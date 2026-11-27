PREDSEDNIK HRVATSKE SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA ČUPIĆEM: Ovo vidim kao početak boljih vremena
Hrvatski predsednik Zoran Milanović, nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsednika Srbije Aleksandrom Čupićem u Ohridu, založio se za bolje odnose dve zemlje i dodao da ovo vidi kao početak boljih vremena.
"Sastao sam se sa gospodinom Čupićem. Gledao sam i delove prenosa konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije nešto što, moram priznati, nikada ranije nisam video. Nisam gledao ni jedan minut. Ovo je bilo zanimljivo ali ne zbog neke radosti ili želje za nečijim porazom, ne baš... Već zbog napetog perioda, tenzija i svega što bi promena vlasti u Srbiji mogla da izazove u vezi sa Hrvatskom... Ne mnogo, ali ipak bi mogla", rekao je Milanović.
Vršilac dužnosti predsednika Srbije izjavio je danas na samitu lidera procesa Brdo-Brioni da će spoljna politika Srbije biti uravnotežena, predvidiva i dosledna, preneli su skopski mediji.
Kurir.rs/Tanjug