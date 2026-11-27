(MAPA) ALARMANTNO UPOZORENJE RHMZ, STIŽE SNEŽNA VEJAVICA! Oluja i smetovi prete Srbiji već od sutra, pogodiće ova 3 dela zemlje
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas čak tri upozorenja - na obilne padavine, na sneg, ali i na snežnu vejavicu koja će, kako piše, pogoditi 3 dela naše zemlje.
Kako piše na početku upozorenja, u brdsko-planinskim predelima јugozapadne, јužne i istočne Srbiјe u subotu posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuјe se poјačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu veјavicu i stvaranje snežnih nanosa.
Vetar će biti naјјači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraјu oluјni udari od 20 do 25 m/s, piše na kraju upozorenja.
Prema najavama meteorologa, večeras se najpre na jugu i jugoistoku zemlje očekuje intenziviranje kiše. Tokom noći ka suboti padavinska zona proširiće se na sve krajeve južno od Save i Dunava, gde se do nedelje ujutro prognozira od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više. Sa druge strane, u Beogradu se očekuje od 10 do 20 milimetara kiše, dok će u Vojvodini padavine biti slabije, ispod 10 milimetara.
Prava zima stiže u zapadne i jugozapadne krajeve Srbije već u noći između petka i subote, kada će kiša najpre na planinama, a do jutra i u nižim predelima preći u sneg. U subotu tokom dana, usled pada temperature, sneg će početi da pada i u ostalim predelima južno od Save i Dunava.
Meteorolozi upozoravaju da će sneg povremeno biti jakog intenziteta, što će dovesti do smanjene vidljivosti i značajno otežanih uslova u saobraćaju. Poseban oprez savetuje se u subotu posle podne i uveče, kada bi vlažan sneg mogao da izazove dodatne probleme na putevima, ali i poremećaje u snabdevanju električnom energijom.