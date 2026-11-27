"Sastao sam se sa gospodinom Čupićem. Gledao sam i delove prenosa konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije nešto što, moram priznati, nikada ranije nisam video. Nisam gledao ni jedan minut. Ovo je bilo zanimljivo ali ne zbog neke radosti ili želje za nečijim porazom, ne baš... Već zbog napetog perioda, tenzija i svega što bi promena vlasti u Srbiji mogla da izazove u vezi sa Hrvatskom... Ne mnogo, ali ipak bi mogla", rekao je Milanović.