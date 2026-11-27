NOVEMBAR U ZNAKU BORBE ZA MUŠKO ZDRAVLJE! Evo koji poznati su pružili podršku: "Za muškarce je to mučna tema - to uopšte nije ponižavajuć pregled"
- Novembar je posvećen muškom zdravlju, a URO TAKT upozorava na značaj prevencije i ranog otkrivanja raka bešike, prostate, bubrega i testisa.
- U Srbiji godišnje od ovih karcinoma oboli više od 6.000 muškaraca, a oko 2.500 izgubi život.
- Sagovornici poručuju da pregled nije ponižavajući, dok je kod raka testisa rano otkrivanje ključno jer stopa izlečenja dostiže 95 odsto.
Novembar je mesec kada se obeležava muško zdravlje, a Udruženje pacijenata za borbu protiv raka bešike, prostate, bubrega i testisa “URO TAKT” pod sloganom “Kako se postaje šampion?“ ukazuje na značaj prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti. Od ovih vrsta karcinoma, u Srbiji godišnje oboli više od 6.000 muskaraca, dok oko 2.500 njih izgubi život.
Pored titule na košarkaškom terenu, onu važniju, životnu, osovjio je Vladimir Petrović, košarkaš, kada je pobedio rak testisa koji mu je dijagnostikovan u 28. godini života. Promene je uočio na vreme, a one su ga navele da potraži lekarsku pomoć.
- Tada je bilo novo iskustvo, ali imam mentalitet, pa sam rešio da se borim. Svakako, nije bilo strašno, upravo jer sam otkrio u ranoj fazi. Kada se otkrije u ranoj fazi, onda čovek ima 90% prednosti kako bi se lakše zalečilo. Borba je bila, sve je to škola, ali eto, pobedili smo - rekao je Petrović.
Vanja Bulić, pisac i novinar, je o ovoj temi rekao sledeće:
- Kada govorimo o prostati i bešici, to je mučna tema za muškarce. Ne vole o tome da pričaju, a i kada se pokrene priča, kažu neće valjda mene. To uopšte nije ponižavajuć pregled - govori Baulić.
Dr Vesna Stojanović, Klinka za onkologiju KC Niš je rekla da najviše ima pacijenata obolelih od prostate:
- Ali, moje mišljenje je da najviše treba pokloniti pažnje pacijentima koji boluju od raka testisa. Ne zato što su to uglavnom mladi ljudi, već jer je stopa izlečenja jako visoka. Ako se rano otkrije, stopa izlečenja je 95 odsto.
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