme su to radili. Ali ja vam i dalje ne govorim ništa o njima. Ništa vam ne govorim o tim televizijama, baš ništa. Privatne televizije pripadaju raznim tajkunima, samo se tajkuni menjaju. Ostaje jedan kolegijum loših ljudi koji su mogli da biraju najgore moguće reči za sve one koji su protiv njih ili koji se njima ne dopadaju, i to je sve okej. Ali to nije javni servis. Javni servis ne može da bude gori od N1 i Nove, kao što je danas. U javnom servisu ne možete da tražite dosijea ljudi kao što traže. A ta dosijea, pošto oni nisu u izvršnoj vlasti, je l' to tražila, kako saopšti Borivoje Uskoković, SNS ili Studentska lista? Je l' to tražila vlada u ostavci, ili je to tražio Studentski pokret Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. To ne pripada SNS-u još.

- Recimo, u izbornoj kampanji Siniša Mali je na televizijsku debatu išao protiv troje, da ne kažem četvoro ljudi. Podsetiću vas, bio je protiv Nikezića, Miloša Jovanovića, Šoškića i novinara Dragana Ignjića, je l' tako? To je bilo. Tema je ekonomija, tako je. Ma koja god da je tema. 1 prema 3 ili 1 prema 4, je l' tako? Do sada, ono što smo mi izračunali u prethodnih 31 dan na programima Radio-televizije Srbije, do sada je bilo 196 prema 0. 196 gostiju u svim emisijama prema 0. Znate, 1 prema 3 i 196 prema 0 nije baš ista, ista proporcija. Prešli bismo mi preko toga i rekli bismo "okej, idemo". Nije problem ni u tome što sekund ne možete da dobijete ni na Prvoj televiziji, ni na B92, ni na Happy-ju, ni na mnogim drugim televizijama. Nikakav problem. Nikakav problem. Vidite, kad je bila težina opozicije, postojali su N1 i Nova S koju nije niko gasio, a kamoli njihovog glavnog urednika hapsio. Ja sam rekao, ovo je početak.

Foto: Nemanja Nikolić





- Ono što je najveći problem, to je što se prema vama odnose kao prema gonjenoj zveri. I u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i u svim, kroz sve vaninstitucionalne i kroz sve institucionalne okvire. Ovo je danas zemlja u kojoj hapse ljude koji su... uhapse čoveka zato što je doneo protivpravnu korist svom fakultetu i onda to iskoriste da bi ga smenili, jer nisu mogli drugačije. Pa što ne uhapsite 5.000 drugih ljudi da bi postojala pravna sigurnost, jer svaka škola izdaje sale. Svaka škola u Srbiji. Što svakog direktora ne uhapsite? Zato što su direktori škola, u 80% slučajeva, oni koji su uništavali ovaj sistem u poslednje 2 godine, rušili ga i bili na njihovoj strani. Pa vas pitam, a gde je tu princip pravne sigurnosti? A šta ćemo da radimo na izborima, kad će oni nama da kažu da bi opravdali, to ste mogli da vidite na Novoj S, da bi opravdali napad i paljenje Tehnomanije, rekli su, pa tu je pre nekoliko godina, zamislite, bio i kol-centar SNS-a. Da, pa? Sve što je dozvoljeno u svakoj demokratskoj zemlji na svetu, pa i u ovoj zemlji. Zato je dozvoljeno da spalite nečiju imovinu, nečiji kapital. Zato vi to time pravdate, to sve. Zato slušamo svaki dan kako ćete da malo hapsite, malo ubijate, malo ne znam ni ja šta da uradite. Ljudi su u velikom strahu i ja znam da vas obe to znate. Ja razumem vaš posao, nije danas lak, nije nimalo jednostavan. Poštujem to i ja ne vidim razloga da dajemo legitimitet onima koji nam ruše zemlju i koji će zemlju da sruše. Ja sam se nadao, u jednom trenutku, pre 15-ak dana, da oni to neće da rade. Ponadao sam se da će na ozbiljniji način da vode državu. Ponadao sam se da tu ima ozbiljnih ljudi, i da će to zaustaviti. Na moju žalost, oni to nisu uradili. To su ljudi koji se raduju nečijem hapšenju, to su za njih blagovesti. To su ljudi koji svoje političke protivnike nazivaju "ljudskom bedom". To su ljudi koji su spremili bezbroj tih petparačkih trikova, da ne iskoristim neku težu reč, o samurajima i o golubovima, i o migrantima koje hrane, i tako dalje. Dakle, svakojakih sam se čuda nagledao, samo ništa još o politici nismo čuli. Nismo čuli ni oko Vukovarske rezolucije, kao što smo videli večeras: nismo mogli da čujemo ni oko makedonsko-bugarskog pitanja, nismo mogli da čujemo ni oko srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji. Nigde, ni oko čega, nismo mogli ništa da čujemo, niti ćemo da čujemo. Slušaćemo prazne tirade o tome da oni žele institucije i poštovanje Ustava, a kad se pozovete na Ustav i kad im ukažete na Ustav, tim gore po Ustav, shvatite da između korica Ustava ništa nije ni bilo, i da je to služilo samo da ga nose po Srbiji, stave u neki torbić i to okače o bicikl, i onda, što bi u Vojvodini rekli, teraju biciklove.

- Odbori u Skupštini, pre svega, pripremaju zakone, a ne služe kao direktna kontrola nad radom Vlade, kao što su predstavnici režimske većine izmišljali. Ali, šta ćete, rekao sam ne jedanput, knjige, deco, a ne zvona i praporce. Ali, kako god da okrenete, hoću da ljudi čuju kako ste počeli. Vi niste rekli: "Nisu vam dozvolili da imate potpredsednika" i "nisu vam dozvolili da imate predsednike odbora", nego ste rekli: "Vi niste prihvatili".

- Nisu nam dali nijedno od 8 koliko je trebalo da bude predsedničkih mesta, 7 ili 8 predsedničkih mesta za odbore, baš ništa od svega toga. Zato smo se na to odlučili, jer je to jedan nesvakidašnji slučaj koji ruši i tradiciju i demokratsku praksu i sve drugo. Naše je bila samo prirodna reakcija, gde obični, normalni ljudi ne žele da budu poniženi. Ne, i nije pitanje našeg poniženja. Nećemo da unizimo ljude koji su glasali za nas. Nećemo da dozvolimo da se ti ljudi koji su glasali za nas, i koji su ostali verni svojim idejama, a koji se nisu setili posle izbora da su oslobođeni, da budu ponižavani onako kako su oni to hteli. Ponašali smo se, mislim, veoma dostojanstveno, ponosito, ozbiljno i odgovorno, uprkos svim provokacijama, najtežim uvredama, napadima sa galerije, dobacivanjima, svim mogućim. Nismo opstruisali ništa, ni jednog trenutka. Niste videli ružne scene u parlamentu, čak i kada su naši poslanici krenuli, s pravom, ka mestu gde sedi predsednik Narodne skupštine. Ja sam ih zaustavio i vratio nazad. I čini mi se da takav jedan ozbiljan, odgovoran i dostojanstven pristup koji smo imali, a opet borben, kritičan, neretko i samokritičan, je nešto što mora da bude naš pristup i u budućnosti. Mi ćemo, naravno, sebe morati da menjamo i da budemo. Jedno je što ja mogu u javnosti da govorim, i što mi kao neverovatno licemerje strašno smeta, to su neke stvari na koje sam vam ukazao od početka emisije, a druga je stvar šta je to što mi kod sebe moramo da menjamo, i zato se pripremamo za 13. Za nas je taj 13. od velikog značaja, jer nekada je kineska armija sa Mao Cetungom ostala na svega 30.000 vojnika, a njihovi neprijatelji su imali 3 miliona vojnika. Ali bila je dovoljna ta iskra slobode, samouverenost, želja za borbenošću i pobedom, da ih dovede do konačne velike pobede. I zato je sad važno da sebe promenimo, da dobro sagledamo naše nedostatke, bez obzira na to koliko je para spolja ušlo za naše rušenje, bez obzira na to što je, naravno, bila provođena obojena revolucija, plaćeno od Zagreba do drugih evropskih centara, mnogih mesta širom sveta, dakle regionalnih centara i tako dalje. Dakle, bez obzira na sve to, mi moramo da na objektivan način sagledamo svoje nedostatke. Mogu da vam sad navedem neke stvari na kojima već radim.

- Jasno vam je. Za ovaj poraz. Ne možete snositi samo vi. Pa da vam kažem: snosite time što trpite najteži teror i što će Srbija mnogo da izgubi. Ne znam šta još očekujete. I šta biste još? Da idemo da udaramo ljude po glavi ako izgube izbore? Pa ne pada mi na pamet. Mi smo ozbiljni ljudi. Izbore na izborima možete da pobedite i možete da izgubite, i sve je za ljude. Važno je da izborne rezultate priznate, važno je da ne učestvujete u nasilju. Mi, za razliku od naših protivnika, umeli smo da prihvatimo poraz, oni nisu umeli da prihvate ni pobedu. Dakle, nemamo mi nikakav problem sa tim. Imam problem sa tim što znam da smo stvari mogli da uradimo bolje. Ja sam kriv zbog procene da, bez obzira na sve, sam verovao da će ljudi izabrati ono što je racionalni put u budućnost, a ne povratak u prošlost. Ljudi su suštinski izabrali povratak u prošlost. Sebe lažno ubeđuju da je to put u budućnost. Iako ćete sada videti i Šoškića, i Vlahovića, sve one iz prošlosti koji su nam razarali i uništavali. Samo me pustite da završim. Sve one koji su nam uništavali ekonomiju, sve one koji su uništavali život u ovoj zemlji. Kao što ćete videti i kada im pogledate sad.

- Ovo sam govorio ne o našim protivnicima, već o načinu dodvoravanja, snishodljivosti onih koji o njima pišu. Ali ja sam gledao i budućeg predsednika, koji će dobiti veću podršku od Lukašenka. Dakle, gledao sam ga. Čovek više od 50% vremena spavao u Narodnoj skupštini. Ja nemam nikakav problem. Srbi su srećni zbog toga, ali ja moram da izvučem pouke i da dobro razumem zašto nisu želeli da imaju nekoga ko je mogao da radi mnogo više, bio energičniji. Nisu iz mnogo razloga. Tu moram sebe da krenem da menjam. Sa druge strane, moraćemo da menjamo ljude koji su zaista bili bahati i arogantni i biće promenjeni. 95% takvih ljudi biće promenjeno. Treće, stranka će morati da se očisti od onih koji su vezani za stranku samo kada nešto od nje imaju. I kada su u vlasti, moraćemo ponovo da se vratimo čistom narodnom aktivizmu, da se vratimo na početak i da ponovo gradimo.

- To je prirodan proces i normalan proces. Da li ste u takvoj opasnosti i u samom parlamentu, počev od gospodina Marka Koraća? Ja vas veoma poštujem, draga Jelena, ali sam očekivao malo smislenija pitanja. Što se tiče gospodina Marka Koraća, on je samo podneo ostavku i njega zamenjuje drugi poslanik. Dakle, trebalo je samo da poželite da pročitate ono što smo mi rekli. Evo sada i vidimo, zaista, da se ljudi priključuju i stranci.

- Hvala im na tome. Taman će da popunjavaju ove redove ovih koji govore da su prepušteni. Nego moje pitanje je, kakve to veze ima s Markom Koraćem? I nemate odgovor na to pitanje, zato što ste samo ponavljali, kao Švabo, tralala, ono što ste pročitali u njihovim medijima i u svom mediju, bez ikakve ograde i bez činjenice da ste pročitali ono što je naš odgovor na to pitanje. Takvih slučajeva kao Marko Korać će biti bar desetak ljudi koji će da podnose ostavku jednog dana, a na njihovo mesto će doći neko drugi. Time niste izgubili nikoga, ti ljudi, na njihovo mesto, dolaze neki drugi ljudi iz naše političke organizacije. I to se događa uvek. Evo kako je Bodiroga napustio. To je poslednja vest, da. To ćemo pitati njih. Pa baš ih briga, radiće im nešto drugo. Neko drugi dolazi. Nikakve to veze sa rasipanjem nema. Ali to ih nećete pitati na taj način, i to niste objavili na način na koji ste objavili vest o Marku Koraću. Samo hoću da vam ukažem na to, jer ja sam politički vuk, veteran koji je to sve prošao bezbroj puta. Kod mene prevare ne prolaze, kod mene trikovi ne prolaze. Ja sam to sve odavno naučio, odavno prešao i dobro znam. Mi se držimo mnogo čvršće nego što smo se držali 2000. godine. I veoma sam ponosan na ljude, ponosan na njihovu hrabrost, bez obzira na to koliko im je teško. A najteže je ljudima što vide da će sve da se raspada pred našim očima, toliko neznanja. Ja sam se u tih 5 dana u Narodnoj skupštini uverio, pričali su nam "struka, struka, struka". Na kraju, kad je počeo Kokanović da mi objašnjava kako će on da vrši reviziju budžeta poljoprivrednog, ja sam rekao sebi: "E, Srbijo, koliko li si nesrećna kad si ovaj trenutak dočekala. " Kada sam video ovu frizerku, Ramadanović, iz Pazara, da će ona, kako kaže, da kontroliše budžet i javne finansije, nemajući pojma, naravno, ni šta joj je posao u Narodnoj skupštini. I onda kažete: "Čestitam na stručnosti", kao i za ove koji ne znaju razliku između profesora i docenta, kao i za mnoge druge, ali šta da radite, dođu takva vremena, dođu takva vremena kada vam talog i mulj predstave kao iskru budućnosti i najveću nadu. Srećom, a ponekad i nažalost, tome brzo dođe kraj.

- Mene interesuje suština politike. Šta je to, sem egzibicionizma, što ti ljudi dobijaju? Super, dobiće 3, 4, 5 posto, a dobiće neko i 7, i? Šta je dobio? Ništa. Dakle, Radomir Saičić će da pobedi i on će dobiti to, to je ta izvesna situacija. Ako vi to nazivate pobedom u ovakvim izbornim uslovima, da, pobediće, kažem, sa većim procentom nego Lukašenko, što će valjda biti najbolji dokaz demokratije u Srbiji. Tako da, ljudi neka sami razmisle tog dana, ako budu prihvatili ljudi u našoj stranci, ja ću da sedim negde i neću da izlazim na izbore. A šta će drugi ljudi da rade? I da sam jedini na svetu, jedini u celoj zemlji koji neću da izađem na te izbore. Ali nikada u ovoj zemlji nije bio uhapšen neko zato što je rekao da je izložen talačkoj krizi, a u stvari je bio u mnogo težoj situaciji, a onda je uz sve fanfare ovog sveta na najbrutalniji način uhapšen. I njegovo šestoro dece ostavljeno bez oca, koji je pritvoren, pa nemojte da vam govorim trikove pa ga stave u sobu sa nekim koji je pucao na onog Alibega, pa mu onda jedan od braće Budimir viče sa drugog prozora u CZ-u, a sve znate kako se to radi i po čijem nalogu se to radi, pa preti, a to su ovi Belivukovi i tako dalje. Da ne pričam o svim drugim detaljima. I sve, sve kako mislite da ćete da srušite volju slobodno mislećih i drugačijih ljudi, ljudi koji drugačije misle od nekih drugih. Dakle, za mene je pitanje slobode i pitanje slobode i mogućnosti izbora, mnogo važnije. Video sam da je Karić rekao da nisam nikad bio kod Miloševića. Nažalost ili srećom, bio sam 4 ili 5 puta. I oba puta mi je za Karića rekao baš ono što sam rekao, što ne moram sad da govorim. Ali ja vidim, ja vidim da ćete vi da gurate sve njih, od Nestorovića, Karića i svih drugih. Ne biste li napravili lažnu presudu. Znam ja kako stižu nalozi iz parka i nemam nikakav problem sa tim. Iz Pionirskog parka, gde studentska lista kaže kako će da se ponaša prema svima, ko je dozvoljena opozicija, a ko nije.

- Odlično ste vi mene razumeli, svi su me gledaoci odlično razumeli. A izvinite što moram s vremena na vreme ljudima da saopštim bolnu istinu, i nemam nikakav problem sa tim. Čestitam im, želim im sve najbolje. A možda će i moja stranka, ako moja stranka donese odluku da idemo na izbore, ja ću, bez obzira što ću glasati protiv te odluke, morati da izađem na izbore i glasati za kandidata kojeg moja stranka pruži.

"Da li je sledeći politički korak u vašoj stranci to da vi budete kandidovani za novog predsednika Srpske napredne stranke i da naravno i osvojite to većinsko glasanje?", pitala je vodoteljka.

- To je relativno očekivano. A da li će biti, ne mogu da kažem, zato što mislim da do 5. ili 6. se primaju kandidature i izjašnjavanja opštinskih odbora, tako da o tome ću više moći da govorim. Naravno, posle 13., ali i pre 13., kada budemo imali jasniju situaciju sa opštinskim odborima.

"U jednom trenutku ste rekli da se nećete dugo, gospodine Vučiću, zadržati u poslaničkoj klupi, da ćete ostaviti mladima da nastave da se bore. Naveli ste i zaista dosta mladih ljudi koji su integrisani na vašu listu".

- Da, kod nas zaista ima mnogo mladih ljudi. Za razliku od liste "Studenti pobeđuju", gde ne postoje mladi ljudi. Ne postoji tamo bukvalno nijedan mlad čovek, i ja sam ponosan na to što su kod nas najbolji studenti, od Male Marije Simović do mnogih drugih, dakle, i tim ljudima je budućnost. Ja nisam neko kao što su ljudi govorili: "pobeći će iz zemlje, neće nikada da prizna izborne rezultate, neće ovo, neće ono", i na kraju se ispostavilo da sve što su govorili je da su lagali. Tako da, ja ne mislim da je potrebno da budem do kraja života na nekoj funkciji, na nekom mestu; samo želim da pomognem ljudima i da najveći deo tereta u ovom trenutku prihvatim na sebe. Ja sam najodgovorniji za poraz, za mene je to veliki poraz, za mene je to poraz Srbije, za mene je to poraz svih ljudi koji su umeli racionalno da cene ko je podizao plate, penzije, ko je gradio puteve, škole, bolnice, kliničke centre, naučno-tehnološke parkove, u svakoj sferi, otvarao Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, sve ono što je više od 10 godina bilo zatvarano, i tako dalje. Dakle, na kraju, ja sam kriv i moja loša procena. Moja procena je najvažnija. Ja sam loše osetio, i to je to. Najlakše bi mi bilo, i niko me ni za šta ne bi gonio, samo da im se sklonim s očiju, znate. Evo, prvo su govorili: "Srbija ne može da funkcioniše dok je na vlasti Aleksandar Vučić". Sad kažu: "Vlast ne može da funkcioniše dok je u opoziciji Aleksandar Vučić". Na kraju će se doći do toga da ništa nigde ne može da funkcioniše dok Aleksandar Vučić pije vodu i diše. Što će reći: "Rešite taj problem da tog čoveka nema". I okej, to sam već čuo, i to slušam svaki dan. To slušam 32 dana od kad su pobedili na izborima, tačno 32 dana slušam tu istu priču. I bolje je, bolje je da oni u ovom trenutku udaraju po meni, i da ja budem ta vrsta gromobrana. I šta god da rade: hapse, ubijaju, maltretiraju, lakše je tako.

"Kada mislite da će se stvari "unormaliti", po svim pitanjima?!

Kada budu pali s vlasti. To se neće skoro dogoditi. Neće skoro. Doći će do stvaranja više političkih stranaka iz njihovog pokreta, nekih Levičarskih nekih partija centra, desničari će uglavnom biti razočarani i oni će da napuštaju to i da ulaze u svoje, neke druge političke organizacije. Ali je to pitanje za sve nas, koliko ćemo biti dovoljno ozbiljni da pristupimo našim unutrašnjim reformama, da sebe promenimo, da pokušamo da pokažemo da jesmo drugačiji, da smo naučili iz sopstvenih grešaka iz prošlosti, i da imamo što više novih, drugačijih, mladih ljudi, neukaljanih, koji mogu da zad obiju poverenje građana.

"Kada ostanete tu, u prostoru, dok to govorite, nameće se pitanje, a šta biste promenili u budućnosti? Istakli ste neke stvari koje moraju da se promene"

- Ja mogu da vam govorim šta je moja namera da kažem 13. i šta je to što ćemo da uradimo. Promenićemo i strukturu organizacije stranke. Dakle, imaćemo drugačiju strukturu organizacije stranke, sa drugim telima. Imaćemo naglašeniju ulogu omladinske organizacije, ne pro forme, već suštinski. Nećemo se samo organizovati po geografskom principu, dakle, ili teritorijalnom principu, kako hoćete, na opštinske i na mesne odbore. Naravno, to je jedan deo organizacije. Drugi deo organizacije biće onaj na kojem ćemo posebno da insistiramo. To su takozvani saveti, od Saveta za zdravstvo do Saveta za sport, do Saveta za omladinu, za poljoprivredu i sve drugo, i da pokušamo najstručnije moguće ljude da okupimo, da pokušamo da ih okupimo i na lokalnom nivou, da ti ljudi na lokalnom nivou ne budu pod prismotrom i pritiskom koordinatora. Koordinatori koji su dobro radili mogu kroz organe stranke, kroz izvršni odbor i kroz druge organe stranke da daju svoj veliki doprinos, ali da više to ne bude te vrste pritiska na ljude u kojem samo kažete: "E, morate da izađete sa štandom, dovedite toliko i toliko ljudi na miting" i tako dalje. Ne. Morate da razgovarate sa ljudima, morate njih da čujete širom Srbije, i u tom smislu menjamo i kompletnu strukturu: imaćemo značajniji deo stranke koji će se baviti spoljnim poslovima, radom sa međunarodnim organizacijama, sa drugim zemljama. Mnogo, mnogo promena nas čeka, ali to ćete moći da čujete sve 13.

"Ali kada kažete reč "moramo da razgovaramo s ljudima", to je jako, jako važno. Razgovor je uvek najvažniji i ovaj razgovor je sada jako važan. Da li ste i vi i vaši kolege iz stranke spremni da razgovaraju ovako, u studijima, sa ljudima koji ne misle isto, da pravimo neke debate i sve ostalo, a ne samo u skupštinu?"

- Vi kao da se šalite. Ja sam nudio razgovor njihovom prvom na listi i duel od početka kampanje, pa to nisu prihvatili jer su znali da bi prošli baš kao i u skupštini. Tako da nije to pitanje za nas, to je pitanje za njih. Mi smo uvek za to bili spremni i nikakav problem sa tim nismo imali, nego njih nikada razgovor nije interesovao i sve su bazirali na negativnim emocijama, na osnovu kriminalizacije, dehumanizacije, naravno i negiranja rezultata naših, i onda je ta vrsta negativne emocije prevladala. Međutim moram samo jednu stvar da vam kažem i to će se dogoditi već za 2-3 meseca ćete to moći da vidite, a posebno ćete moći za 7-8 meseci to da vidite. To, znate, i zaljubljenost kao i velika mržnja traje određeno vreme, ali ta strast prođe. A onda kad se dohvatite realnog života, onda su stvari već mnogo drugačije. A u realnom životu, svakoga dana ćete moći da vidite koliko je njihovo neznanje, moći ćete da vidite bezbroj rupa, bezbroj problema, bezbroj neispunjenih obećanja. Evo, ja čekam kad će da ispune obećanje o četvorodnevnoj radnoj nedelji puta 7 sati, da vidim samo kad će to da ispune. Samo to čekam, pošto je to bilo ključno, kako ste i vi u vašim novinama objavili. I drugačiji ekonomski model, reforme javnog sektora i borba protiv korupcije. Da, to, borba protiv korupcije, to slušamo već sve vreme, pa pohapsiše već milion ljudi, pa će još milion ljudi da uhapse, to je sve u redu, nego šta posle toga, šta ćemo sa četvorodnevnom radnom nedeljom i 7 sati?

"Je l' vi nećete da radite 4 dana"

- Ne, neću nikada. Ima ljudi koji u Srbiji jedva čekaju. Neću, nikada. Ja nemam problem sa tim da većina ljudi misli da je to moguće. Samo ćete da vidite kako će ljudi da udare glavom u zid. Može se odraziti pozitivno na porodicu.

- Jedino što ovaj deo iz Plana rasta će otići kod njih, ali neće dobiti Srbija. Ništa nije nevažno, ni jedan dinar nije nevažan, ali je to sitan novac za državu. Pričam o nečemu mnogo ozbiljnijem, Crna Gora je bežala 2014. godine u platama, imala nižu stopu javnog duga od nas i bežala nam 50% u platama. Crna Gora je sad iza nas po visini plata, u evrima izraženo, a ima značajno veću stopu javnog duga. Toliko je Srbija bila uspešnija u poslednjih 12 godina od Crne Gore. Ako ćete sa tim da se merite, ne ukidate vi ovde samo nedelju, već imate prirodno subotu neradnu, i imaćete i petak neradni, i imaćete po sat vremena dnevno. Moje pitanje za vas, prosto je, ja neću da se dodvoravam ljudima i neću da im govorim ono što vole da čuju. Te bajke u kojima živite, u kojima volite da živite, kako će vam biti lepo, a kako će neki gazda moći da vam isplaćuje plate za 28 radnih sati iste kao za 40 radnih sati, živite u tim bajkama dok ne shvatite da su bajke. Ja da lažem ljude i da im obećavam nešto što je nemoguće, neću. Vidite, beremo jabuke nas troje.I vas dve berete za 28 sati koliko možete da uberete, i koliko god da ste motivisane. Za 40 sati da beremo po 10 kila po satu, beremo više. Vi možete, dakle, 280 kila, ja 400. Nekad ste vi bolje motivisani od mene, ja slabije motivisan. Ja ću ubrati 380, vi 300. To je opet 80 kila jabuka, 80 kila jabuka, više sam ubrao ja nego vi. To vam je BDP koji pravite, koji stvarate u jednoj zemlji. U toliko će, za taj ogroman procenat, što je gotovo 27-28% razlike, biti niža stopa BDP-a. Ovo sam vam samo naveo kako to stvarno izgleda u realnom životu. A u tom trenutku, ima i druga posledica. U tom trenutku, svi industrijalci, svi investitori kreću u napuštanje zemlje, zato što oni traže zemlje gde mogu da rade, gde mogu da ostvare profit. A da ostvare profit sa platama istim u četvorodnevnoj radnoj nedelji, 7 sati dnevno, sa onom gde je petodnevna, puta 8 sati, ne može niko. E, tad, Srbijo, laku noć. Ali evo, ja čekam da oni to ostvare ili će nam reći da su lagali i obmanjivali narod koji je bio oduševljen time. To je još uvek samo pravilo. Izvoli, Silija. To je, doduše, samo u pravu.

- Oni su pobedili u svim velikim urbanim sredinama, tamo gde žive najbogatiji ljudi, tamo gde imamo najmanje dece, tamo gde nam je prirodni priraštaj najslabiji. Najslabiji prirodni priraštaj nam je tamo gde je prosečna plata 1.800 evra, na Vračaru. Odmah iza toga Stari Grad, sa nekih 10 evra niže. Odmah iza toga Novi Beograd, Savski venac, Zvezdara. I u svim tim opštinama nam je najniži mogući prirodni priraštaj. Nikakve veze to sa tim nema.

"Da li ste kroz praćenje tokom izborne kampanje imali bilo kakvu pretpostavku da će doći do preko pola miliona, blizu 600. 000 razlike? I da će doći do. To je najveći deo razlike napravljen u Beogradu".

- Najveći deo razlike je napravljen u Beogradu. Vi kada pogledate centralnu Srbiju, u centralnoj Srbiji je to skoro pa barabar. Oko 100.000 glasova razlike, a najveći deo biračkog tela nam je centralna Srbija. Beograd je napravio najveću razliku, i to govori o stvarima koje ćemo morati da radimo drugačije, da razmišljamo o tome i da menjamo sebe. Moguće i zato što sam svoju kampanju bazirao na razgovorima sa ljudima u ruralnim i suburbanim sredinama, a manje sam se posvetio urbanom delu. Pa zato nisam osetio. Ne kažem da bi rezultat bio bolji, samo kažem da sam bio manje posvećen tome.

"Postavila sam vam pitanje da se vratimo na gubitke države o kojima govorite: novčane gubitke, o budućoj, potencijalnoj, najavljenoj reviziji međunarodnih ugovora. A naravno, ključna tema i ključna tačka jeste da sat otkucava EXPO 2027"

- Pa nije samo pitanje za EXPO, njih to ne zanima mnogo. Naravno, oni će da hrane publiku. Jao, evo, ovaj je kao Drid oštetio to i to, a ovaj je oštetio to i to, a oni sve prepušteni. Sačuvaj me Bože njihovog poštenja, nagledao sam ih se od 2000. do 2012. godine, a nekih i posle toga, i u našoj vlasti. To je, ajde da damo mrcini nešto da jede i kako oni to zamišljaju, iz njihovog ugla, i ništa drugo. Nešto je tu drugo važnije: kako je moguće da nikako ne čujemo šta je to što će stvarno oni da urade? Šta je to stvarno što će oni da naprave za ovu zemlju? To niti čujete, niti ih zanima, niti se sekiraju zbog delimičnog gašenja fabrika, zbog toga što Novi Beograd i Jurija Gagarina je ličila na Meksiko juče ujutro, i tako dalje, da niko nije smeo da kaže. I nema sekiracije ni oko čega. Mene to veoma brine, ali kako bih vam rekao, na kraju krajeva, vidim da svi u svetu imaju očekivanja, imaju svoja očekivanja. Evropljani imaju svoja očekivanja, Rusi imaju svoja očekivanja, Amerikanci, pa ćemo da vidimo ko će da bude zadovoljan i ko neće da bude.

Gospodine Vučiću, negde svi, kao što ste rekli, ta očekivanja, ali svi, uslovno rečeno, daju novim vlastima, budućoj novoj vladi, taj grejs period do formiranja nove vlade.

- Podrazumeva se. Pa zatim da nova vlada i proradi. Mi ne bismo imali nikakav problem sa tim, kao što nismo i tražili smo i učestvovali u formiranju, najbržem do sad, zakonodavnih institucija, odnosno Narodne skupštine i radnih tela Narodne skupštine, jer mislim da je važno, i moraju da dobiju vreme, i moraju da dobiju i poštovanje protivnika, poštovanje opozicije, da mogu da pokažu šta je to. Nažalost, oni su se odlučili za nešto drugo. Oni su se odlučili za vaninstitucionalno preuzimanje poluga moći, da to iskoriste na protivzakonit način za progon svojih političkih protivnika. Imali su priliku da pruže ruku i da razmišljaju o tome šta će i kako da urade, koliko velike stvari da urade. Oni su krenuli u lov na veštice, baš kao što su krenuli i protiv Donalda Trampa posle onih izbora koje je izgubio Džo Bajden, i evo sad su nam baš rešili i da kandiduju našeg Džo Bajdena, tako da ćemo i mi sada da ne bude sve izmišljeno kod nas, kao to 4 dana 7 sati, da ne bude sve originalno, mi ćemo da kopiramo, pa ćemo i da imamo svog Sleepy Joe, i to je to, tako da. ..

"Poredite profesora Stajčića sa Bajdenom?"

Ne poredim ja, poredi narod.

"Godine su različite. Bajden ima 85 godina"

- Ovo ljudi zbog spavanja. Tako je to u oslobođenim medijima. Još ste nešto hteli da me pitate.

Foto: Nemanja Nikolić

"Srpska napredna stranka ima vlast u lokalnim samoupravama, u većini lokalnih samouprava i na poslednjim izborima bilo je ono čuveno 10 od 10. Kakva je situacija u lokalnim samoupravama? Da li će se vršiti određeni pritisak da se traži raspisivanje vanrednih izbora?"

- Pa vrši se pritisak. Kako niste videli da se vrši pritisak? Već u 25. uveče krenuo je lov, na moje slike po lokalnim samoupravama, pa tako, onako sladostrasno i sa velikim uživanjem su uništavali fotografije, razbijali ramove i sva druga čuda. Imaćemo ove godine deo lokalnih izbora, deo sledeće godine, videćemo šta će narod reći. Tako da, biće zanimljivo. Do sad, naravno, na silu su pokušavali, na silu su uhapsili gradonačelnicu, uh, gradonačelnicu Smedereva, gradonačelnika Inđije, i to za takve budalaštine. Ja to kad pročitam u vašim novinama, ja pomislim: vidi ovi, ovo sve kao Don Pablo Eskobar, kakvi kriminalci, šta li su strašno sve počinili. A vi im napišete: "uzeli 2 miliona", samo ne kažete da je dinar. Ljudi misle da su, da je evra, znate, pa umesto da im prevedete, kažete da je 15.000. Svaki dinar je važan, a pogotovo evro. Svaki dinar je važan, ali kad ga neko ukrade, a ne kad mu kažete, uhapsili smo 6 ljudi zbog 15.000 evra nenamenskog trošenja, koje će sud na kraju da ustanovi da nije nenamenski potrošeno. Samo što je to velika razlika u načinu na koji se predstavlja. A neću da pričam o prezumpciji nevinosti i o svemu drugom, pošto je to sad već, kako bi to klinci rekli, misaona imenica u ovoj zemlji. Ovde su svi krivi dok se ne dokaže drugačije. Osim ako nisu na studentskoj listi. Tad su svi nevini, makar počinili najteža zlodela.

"Da li verujete, vi lično, i politički gledano pre svega, da li će Studentska lista i nova vlast da uradi nešto dobro?"

- Siguran sam da hoće. Šta bi to moglo biti? Nisam siguran. Još nisam video, ali sam siguran da nešto hoće. Mi takođe čekamo kako će izgledati analiza 100 dana. Ne, mi ćemo da pravimo analizu posle 100 dana njihove vlasti. Oni sad imaju punu vlast u svojim rukama. Pa to što oni kažu "nisam ja učestvovao u spaljivanju" nije tehnomanije, niti učestvovao u spaljivanju teretana, niti bilo čega drugog. Nisam ja pozivao tužioce na razgovor, nego oni. Nisam ja pozivao ni ministre, ni direktora policije, niti sve druge na razgovor, nego oni. Nisam ja u parku držao konferenciju ko mora da podnese ostavku, ko sme, a ko ne sme da ostane negde, nego oni. To kažete i vi: "dobar dan", ja kažem: "dobro veče", ali to ne znači da je dan. Tako da, to šta ko kaže, nema mnogo veze sa tim šta je istina. Istina je samo jedna.

A šta je istina u ovome što profesor Sajčić kaže? "Potrebno je da vladu sastavimo što pre, pošto se odlazeća vlast trudi da potkopa državu. Ogromna finansijska sredstva se isisavaju iz sistema i trude se da otežaju stvar, ne samo vlasti, već i građanima"

Pa priča gluposti, on nema pojma o svemu tome. To vam je kao one bajke kako se prebacuju pare iz poštanske štedionice u inostranstvo, a mi u stvari dokapitalizujemo poštansku štedionicu. Ne mi, nego oni čiji je to posao u vladi Srbije. Dekapitalizuje se poštanska štedionica i ubacuje se novac u poštansku štedionicu, a ne izbacuje. Ali ne znaju oni ništa, znate, oni su i za generalnog sekretara predsedništva postavili ženu koja dolazi u različitim patikama na posao i kojoj se svi smeju, koja ne zna ništa ni o čemu, ali je tamo samo zato što je kadar Demokratske stranke.