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Dejan Bodiroga, bivši košarkaš, predsednik Evrolige i novi narodni poslanik sa Studentske liste, podneo je ostavku u Skupštini Srbije.

Dejan Bodiroga se našao na Studentskoj listi na 21. mestu. On je bio na konstitutivnoj sednici, ali je potom odlučio da podnese ostavku.

Takođe, N1 je kontaktirao Bodirogu koji je rekao da će se više znati u ponedeljak, utorak, a da je do tada poslanik.

Samo mesec dana nakon što je Studentska lista odnela pobedu na parlamentarnim izborima u našoj zemlji, Dejan Bodiroga podneo je ostavku na mesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije.