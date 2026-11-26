Ruskinja Anja kupila kuću kod Sombora za 20.000€! Posle godinu dana podvukla crtu - Evo koliko ju je koštalo renoviranje, cifra ostavlja bez teksta
- Ruskinja Anja i suprug kupili su staru kuću kod Sombora za 20.000 evra i za godinu dana je sami pretvarali u dom.
- Za renoviranje su potrošili 673.523 dinara, odnosno 5.734 evra, što je manje od planiranih 15.000 evra.
- Najviše su ulagali u podove, struju, kupatilo i opremanje kuće, uz mnogo sopstvenog rada.
Ruskinja Anja (32), koja se sa suprugom i mačkom preselila u Srbiju, pre tačno godinu dana kupila je staru kuću u selu nadomak Sombora za svega 20.000 evra i rešila da je sopstvenim rukama pretvori u dom iz snova - a sada je podvukla crtu i otkrila tačnu računicu svakog uloženog dinara.
Kada su pre godinu dana kupili seosko imanje kod Sombora, Anja i njen muž zacrtali su budžet od 15.000 evra za kompletno renoviranje. Umesto da za svaki posao plaćaju skupe majstore, odlučili su da zasuču rukave i najveći deo radova odrade sami.
Danas, posle 12 meseci neprekidnog rada, ova kreativna Ruskinja koja radi kao frilens dizajner objavila je na Tik Toku, na profilu "mmmoanna" detaljan presek svega što su uradili i kupili u prvoj godini.
Ukupna računica iznenadila je mnoge - za godinu dana potrošili su 673.523 dinara, odnosno 5.734 evra.
Krov, staza oko kuće i dvorište
Prvi korak bio je obezbeđivanje same kuće i sređivanje zapuštenog placa.
Za sanaciju krova i betoniranje staze oko kuće platili su ukupno 107.014 dinara (911 evra), od čega je materijal koštao 37.000 dinara, dok je rad majstora plaćen 70.014 dinara.
Na uređenje placa i dvorišta potrošili su još 14.802 dinara (126 evra), što uključuje odvoz nagomilanog smeća od 10.652 dinara i kupovinu velike dvorišne kante za 4.150 dinara.
Podovi, nova struja i krečenje
Najveći deo novca otišao je na opšte radove u unutrašnjosti kuće. Za podove su izdvojili 62.405 dinara (531 evro), čime su pokrili kupovinu laminata za tri sobe (54.405 dinara) i itisona za dve sobe (8.000 dinara).
Velika i važna stavka bile su električne instalacije koje su koštale 59.111 dinara (503 evra), a u tu cenu ušli su rad električara, novi razvodni orman, osigurači i rasveta za tri sobe.
Najveći deo novca otišao je na opšte radove u unutrašnjosti kuće:
- Podovi: 531 evro
- Električne instalacije: 503 evra
- Boja i materijal za završne radove: 458 evra
- Zidne, plafonske i podne lajsne: 175 evra
- Stolarija: 9.585 dinara 82 evra
Pored toga, na boju i materijal za završne radove - prajmer, malter, glet masu, silikon, lepak i zaštitnu foliju - potrošili su 53.769 dinara (458 evra).
Kupatilo sredili za 39.433 dinara (336 evra)
Kupatilo je bilo među prvim prostorijama koje su osposobili za svakodnevni život. Na vodovod i sanitarije potrošili su 31.000 dinara (264 evra), kupivši cevi, creva, priključke za veš-mašinu i WC, ventil bojlera, slavine, WC šolju i montažni materijal.
Za krečenje i pripremu zidova (boja, malter, prajmer) izdvojili su 5.000 dinara (43 evra), dok su za ogledalo, prostirku i elemente za odlaganje dali svega 3.000 dinara (26 evra).
Spavaća i radna soba
Anja je poznata po tome što voli da spaja novo sa starim komadima nameštaja. Tako su u spavaćoj sobi za samo renoviranje - plavu boju, tapete i specijalno ulje za restauraciju starog drvenog ormara - potrošili 15.642 dinara (133 evra).
Nameštaj i tekstil za ovu prostoriju koštali su 60.344 dinara (514 evra).
Novi krevet platili su 37.644 dinara, zaštitnu navlaku za dušek 17.000 dinara, prekrivač i jastuke 4.100 dinara, a stalak za odeću 1.700 dinara, pa je spavaća soba ukupno izašla na 75.986 dinara (647 evra).
Bela tehnika i kućni aparati
Kuću su opremili i svim neophodnim aparatima:
- Frižider - 281 evro
- Veš-mašina - 255 evra
- Projektor - 204 evra
- Bojler - 136 evra
- Grejalica - 134 evra
- Usisivač - 100 evra
- Trimer za dvorište - 94 evra
Kuća iz snova
I dok mnogi od same reči "renoviranje" dobiju glavobolju, Anja i njen suprug pokazali su da uz dobru računicu, malo kreativnosti i mnogo sopstvenog truda stara seoska kuća može da zasija za manje od 6.000 evra.
Njihov dom iz snova kod Sombora čeka još radova, ali najteži deo posla je iza njih, a sada im preostaje ono najlepše - da ubiraju plodove svog rada i uživaju u miru ravnice.