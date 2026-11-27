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Završetak radne nedelje, popodnevni špic i velika navala kupaca zbog popusta povodom „crnog petka“ doveli su do ozbiljnih saobraćajnih gužvi širom Beograda. Prema podacima Gugl mapa i gradskih saobraćajnih kamera, zastoji su zabeleženi na svim glavnim saobraćajnicama, a vozila se usporeno kreću i preko mostova.

Najveće gužve očekivano su zabeležene na moto-putu, nekadašnjem auto-putu kroz Beograd, u pravcu centra grada, gde su se formirale kolone duge gotovo 20 kilometara. Deonica kojom se uobičajeno prolazi za oko 20 minuta sada se prelazi i do 40 minuta.

1/4 Vidi galeriju Gužva u Beogradu na "crni petak" Foto: Naxi Kamere

Najveći zastoji trenutno su na mostu Gazela i Pančevačkom mostu, kao i na delu moto-puta kroz Beograd, od petlje kod Bežanijske kose, preko Autokomande, pa sve do Dušanovca.

Pojačan saobraćaj ka Beogradu iz pravca Pančeva odvija se u dva kraka. Duže kolone formirane su iz pravca Zrenjaninskog puta, dok je na Pančevačkom putu gužva znatno manja.

Povećan intenzitet saobraćaja beleži se i na kružnom toku na Slaviji, kao i na Mostu na Adi.

U Novom Beogradu saobraćaj se usporeno odvija u Surčinskoj ulici i na moto-putu, kao i kod Tržnog centra Ušće, u pravcu Brankovog mosta.

Saobraćaj je otežan i u Takovskoj i Nemanjinoj ulici.