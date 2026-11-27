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Legendarni srpski košarkaš, jedan od najvećih igrača iz Evrope koji nikada nije zaigrao u NBA ligi, ujedno i novi narodni poslanik ispred Studentske liste - Dejan Bodiroga, podneo je ostavku na svoju funkciju u Skupštini naše zemlje.

Dejan Bodiroga se našao na listi pokreta Studenti pobeđuju i to kao visoko rangiran, čak na 21. mestu. On je bio na konstitutivnoj sednici, ali je onda odlučio da podnese ostavku.

Bodiroga je čak u određenim kuloarima bio pominjan i kao potencijalni predsednički kandidat ove liste, ali, ta čast je pripala akademiku Radomiru Saičiću.

Sada se ime Dejana Bodiroge vezuje i za eventualnog ministra sporta, ali, pravo je pitanje šta će se dogoditi sa aktuelnim direktorom Evrolige.

Kako bilo, Dejan Bodiroga nije jedini poslanik koji je podneo ostavku. Kako je navedeno, u ponedeljak, 30. novembra je zakazana druga sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, gde je prva tačka dnevnog reda upravo ostavka Dejana Bodiroge, ali i Marka Koraća i Dženana Palamara.