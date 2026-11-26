DŽOKER, LEKAR, ŽENA? Društvene mreže se usijale zbog kandidata Studentske liste na predsedničkim izborima: Misteriozni simboli preplavili Iks (FOTO)
- Studentska lista je objavom na Instagramu pokrenula spekulacije o kandidatu za predsedničke izbore, a ime će biti saopšteno sutra.
- Na mreži Iks pojavili su se simboli i nagoveštaji koji upućuju na više mogućih kandidata, među njima Radomira Saičića i Miloša Pavlovića.
Nakon što je Studentska lista objavom na Instagramu pokrenula lavinu komentara o tome ko bi mogao biti njihov kandidat na predsedničkim izborima, korisnici društvenih mreža nastavili su da spekulišu o tome koje ime će sutra biti zvanično saopšteno kao predlog za glasanje.
Pored akademika Radomira Saičića i dekana FDU Miloša Pavlovića, koji su se izdvojili u prvoj rundi nominacija, na mreži iks pojavila su se i druga imena, odnosno simboli iz kojih se (ne) može zaključiti na koje ličnosti se misli.
Nakon mnoštva objava koje su se pojavile, a iza kojih stoje i zvanični nalozi pojedinih fakulteta u blokadi, samo jedno je sigurno: asocijacija je mnogo, kandidat jedan i biće poznat nakon konfencije Studentske liste.
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