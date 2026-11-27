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Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Saičićkandidat je Studentske liste na izborima za predsednika Srbije, koji će se održati 27. decembra 2026. godine.

Nakon što je dobio podršku studentskih plenuma i poslanika, njegov ulazak u predsedničku trku predstavlja nastavak angažmana koji je započeo od samog početka studentskih protesta, kada je bio među prvim univerzitetskim profesorima koji su se otvoreno uključili u društvena i politička dešavanja.

Ne propustite Politika UŽIVO RADOMIR SAIČIĆ KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SRBIJE!

Saičić je bio jedan od 14 osnivača grupe građana „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, a u izbornoj noći 25. oktobra upravo je on iz štaba liste proglasio pobedu, poručivši da se u Srbiji „čuo glas slobode“ i da je to pobeda „hrabrosti nad strahom i nade nad ravnodušnošću“.

Izborni štab Studentske liste Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom protesta javno je kritikovao postupanje policije prema demonstrantima, a u junu 2025. godine potpisao je peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka tadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U maju 2026. godine dospeo je u žižu javnosti i zbog odluke da napusti otvaranje izložbe „Sveti Sava“ u Galeriji SANU, nakon najave da će se prisutnima obratiti ministar kulture Nikola Selaković. Na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine nalazio se na 91. mestu liste „Studenti pobeđuju“, a poslanički mandat mu je potvrđen 17. novembra.

U novom sazivu Skupštine član je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i zamenik člana u odborima za odbranu i unutrašnje poslove i za Kosovo i Metohiju.

Kako je govorio u kampanji

Tokom predizborne kampanje u oktobru 2026. godine, Saičić je isticao da Studentska lista donosi promenu sistema vrednosti, uspostavljanje pravne države i raskid sa korupcijom. Zalažući se za potpunu transparentnost, najavio je preispitivanje svih velikih državnih investicija i infrastrukturnih ugovora, uključujući i projekat Ekspo, uz poruku da javnost mora da zna pod kojim su uslovima ugovori sklopljeni.

Naglašavao je da se lista oslanja na znanje i stručnost – navodeći da okuplja 160 doktora nauka – dok je studentske plenume opisivao kao primer „horizontalne demokratije“ i kulture dijaloga.

Radomir Saičić na predizbornom skupu Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je ukazivao da u pokretu postoje ljudi različitih ideoloških opredeljenja, isticao je da ih spajaju borba za jednakost građana pred zakonom, departizacija i zaštita životne sredine.

Na spoljnopolitičkom planu zalagao se za održavanje „produktivnih odnosa sa Rusijom“ zbog energetskih potreba i istorijskih veza.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, naglašavao je da je polazište Ustav Srbije, nazivajući pokrajinu „privremeno okupiranom teritorijom“ na kojoj u pregovorima sa međunarodnim faktorima treba obezbediti kvalitetan život za Srbe, uz podsećanje da studenti nisu potpisali Vašingtonski, Briselski niti francusko-nemački sporazum.

Građanima Republike Srpske poručivao je da će u novoj garnituri u Beogradu imati punu podršku za opstanak i zajedništvo srpskog naroda.

Koreni iz Vasojevića i beogradska mladost

Govoreći o svom životnom putu, akademik Radomir Saičić ističe da su ga oblikovali spoj slavnih crnogorskih predaka i beogradskog građanskog intelektualizma. Rođen je 31. oktobra 1961. godine u Beogradu, od oca Nikole i majke Đulke.

Svoju biografiju ponosno vezuje za pretke iz Vasojevića – od čuvenog poručnika Alekse Saičića, koji je u Rusko-japanskom ratu 1904. godine u dvoboju sabljom posekao japanskog samuraja, preko komandanta Mila Saičića i pradede Nova, do dede Radomira, po kome je dobio ime, a kojeg su Nemci streljali u Jajincima 1942. godine. Kako sam priznaje, svest o takvim precima oduvek je nosila obavezu da ih ne izneveri.

Radomir Saičić, na konferenciji za medije 27. novembra 2026. Foto: Video plus

Sa druge strane, odrastao je u porodici posvećenoj obrazovanju - otac Nikola bio je ugledni arhitekta i univerzitetski profesor, majka je studirala klasičnu filologiju, a mlađa sestra Anđa takođe se posvetila arhitekturi.

Tokom odrastanja na Dorćolu i kod Bogoslovije, uz pohađanje Matematičke gimnazije, sviranje klavira i učenje jezika, rano je zavoleo fiziku i hemiju praveći kućne laboratorije sa drugovima, među kojima je bio i muzičar Ivan Vdović Vd - čuveni bunjar kultnih bendova 80-ih godina Šarla akrobate i EKV.

07:05 Radomir Saičić o detinjstvu i drugovima Izvor: SANU

Bezbrižnost mladosti prekinuo je težak porodični gubitak kada mu je otac iznenada preminuo u 59. godini, ali su vrednosti i radna etika koje je poneo iz roditeljskog doma ostali njegova trajna vodilja.

Naučna karijera

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1983, a magistrirao 1987. godine, dok je doktorsku disertaciju odbranio 1992. godine na Hemijskom fakultetu.

Postdoktorsko usavršavanje završio je u Francuskoj (1995/96) na Institutu za hemiju природних proizvoda (CNRS) u mestu Žif sir Ivet.

Na Hemijskom fakultetu u Beogradu zaposlen je od 1984. godine, a u zvanje redovnog profesora izabran je 2002. godine.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2012, a za redovnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU u novembru 2018. godine.

U okviru Akademije obavlja funkciju potpredsednika Stručnog saveta Audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, član je Stručnog saveta Galerije SANU, kao i član akademijskih odbora za obrazovanje, međunarodnu saradnju, materijale i za srpsko pitanje.

Takođe je član Srpskog hemijskog društva.