Slušaj vest

Dok se buduća mlada sprema za najvažniji dan u životu, njena buduća svekrva već ima sasvim drugačiji plan. Želi da na svadbi zablista toliko da cela familija mlade ostane bez teksta.

Jedna objava na društvenoj mreži Threads nasmejala je korisnike, pošto je žena otkrila da joj je cilj da se podmladi čak 20 godina, i to iz vrlo posebnog razloga. Da dokaže da i ona može da bude glavna zvezda svadbe, uprkos tome što je, kako tvrdi, buduća snaja i njena porodica ne vole.

Ne propustiteŽenaSnimak svekrve Svetlane napravio haso na svadbi: Posle ovoga brak njenog sina trajao samo 6 meseci, kad je snaja progovorila nastao haos
Svekrva ljubila sina na venčanju. Snaja otkrila detalje razvoda i prevare

U poruci koja je osvanula na ovoj mreži, žena je navela da želi da na svadbi izgleda 20 godina mlađe i da sve zaseni.

- Poštovanje... Sin pravi svadbu u junu 2027. Treba mi da se transformišem i podmladimda cela njena familija pozavidi. Inače me ne vole ni prija ni prika. Govorila sam sinu da nije za njega, ali ne vredi. Uništiće mu život, a neće da sluša majku svoju. Zato hoću da taj dan budem 20 godina mlađa. Zovem iz Beča - navela je ona u poruci.

svekrva sin snaja.jpg
Foto: Printscreen Threads

Njena poruka izazvala je brojne reakcije, a korisnici nisu propustili priliku da se našale na račun buduće svekrve, koja očigledno ne planira da mladencima prepusti baš svu pažnju na njihovom velikom danu.

Ne propustiteDruštvo"Zar te nije sramota, on radi ceo dan, a sam sebi kuva!" Svekrva upala snaji u kuću, a potez njenog sina sve šokirao
svekrva-snaja-profimedia0093536711.jpg

"Prijo moja, kako ćemo...", "Nije lako kad sina udaju, pod ženinim krovom uvek kisne", "Dušmani joj ne daju mira", navodi se u komentarima.

Ne propustiteDruštvo"Odakle tebi ključ?": Snaja zatekla svekrvu u kuhinji pa napravila haos, a kada je sin skočio da brani majku, isplivala je gorka tajna
svekrva-snaja-profimedia0054978783.jpg
Društvo"On nije njegov otac, ali to nije sve..." Snaja rekla svekrvi da uradi DNK test, a onda je otkrila šokantnu tajnu staru 50 godina
shutterstock-1716917629.jpg
Društvo"Ako ti se ne sviđa, znaš gde su vrata": Uložila svu ušteđevinu u kuću, svekrva je ponižavala, a muž joj prećutao istinu koja joj je srušila ceo svet
svađa partnera
Društvo"Suzama ćeš platiti svaki dinar!" Marija prodala svekrvin stan u Surčinu da ljubavniku vrati kredit, pa usledio pakao: Kletva starice je stigla!
svekrva-i-snaja.jpg

00:20
Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu Izvor: Kurir televizija