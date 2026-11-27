ČEKA SE IME PREDSEDNIČKOG KANDIDATA STUDENTSKE LISTE, VEĆ IMA PODRŠKU IZ DVE STRANKE: Oglasili se iz Manojlovićevog pokreta i POKS-a
Studentski pokret će danas tačno u podne održati konferenciju za medije povodom raspisivanja izbora za predsednika Republike, na kojoj će objaviti ko je kandidat za predsednika Studentske liste.
- Pozivam sve građane Srbije da 27. decembra budu odgovorni i izađu na birališta kako bi narodna volja iznedrila predsednika snažnog legitimiteta koji će biti jasan izraz državnog jedinstva - poručio je Aleksandar Čupić, predsednik Narodne skupštine, nakon što je raspisao predsedničke izbore
Pokret Kreni-promeni Sava Manojlovića poručio je da podržava kandidata Studentske liste za predsednika Srbije
- Glavni politički i društveni zadatak u ovom trenutku jeste potpuna demontaža kriminalne organizacije SNS-a. Taj proces na centralnom nivou potrebno je zaokružiti po istoj formuli po kojoj je promena ostvarena na republičkom parlamentarnom nivou - naveli su na svom Instagram nalogu.
Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) doneo je odluku da na predstojećim predsedničkim izborima pruži punu podršku kandidatu studentske liste. POKS je u saopštenju za medije podsetio da je opštepoznata činjenica da POKS, kao autentični monarhistički pokret koji se dosledno zalaže za povratak krune, nikada ne ističe svog kandidata za predsednika republike.
- Učešće u trci za funkciju predsednika republike bilo bi u direktnoj suprotnosti sa našim temeljnim ideološkim ubeđenjima i programom obnove ustavne parlamentarne monarhije. Ipak, svesni istorijskog trenutka u kojem se naša država i društvo nalaze, posle bezuslovne podrške koju smo studentima pružali prethodne dve godine i podrške na parlamentarnim izborima, danas je potpuno prirodno da snažno podržimo i njihovog predsedničkog kandidata. Verujemo da je energija mladih i njihova beskompromisna borba za istinu ključna za konačno vraćanje pravde, institucija i nacionalnog dostojanstva u Srbiju - navodi se u saopštenju POKS-a koje je potpisao predsednik pokreta Vojislav Mihailović.
Za predstojeće predsedničke izbore u Srbiji, raspisane za 27. decembar, učešće su do sada najavili Branko Pavlović, Branimir Nestorović, Bogoljub Karić i Aleksandar Vulin.
Srpska napredna stranka (SNS) još uvek nije donela zvaničnu odluku o tome da li će imati svog kandidata na predsedničkim izborima. Šef poslaničke grupe SNS-a i bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će SNS odluku doneti na stranačkoj skupštini 13. decembra. Budući da rok za podnošenje zvaničnih kandidatura RIK-u ističe 7. decembra, ovakav tajming ukazuje na to da SNS najverovatnije neće predlagati sopstvenog kandidata, što je Vučić već i najavljivao.