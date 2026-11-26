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Porodični odnosi često nisu jednostavni, a nesuglasice između svekrve i snaje mogu da prerastu u ozbiljne probleme, posebno kada se u njih umešaju deca.

Jedna Milica (38) ispričala je kako je zbog ponašanja svekrve odlučila da prekine porodični ručak i konačno stane u zaštitu svoje dece.

Njena ispovest objavljena je na Fejsbuk stranici "Priče iz naroda", a mi je prenosimo u celini:

- "Ako već ne umeš lepo da kažeš, nemoj ni da tražiš", rekla je moja svekrva mom sedmogodišnjem sinu i podigla mu tanjir van domašaja. Vuk je ostao s ispruženom rukom, pokušavajući da izgovori reč koju je započeo tri puta. Pogledala sam Nikolu. Moj muž je sekao meso na sitne komade, tako pažljivo kao da od toga zavisi nešto važnije od deteta koje je upravo prestalo da diše od stida.

"Spusti tanjir, Gordana", rekla sam.

"Zato ti deca i jesu takva"

Ona se nasmejala i pogledala preko stola, tražeći publiku.

"Eto, odmah drama. Zato ti deca i jesu takva. Jedno ne ume da govori, drugo dobije trojku pa plače kao da mu je neko umro."

Moja ćerka Dunja spustila je viljušku. Imala je jedanaest godina i tog jutra je skoro sat vremena birala šta će obući kod bake. Sada je povlačila rukave preko šaka i gledala u stolnjak.

Ustala sam toliko naglo da je stolica udarila u zid.

"Obujte se. Idemo kući."

Tako je pukao naš nedeljni ručak. Ne zbog preslane supe, kako je Gordana kasnije pričala rođacima. Ne zato što sam od početka tražila razlog za svađu. Pukao je u trenutku kada sam u ćerkinom pogledu prepoznala nešto svoje: naviku da se smanjiš kako drugima ne bi smetalo što te povređuju.

Njene bolove 9 godina niko nije shvatao ozbiljno Foto: Profimedia

Zovem se Milica, imam trideset osam godina i do tog ručka sam verovala da sam razumna žena. Radila sam u računovodstvu jedne male firme u Kragujevcu, proveravala domaće zadatke dok se ručak podgreva, razvlačila platu od računa do računa i umela od ostatka nedeljnog pečenja da napravim još dva obroka. Smatrala sam da zrelost znači da znaš kada da prećutiš. Nisam primećivala koliko sam često jedina koja ćuti.

Nikolu sam upoznala dok sam još završavala višu školu. Bio je tih, pažljiv i uporan na neki blag način. Kada je moj otac umro, dolazio je svake večeri kod moje majke da donese hleb, zameni sijalicu ili samo sedi s nama. Zavolela sam ga i zato što nikada nije bežao od tuđe tuge. Godinama kasnije nisam mogla da razumem kako isti čovek uspeva da ne vidi moju dok sedi na pola metra od mene.

"Ne misli ona ništa loše"

Gordana me od početka nije otvoreno odbacivala. To bi, možda, bilo lakše. Ona je svoje primedbe umotavala u savete. Kad napravim pitu, objašnjavala je kako Nikola voli tanje kore. Kad kupim kaput, pitala je koliko je koštao i da li smo platili grejanje. Kada sam se vratila na posao posle Vukovog rođenja, rekla je da ona svoju decu nije prepuštala drugima zarad plate.

"Mama je takva", govorio je Nikola dok bismo se vraćali kući. "Ne misli ona ništa loše."

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U početku sam ga pitala šta onda misli. Kasnije sam prestala. Znala sam ceo razgovor unapred: ja bih navodila šta je rekla, on bi objašnjavao šta je zapravo htela da kaže, a kući bismo stizali ljuti jedno na drugo umesto na ono što se dogodilo.

"Da vas mi nismo pogurali, još biste bili podstanari"

Nismo bili potpuno nezavisni od njegovih roditelja i to je ćutanje činilo težim. Kada smo kupovali stan, Gordana i Dragan dali su nam deo novca za učešće. Moja majka je tada živela od male penzije i ponudila mi svoju ušteđevinu za sahranu, koju nisam htela da uzmem. Nikola je prihvatio pomoć svojih roditelja uz rečenicu da se u porodici ne prave računi. Ipak, svaki naš izbor koji se Gordani nije dopadao nekako bi završio podsećanjem na taj novac.

"Da vas mi nismo pogurali, još biste bili podstanari", govorila bi, nekad čak i pred decom.

Bila sam im zahvalna. Još jesam. Ali s vremenom sam počela da pre svake odluke zamišljam njenu reakciju. Nisam kupovala skuplje čizme ni kada su mi stare propuštale vodu, jer nisam želela da slušam kako rasipam novac njenog sina. Nikola nije ni znao koliko sam tih sitnih odluka donosila zbog nje.

Vuk je počeo da zamuckuje pred polazak u školu. Vodili smo ga kod logopeda, vežbali kod kuće i učili da ga ne požurujemo i ne završavamo rečenice umesto njega. Bio je maštovit, nežan dečak koji je znao imena gotovo svih ptica iz našeg parka. Kad bi se uzbudio, reči bi mu zastale. Gordana je tvrdila da ga previše mazimo.

"Kod mene bi on progovorio za tri dana", rekla je jednom.

Tada sam joj objasnila da mu pritisak odmaže. Nikola je bio u sobi. Čuo je. Kasnije mi je rekao da nema svrhe da je učim stvarima koje ona neće da razume.

Dunja je dotad bila bakina pametnica. To je bio nadimak koji je volela, sve dok nije dobila trojku iz matematike. Te večeri je plakala nad sveskom, ne zato što smo je grdili, nego zato što je verovala da je sve razočarala. Ja sam joj rekla da ćemo proći zadatke zajedno. Nikola joj je doneo sok i poljubio je u kosu. Mislila sam da smo uradili pravu stvar. Nisam znala da je on sutradan svojoj majci prepričao ocenu kao uzgrednu vest.

Na taj nedeljni ručak došli smo oko jedan. Ponela sam kolač s višnjama i činiju koju sam prethodnog puta pozajmila. Gordana me je na vratima pitala jesam li bar ovog puta izvadila sve koštice. Nasmejala sam se, više iz navike nego zato što mi je bilo smešno. Dragan je gledao utakmicu s utišanim tonom, a Nikola je otišao u kuhinju da otvori teglu krastavčića.

Prvo je primetila da je Vuk mršav. Onda je Dunju pitala hoće li s takvim ocenama jednog dana prodavati na pijaci. Rekla sam da nema ničeg sramotnog u radu na pijaci i da jedna trojka ne određuje detetovu budućnost. Gordana je prevrnula očima.

"Eto kako se odmah pravda neuspeh."

Nikola je tada mogao nešto da kaže. Mogao je i kada je Dunji naredila da ispravi leđa jer "niko neće voleti tako pogurenu devojku". Umesto toga, pitao je oca da li je popravio slavinu u dvorištu. Čula sam taj prelazak na drugu temu i osetila poznato stezanje u stomaku. Već sam spremala sebe da izdržim još sat vremena.

"Milice sedi! Nemoj sad pred decom"

A onda je Vuk zatražio još krompira.

Posle moje rečenice da idemo kući nekoliko trenutaka niko nije ustao. Čuo se televizor iz dnevne sobe. Vuk me je gledao kao da proverava da li sam ozbiljna. Prišla sam mu, izvukla stolicu i pružila ruku.

"Milice, sedi", rekao je Nikola. "Nemoj sad pred decom."

"Pred decom se ovo već dogodilo."

"Baka se samo šalila", umešala se Gordana.

"Vuku nije smešno. Nije ni Dunji."

Dunja je već stajala kod vrata. Uzela je bratovu jaknu s čiviluka i držala je otvorenu dok sam mu obuvala cipele. Taj mali, uvežbani pokret zaboleo me je više od svega za stolom. Pitala sam se koliko puta ga je tešila kada ja nisam bila pored njih.

"Ima pravo da završi rečenicu, koliko god mu vremena trebalo"

Dragan je konačno spustio daljinski.

"Zbog ovoga se ne rastura porodica."

Nisam znala šta da mu odgovorim a da ne zaplačem. Samo sam zakopčala Vuku jaknu. Nikola je ostao u trpezariji. Čekala sam nekoliko sekundi na otvorenim vratima, dovoljno dugo da vidi da ga čekam. Nije krenuo.

Napolju je sipila sitna kiša. Nisam uzela automobil jer su ključevi bili kod Nikole, a nisam imala snage da se vratim i tražim ih. Povela sam decu do autobuske stanice. Vuk me je, dok smo stajali pod nadstrešnicom, povukao za rukav.

"Mama, izvini što nisam lepo tražio."

Čučnula sam pred njega na mokar beton. Rekla sam mu da ništa nije pogrešio i da ima pravo da završi rečenicu, koliko god mu vremena trebalo. Morala sam to da ponovim jer je prvi put samo klimnuo glavom, onako kako deca klimnu kada žele da se odrasli više ne ljute.

Osećaj konfuzije i krivice nakon razgovora su često prvi signal da nešto nešto nije u redu Foto: Shutterstock

Kod kuće sam im napravila prženice. Dunja je presvukla brata, a ja sam je zamolila da sedne i jede dok je toplo. Htela sam da makar tog popodneva ne brine ni o kome. Nikola je došao posle dva sata. Doneo je moj kolač, netaknut, u istoj posudi u kojoj sam ga odnela.

"Jesi li zadovoljna?" pitao je čim je zatvorio vrata. "Majci je skočio pritisak."

Odložila sam šolju koju sam držala. Ruke su mi se toliko tresle da je kašičica udarala o ivicu.

"Jesi li je pitao kako je Vuku bilo?"

"Nemoj da okrećeš. Mogli smo normalno da rešimo."

"Kada? Za stolom nisi hteo ni da me pogledaš."

Te večeri smo prvi put razgovarali o razdvajanju. Nisam izgovorila tu reč da bih ga uplašila. Zaista nisam znala kako da nastavim da živim s čovekom od koga moram da tražim da zaštiti sopstvenu decu od ponižavanja. On je govorio da ga teram da bira između majke i žene. Pokušavala sam da mu objasnim da od njega nisam tražila da prestane da je voli, nego da joj kaže da prestane.

Narednih dana telefon mi nije mirovao. Gordana nije zvala mene, ali je zvala sve kojima je mogla da ispriča šta sam uradila. Nikolina tetka Rada poručila mi je da stariji ponekad kažu svašta i da se preko toga prelazi. Jedna rođaka me pitala zar deci želim da uskratim baku zbog nekoliko reči. Čitala sam te poruke noću, kad svi zaspe, i iznova se pitala jesam li mogla mirnije.

Najviše me je mučila slika Dragana koji ostaje za stolom i Gordane koja meri pritisak. Zamišljala sam da se nekome nešto dogodi i da zauvek ostanem kriva. Onda bih iz dečje sobe čula Vuka kako se smeje Dunji i setila se njegovog izvinjenja na stanici. Ta dva osećanja živela su u meni istovremeno. Nisam odjednom postala ni hrabra ni spokojna samo zato što sam jednom ustala.

Moja majka me je saslušala bez prekidanja. Očekivala sam da i ona kaže da popustim. Umesto toga, dugo je vrtela maramicu među prstima.

"Ja sam tebe terala da poljubiš dedu i kad te izgrdi bez razloga", rekla je. "Bilo mi je važno da se niko ne naljuti. Nisam te pitala kako je tebi."

Zaplakala sam za njenim kuhinjskim stolom, prvi put od onog ručka. Nisam ni znala koliko mi je bilo potrebno da neko ne traži od mene da razumem sve ostale.

Nikola i ja smo gotovo dve nedelje razgovarali samo o obavezama. Ko vodi Vuka kod logopeda, ko plaća račun, treba li kupiti hleb. Spavao je u dnevnoj sobi. Jedne večeri zatekla sam Dunju kako briše poruku na telefonu. Pitala je oca da li je baka još ljuta i napisala da može da ode kod nje i izvini se zbog ručka. Nikola je stajao iza mene kada mi je pružila telefon.

"Za šta bi joj se izvinila?" pitao je.

Dunja je slegla ramenima.

"Pa da opet bude normalno."

Videla sam kako je seo na ivicu njenog kreveta. Nije odmah pronašao reči. Onda joj je rekao da ona nema za šta da se izvinjava i da je on trebalo da reaguje. Slušala sam iz hodnika, s korpom čistog veša u rukama, ne usuđujući se da taj trenutak odmah pretvorim u nadu.

Sutradan je pozvao majku. Nisam prisluškivala, ali se iz kuhinje čulo kada je podigao glas. Govorio je da problem nije moja osetljivost i da o deci ne može tako da se priča. Posle razgovora dugo je sedeo na balkonu. Rekao mi je da mu je majka odgovorila kako ga više ne prepoznaje i da sam uspela da ga okrenem protiv nje.

Želela sam da ga zagrlim. Istovremeno sam bila besna što je tek sada shvatio koliko takve rečenice bole. Rekla sam mu oboje. Prvi put nije pokušao da me ubedi da preterujem.

Nismo se pomirili jednim razgovorom. Otišli smo u bračno savetovalište, iako je Nikola na prvom susretu jedva progovorio. Tek kasnije je ispričao da je kao dečak naučio da je najbezbednije da ćuti dok majku ne prođe ljutnja. Razumela sam ga bolje, ali sam mu rekla da deca ne mogu da čekaju dok on sam nauči drugačije. Morao je da traži pomoć i da vežba, baš kao što Vuk uporno vežba svoje reči.

"Ponovo se naljutila"

Dogovorili smo se da novac koji smo dobili od njegovih roditelja postepeno vratimo. To je značilo odustajanje od letovanja i još jednu godinu sa starim prozorima koji zimi propuštaju hladnoću. Nisam želela da time kupim pravo da govorim. Želela sam samo da prestanemo da svaku granicu preispitujemo zbog nečije nekadašnje pomoći.

ilustracija Foto: Shutterstock

Gordana je prve uplate doživela kao uvredu. Posle je poslala poruku: "Žao mi je ako su se deca uvredila." Nisam znala šta da joj odgovorim. Nikola joj je napisao da deca nisu pogrešno razumela šalu i da očekuje da im se izvini za ono što je rekla. Ponovo se naljutila. Ovog puta nisam ja objašnjavala, zvala i popravljala stvar.

Prošlo je četiri meseca. Deca se s bakom još nisu videla, ali im ne branimo da je pozovu. Dunja je zvala jednom da joj čestita rođendan. Vuk zasad ne želi. Dragan nam povremeno donese jabuke i ostavi ih u hodniku, nespretan i tih. Nadam se da će jednom ući i razgovarati s nama bez zahteva da sve zaboravimo.

Nikola sada više primećuje. Ponekad i dalje prvo kaže da nije strašno, pa zastane i ispravi se. Ja i dalje osluškujem njegov glas kad razgovara s majkom i ponekad mu zamerim i ono što još nije uradio. Na tome radimo. Ima večeri kada se ponovo smejemo u kuhinji, ali ima i onih kada sedimo svako na svom kraju kauča i pažljivo biramo reči.

Prošle nedelje Vuk je za večerom dugo pokušavao nešto da nam ispriča. Nikola je spustio telefon i sačekao. Dunja je posegnula za hlebom, ja sam sipala vodu, a Vuk je završio priču. Niko ga nije požurivao. Gledala sam ih i shvatila koliko sam ranije energije trošila da jedan ručak izgleda pristojno, umesto da proverim kako se za tim stolom osećamo.

Još me ponekad obuzme krivica što sam tog dana otišla. Ali više ne mislim da je sama krivica dokaz da sam pogrešila.

Da li je trebalo da ostanem za stolom kako se odrasli ne bi naljutili, dok moja deca uče da ćute? Ja im taj ručak više ne bih tražila da izdrže."