SAOBRAĆAJNI KOLAPS U BEOGRADU ZBOG CRNOG PETKA! Velike gužve u prestonici, kolone duge skoro 20 km: Evo koje tačke su najkritičnije
- Crni petak i popodnevni špic izazvali su velike gužve širom Beograda, uz kolone na svim glavnim saobraćajnicama i preko mostova.
- Najveći zastoji su na moto-putu ka centru, gde su kolone duge gotovo 20 kilometara, a vožnja traje i do 40 minuta umesto 20.
Završetak radne nedelje, popodnevni špic i velika navala kupaca zbog popusta povodom „crnog petka“ doveli su do ozbiljnih saobraćajnih gužvi širom Beograda. Prema podacima Gugl mapa i gradskih saobraćajnih kamera, zastoji su zabeleženi na svim glavnim saobraćajnicama, a vozila se usporeno kreću i preko mostova.
Najveće gužve očekivano su zabeležene na moto-putu, nekadašnjem auto-putu kroz Beograd, u pravcu centra grada, gde su se formirale kolone duge gotovo 20 kilometara. Deonica kojom se uobičajeno prolazi za oko 20 minuta sada se prelazi i do 40 minuta.
Najveći zastoji trenutno su na mostu Gazela i Pančevačkom mostu, kao i na delu moto-puta kroz Beograd, od petlje kod Bežanijske kose, preko Autokomande, pa sve do Dušanovca.
Pojačan saobraćaj ka Beogradu iz pravca Pančeva odvija se u dva kraka. Duže kolone formirane su iz pravca Zrenjaninskog puta, dok je na Pančevačkom putu gužva znatno manja.
Povećan intenzitet saobraćaja beleži se i na kružnom toku na Slaviji, kao i na Mostu na Adi.
U Novom Beogradu saobraćaj se usporeno odvija u Surčinskoj ulici i na moto-putu, kao i kod Tržnog centra Ušće, u pravcu Brankovog mosta.
Saobraćaj je otežan i u Takovskoj i Nemanjinoj ulici.
Kurir.rs