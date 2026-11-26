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Ruskinja Anja (32), koja se sa suprugom i mačkom preselila u Srbiju, pre tačno godinu dana kupila je staru kuću u selu nadomak Sombora za svega 20.000 evra i rešila da je sopstvenim rukama pretvori u dom iz snova - a sada je podvukla crtu i otkrila tačnu računicu svakog uloženog dinara.

Kada su pre godinu dana kupili seosko imanje kod Sombora, Anja i njen muž zacrtali su budžet od 15.000 evra za kompletno renoviranje. Umesto da za svaki posao plaćaju skupe majstore, odlučili su da zasuču rukave i najveći deo radova odrade sami.

Danas, posle 12 meseci neprekidnog rada, ova kreativna Ruskinja koja radi kao frilens dizajner objavila je na Tik Toku, na profilu "mmmoanna" detaljan presek svega što su uradili i kupili u prvoj godini.

Ukupna računica iznenadila je mnoge - za godinu dana potrošili su 673.523 dinara, odnosno 5.734 evra.

Krov, staza oko kuće i dvorište

Prvi korak bio je obezbeđivanje same kuće i sređivanje zapuštenog placa.

Za sanaciju krova i betoniranje staze oko kuće platili su ukupno 107.014 dinara (911 evra), od čega je materijal koštao 37.000 dinara, dok je rad majstora plaćen 70.014 dinara.

Na uređenje placa i dvorišta potrošili su još 14.802 dinara (126 evra), što uključuje odvoz nagomilanog smeća od 10.652 dinara i kupovinu velike dvorišne kante za 4.150 dinara.

Podovi, nova struja i krečenje

Najveći deo novca otišao je na opšte radove u unutrašnjosti kuće. Za podove su izdvojili 62.405 dinara (531 evro), čime su pokrili kupovinu laminata za tri sobe (54.405 dinara) i itisona za dve sobe (8.000 dinara).

Velika i važna stavka bile su električne instalacije koje su koštale 59.111 dinara (503 evra), a u tu cenu ušli su rad električara, novi razvodni orman, osigurači i rasveta za tri sobe.

1/5 Vidi galeriju Ruskinja Anja je sama sa suprugom renovirala spavaču sobu i obavila sve grube radove. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Najveći deo novca otišao je na opšte radove u unutrašnjosti kuće:

Podovi : 531 evro

: 531 evro Električne instalacije: 503 evra

503 evra Boja i materijal za završne radove: 458 evra

458 evra Zidne, plafonske i podne lajsne: 175 evra

175 evra Stolarija: 9.585 dinara 82 evra

Pored toga, na boju i materijal za završne radove - prajmer, malter, glet masu, silikon, lepak i zaštitnu foliju - potrošili su 53.769 dinara (458 evra).

Kupatilo sredili za 39.433 dinara (336 evra)

1/5 Vidi galeriju Ruskinja Anja kupila je kuću kod Sombora za 20.000 evra, a prvo uzela da sređuje kupatilo. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Kupatilo je bilo među prvim prostorijama koje su osposobili za svakodnevni život. Na vodovod i sanitarije potrošili su 31.000 dinara (264 evra), kupivši cevi, creva, priključke za veš-mašinu i WC, ventil bojlera, slavine, WC šolju i montažni materijal.

Za krečenje i pripremu zidova (boja, malter, prajmer) izdvojili su 5.000 dinara (43 evra), dok su za ogledalo, prostirku i elemente za odlaganje dali svega 3.000 dinara (26 evra).

Spavaća i radna soba

Anja je poznata po tome što voli da spaja novo sa starim komadima nameštaja. Tako su u spavaćoj sobi za samo renoviranje - plavu boju, tapete i specijalno ulje za restauraciju starog drvenog ormara - potrošili 15.642 dinara (133 evra).

Nameštaj i tekstil za ovu prostoriju koštali su 60.344 dinara (514 evra).

Novi krevet platili su 37.644 dinara, zaštitnu navlaku za dušek 17.000 dinara, prekrivač i jastuke 4.100 dinara, a stalak za odeću 1.700 dinara, pa je spavaća soba ukupno izašla na 75.986 dinara (647 evra).

Bela tehnika i kućni aparati

Kuću su opremili i svim neophodnim aparatima:

Frižider - 281 evro

Veš-mašina - 255 evra

Projektor - 204 evra

Bojler - 136 evra

Grejalica - 134 evra

Usisivač - 100 evra

Trimer za dvorište - 94 evra Kuća iz snova

Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

I dok mnogi od same reči "renoviranje" dobiju glavobolju, Anja i njen suprug pokazali su da uz dobru računicu, malo kreativnosti i mnogo sopstvenog truda stara seoska kuća može da zasija za manje od 6.000 evra.