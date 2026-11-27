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"Studenti ponovo pobeđuju" obratili su se danas u podne na konferenciji za medije povodom raspisivanja izbora za predsednika Republike, i saopštili su da je Radomir Saičić njihov kandidat za predsednika.

1/23 Vidi galeriju Konferencija za medije Studenti ponovo pobeđuju, Saičić kandidat za predsednika Foto: Ilija Ilić

Obraćanje predstavnice grupe "Studenti ponovo pobeđuju"

Predstavnica grupe "Studenti ponovo pobeđuju" saopštila je da u predsedničke izbore pokret ulazi mnogo spremniji, iskusniji i sigurniji.

- I ovoga puta naši kontrolori učiniće sve da svaki glas bude zaštićen. Glas svakog građanina u svakom delu Srbije, kao i u dijaspori. Naša kampanja biće ista kao i prethodna: otvorena, iskrena i poštena - rekla je ona.

Foto: Ilija Ilić

Predstavnica je rekla da demokratija zahteva vreme, dijalog i pažljivo razmatranje.

- Od samog početka verovali smo da snaga i promene nisu u jednom pojedincu, već u čitavoj zajednici koja stoji iza deljenih ciljeva. Predugo smo dozvoljavali da neko drugi odlučuje o našoj sudbini, i nikada više nećemo dozvoliti da neko veruje da je nesmenjiv. Prava moć se nalazi u rukama naroda - rekla je ona.

- Zato su studenti odlučili da veliku odgovornost povere kandidatu koji će predstavljati vrednosti iza kojih svi stojimo. Predložili smo čoveka čija podrška nikada nije bila deklarativna, nekoga ko je od samog početka bio rame uz rame sa nama, i ko je delio teške trenutke i velike pobede. Nadamo se da će građani i građanke Srbije prepoznati nekoga ko će se u radu držati principa i vrednosti koje su izgradile naš dosadašnji uspeh - rekla je predstavnica "Studenti ponovo pobeđuju".

Foto: Ilija Ilić

Ona je potom saopštila da je Radomir Saičić kandidat za predsednika Srbije ispred studentskog pokreta.

Radomir Saičić citirao Jevanđelje, govorio o poreklu, odnosu prema EU i formiranju Vlade

Saičić je potom izašao za govornicu, i rekao da su prethodnu deceniju obeležili urušavanje pravne države, korupcija i govor mržnje.

- Institucije su štitile one na vlasti. Studenti i đaci su proglašavani neprijateljima države, a na njihove zahteve odgovaralo se pretnjama i nasiljem. Upravo su studenti pokrenuli studentsko-narodni pokret, i posle mnogo truda, odricanja i pritisaka, ta solidarnost donela je istorijsku pobedu. Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili pretvorimo u trajnu promenu - rekao je on.

Foto: Ilija Ilić

Saičić dodaje da se moraju obnoviti institucije koje su bivše vlasti zloupotrebljavali.

- Isto važi i za funkciju predsednika republike. Godinama su ustavna ovlašćenja prekoračivana. Vreme je da funkciji predsednika Srbije vratimo dostojanstvo. Ponosan sam što su mi studenti ukazali poverenje. Ušao sam u pokret verujući da promena vlasti ima smisla samo ako se promeni sistem vrednosti, a to i obuhvata odnos vlasti prema građanima. Zato ću se zalagati za suverenu Srbiju, u kojoj će se poštovati Ustav i u kojoj će svaki građanin živeti dostojanstveno - kazao je on.

Kaže da će se kao predsednik držati svojih ovlašćenja, javno će obrazlagati svoje odluke, i da će od drugih nosilaca vlasti tražiti istu odgovornost.

- Setimo se Jevanđelske reči: Koji hoće da bude prvi među vama, nek vam svima bude sluga. Vera mi daje moralnu snagu da držim reč, nauka me uči da postavljam pitanja i tražim dokaze. A život me je naučio da kada je najteže preuzmem odgovornost. Tu odgovornost sam spreman da preuzmem i sada. Hvala - zaključio je on obraćanje.

Foto: Ilija Ilić

Saičić je rekao, na pitanje novinara, da su svi Srbi jedan narod, ali da se mora poštovati vlasti i organizacija drugih zemalja, poput Crne Gore.

- Ja sam iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin. Ne vidim tu nikakvih problema. Ono što je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod, a ne da se stvaraju podele - kazao je on.

Na pitanje o odnosu prema EU, istakao je da ima pozitivan odnos prema evropskim vrednostima.

- I sam sam deo svoje karijere proveo u Francuskoj, tamo sam se usavršavao. Evropske vrednosti su nešto što treba usvojiti, odnosa prema poslu, ekologiji, pravna država, obrazovanje na visokom nivou, odnos prema klimatskim promenama, to su sve stvari koje mi treba da razvijamo u najvećoj meri. Tu je naravno moguće članstvo stvar koju treba razmotriti, ali smatram da pre toga treba načiniti pravi napredak u pomenutim oblastima - dodao je on.

Foto: Ilija Ilić

Na pitanje o tome da li će SNS bojkotovati predsedničke izbore, Saičić kaže da to na njega nema nikakvog uticaja.

- Tako je bilo ranije, tako je i sada. Mi gledamo šta mi možemo da uradimo, a ne šta rade drugi. Posebno u slučaju SNS-a koji je imao priliku tokom više od decenije da pokaže svoje kapacitete i sposobnosti. O tome zaista ne razmišljam. Kada je reč o Vladi, konsultacije o njenom formiranju su u toku. Potrebno je da Vladu sastavimo što pre, pošto se odlazeća vlast trudi da potkopa državu. Ogromna finansijska sredstva se isisavaju iz sistema, i trude se da otežaju stvar ne samo vlasti, već i građanima Srbije - kazao je kandidat za predsednika.