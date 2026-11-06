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Dok se buduća mlada sprema za najvažniji dan u životu, njena buduća svekrva već ima sasvim drugačiji plan. Želi da na svadbi zablista toliko da cela familija mlade ostane bez teksta.

Jedna objava na društvenoj mreži Threads nasmejala je korisnike, pošto je žena otkrila da joj je cilj da se podmladi čak 20 godina, i to iz vrlo posebnog razloga. Da dokaže da i ona može da bude glavna zvezda svadbe, uprkos tome što je, kako tvrdi, buduća snaja i njena porodica ne vole.

U poruci koja je osvanula na ovoj mreži, žena je navela da želi da na svadbi izgleda 20 godina mlađe i da sve zaseni.

- Poštovanje... Sin pravi svadbu u junu 2027. Treba mi da se transformišem i podmladimda cela njena familija pozavidi. Inače me ne vole ni prija ni prika. Govorila sam sinu da nije za njega, ali ne vredi. Uništiće mu život, a neće da sluša majku svoju. Zato hoću da taj dan budem 20 godina mlađa. Zovem iz Beča - navela je ona u poruci.

Foto: Printscreen Threads

Njena poruka izazvala je brojne reakcije, a korisnici nisu propustili priliku da se našale na račun buduće svekrve, koja očigledno ne planira da mladencima prepusti baš svu pažnju na njihovom velikom danu.

"Prijo moja, kako ćemo...", "Nije lako kad sina udaju, pod ženinim krovom uvek kisne", "Dušmani joj ne daju mira", navodi se u komentarima.