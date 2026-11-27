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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas čak tri upozorenja - na obilne padavine, na sneg, ali i na snežnu vejavicu koja će, kako piše, pogoditi 3 dela naše zemlje.

Kako piše na početku upozorenja, u brdsko-planinskim predelima јugozapadne, јužne i istočne Srbiјe u subotu posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuјe se poјačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu veјavicu i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar će biti naјјači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraјu oluјni udari od 20 do 25 m/s, piše na kraju upozorenja.

zima sneg Foto: Printscreen Vreme radar

Prema najavama meteorologa, večeras se najpre na jugu i jugoistoku zemlje očekuje intenziviranje kiše. Tokom noći ka suboti padavinska zona proširiće se na sve krajeve južno od Save i Dunava, gde se do nedelje ujutro prognozira od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više. Sa druge strane, u Beogradu se očekuje od 10 do 20 milimetara kiše, dok će u Vojvodini padavine biti slabije, ispod 10 milimetara.

Prava zima stiže u zapadne i jugozapadne krajeve Srbije već u noći između petka i subote, kada će kiša najpre na planinama, a do jutra i u nižim predelima preći u sneg. U subotu tokom dana, usled pada temperature, sneg će početi da pada i u ostalim predelima južno od Save i Dunava.