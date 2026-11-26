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Nakon što je Studentska lista objavom na Instagramu pokrenula lavinu komentara o tome ko bi mogao biti njihov kandidat na predsedničkim izborima, korisnici društvenih mreža nastavili su da spekulišu o tome koje ime će sutra biti zvanično saopšteno kao predlog za glasanje.

Pored akademika Radomira Saičića i dekana FDU Miloša Pavlovića, koji su se izdvojili u prvoj rundi nominacija, na mreži iks pojavila su se i druga imena, odnosno simboli iz kojih se (ne) može zaključiti na koje ličnosti se misli.

Nakon mnoštva objava koje su se pojavile, a iza kojih stoje i zvanični nalozi pojedinih fakulteta u blokadi, samo jedno je sigurno: asocijacija je mnogo, kandidat jedan i biće poznat nakon konfencije Studentske liste.