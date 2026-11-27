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Nakon što je predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić raspisao predsedničke izbore za 27. decembar, a redovni član SANU i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Saičić biće kandidat Studentske liste.

Detaljnije na ovu temu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorili su gosti prof. dr Jovan Filipović, Fakultet organizacionih nauka i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- Pa, prva reč koju ću upotrebiti je "napokon", zato što mislim da je važno što smo konačno stigli do tog datuma i što su izbori raspisani. Ovo je bio prilično mučan period za sve nas. Nisam navikao da živim u ovakvim vremenima. Proživeo sam dosta teških perioda, kao i svi mi koji imamo određeni broj godina. Međutim, ovaj period je nekako bio prazan, pun slutnje i nekih osećanja koja su se kod mene prvi put pojavila. Zato mi je drago što su izbori konačno raspisani i što će Srbija ponovo početi da obnavlja svoj politički život. U ovom trenutku nemamo politički život, niti imamo političku scenu. Ove izbore pre svega vidim kao početak obnavljanja te scene - rekao je Filipović.

Jovan Filipović u studiju Kurir televizije govori o predsedničkim izborima 2026. godine Foto: Kurir Televizija



"Vreme je da počne da cveta hiljadu cvetova"

On je ocenio da je Srbiji potrebno obnavljanje političke scene i da aktuelna atmosfera, koju oslikava i stanje u parlamentu, predstavlja težak period kroz koji društvo mora da prođe.

- Jednostavno, mislim da je sada vreme da počne da cveta hiljadu cvetova. Svi oni koji misle da mogu da daju doprinos trebalo bi da se, na neki način, posredno ili neposredno, uključe u ovaj proces. Što je najgore, ja ni ne vidim ovaj "međuprostor", da ga tako nazovem, od 25. oktobra, već ga osećam. Osećam problem, mučninu u stomaku, jer jednostavno ne znam šta se događa. Scene su veoma opterećujuće. Mislim da mi živimo život koji je oslikan u našem parlamentu. A to, složićete se i vi i svi koji nas gledaju, nije prijatan osećaj - videti poluprazan parlament ili parlament pun ljudi, ali prazan od sadržaja. Jednostavno, mislim da konačno treba da prođemo kroz ovo. Ovo su vremena koja treba da prođu - kaže on.

Gajović je ocenio da je predizborni period kratak za kampanju i predstavljanje kandidata, podsetivši da se tokom cele godine zalagao za to da se izbori ne raspisuju jer Srbija ima stabilan parlament, vladu i predsednika.

- Potpuno se slažem sa profesorom da je dobro što idemo u susret jednom takvom događaju. Taj period do tada nije mnogo dug za kampanje, predstavljanje i sve ostalo. Dosta je skraćen taj period. Ja bih odmah samo da raščistimo jednu stvar: čitave ove godine sam, nastupajući javno, stalno govorio da nam izbori nisu potrebni. Stalno, iz prostog razloga: imamo stabilan parlament, imamo stabilnu vladu, imamo predsednika. E sad, kome se to žurilo i zašto je to uvodilo... - naveo je.

Aleksandar Gajović u studiju Kurir televizije govori o predsedničkim izborima 2026. godine Foto: Kurir Televizija

Kako je voditeljka rekla, dok se očekuje da Studentska lista danas zvanično predstavi svog predsedničkog kandidata, još nije poznato kako će na izbore izaći Srpska napredna stranka. Aleksandar Vučić izjavio je da bi ih, kada je o njemu reč, lično ignorisao, dok je konačna odluka stranke najavljena za 13. decembar, na stranačkoj skupštini. Takav stav otvorio je pitanje da li SNS ne želi da učestvuje kako ne bi dao legitimitet izborima ili nastoji da izbegne novi izborni poraz.

- To što ste poslednje rekli možda je moglo da važi pre jedno dve nedelje. Međutim, okolnosti se, koliko vidim, menjaju. Mislim da je, po mom mišljenju, legitiman, ali ipak nepopularan potez Srpske liste da ne dodeli ni jedno potpredsedničko mesto loše odjeknuo u javnosti. Ni to što nemaju učešće ni u jednom odboru, osim u Odboru za evropske integracije, nije donelo neku veliku korist. A još i ovo što se dogodilo, odnosno hapšenje glavnog i odgovornog urednika i vlasnika medija, i to ne bilo kog, već prilično popularnog i gledanog medija, mislim da donekle menja stvari - za Kurir televiziju, zaključio je Gajović.

01:36 "VREME JE DA POČNE DA CVETA HILJADU CVETOVA" Filipović i Gajović o početku obnove političke scene i predsedničkim izborima 2026. godine Izvor: Kurir televizija

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