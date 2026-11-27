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Republička izborna komisija (RIK) dodelila je večeras mandate članovima nacionalnih saveta albanske, mađarske i bunjevačke manjine, koje su osvojile na izborima 8. novembra i ponovljenom glasanju na pet biračkih mesta 22. novembra. Na jučerašnjoj sednici, RIK je usvojila izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove saveta tih nacionalnih manjina, nakon što je ponovljeno glasanje na pet biračkih mesta.

Izbori su 22. novembra ponovljeni na pet biračkih mesta, i to na dva u Bujanovcu za albansku manjinu i na tri u Subotici, od kojih su dva za mađarsku i jedno za bunjevačku manjinu.

U Nacionalnom savetu Albanaca lista Partija za demokratsko delovanje imaće deset mandata, Pokreta za demokratski progres njih devet, a Alternative za promene i Demokratske partije po pet mandata.

U Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine lista "Mađarska sloga" imaće 25 mandata, a "Pokret za novi početak" 10 mandata.

U Nacionalnom savetu bunjevačke manjine lista "Bunjevci ujedinjeno za Srbiju" će imati osam mandata, lista "Dr Suzana Kujundžić Ostojić - Nek se znade, da Bunjevac živi!" njih devet, a lista "Bunjevci za svoj identitet - Savez bačkih Bunjevaca" dva mandata.

Pripadnici 21 nacionalne manjine su u nedelju, 8. novembra, na neposrednim izborima birali svoje predstavnike u nacionalnim savetima.

To su albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Istoga dana su Goranci i Rusi birali svoje nacionalne savete putem elektorske skupštine.

Mandati su ranije potvrđeni svim listama, osim onima albanske, bunjevačke i mađarske nacionalne manjine, zbog ponovljenog glasanja.