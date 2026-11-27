Povodom spekulacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izjavama advokata I. N. o odigranim tiketima D. H., kompanija Mozzart odlučno i argumentovano odbacuje neosnovane navode o bilo kakvim neregularnostima.

U igrama na sreću moguće je da igrači imaju povremene dobitke, a da u ukupnoj istoriji igre imaju negativan saldo sa priređivačem, zbog velikog broja gubitnih tiketa, o čemu se radi u ovom konkretnom slučaju. Iznošenje nekompletnih podataka doprinosi stvaranju pogrešnog utiska i nanošenju štete kompaniji Mozzart. Nisu nam poznati motivi zbog čega D. H. prikazuje samo dobitne, a ne i sve gubitne tikete.

Istovremeno, ukazujemo na to da se finansijski rezultat ne može predstavljati selektivnim prikazivanjem pojedinačnih dobitaka, bez uvida u ukupne uloge, gde spadaju i gubitni tiketi, i celokupan istorijat igranja.

Podvlačimo da su predmetni tiketi evidentirani u online bazi podataka Uprave za igre na sreću pre početka sportskih događaja na koje se odnose, što predstavlja objektivnu i nezavisno proverljivu činjenicu. O njihovom prijemu, obradi i verifikaciji postoji kompletan dokumentacioni i informacioni trag, uključujući podatke o zaposlenima koji su kucali i verifikovali tikete u cilju provere ispravnosti i regularnosti mečeva. Pored navedenog, ukazujemo da se svi tiketi šalju Upravi za igre na sreću koja ima pristup tim tiketima u realnom vremenu.

Kao i uvek do sada, stručne službe naše kompanije u svakom trenutku dostupne su bilo kojem državnom nadležnom organu radi provere i ustupanja svih podataka koji mogu da pomognu da se ova situacija pravilno i objektivno sagleda. Ovom prilikom pozivamo ih da što pre ispitaju čitav slučaj i kod nas, kao i u Upravi za igre na sreću.

Sam gospodin I. N. je istakao da ne poznaje industriju igara na sreću, a daje sebi za pravo da u javnosti na paušalan način tumači postupanje priređivača i unapred ih kvalifikuje kao suprotne zakonu. Ovim nanosi reputacionu štetu kompaniji Mozzart i stvara senzacionalizam u javnosti. Iznoseći neutemeljene stavove pokazuje da njegov motiv nije utvrđivanje činjeničnog stanja već evidentno korišćenje trenutne situacije zarad sticanja afirmacije i ostvarivanja ličnih interesa. Pri tome ima ozbiljnih indicija da je svojim postupanjem sam učinio niz različitih povreda zakona na čemu trenutno radi naš advokatski tim.

Veoma nam je žao što advokat I. N. nije kontaktirao sa kompanijom Mozzart pre iznošenja svojih tvrdnji u javnost, čime dovodi u sumnju svoje iskrene namere, a takođe uznemiruje javnost u produženom trajanju i nanosi reputacionu i poslovnu štetu kompaniji Mozzart.