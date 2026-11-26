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Pripadnici Oklopno–izviđačkog bataljona iz sastava Kopnene vojske realizovali su ove nedelje sadržaje vatrene obuke na poligonu „Pasuljanske livade“.

U skladu sa planom obuke, izvršena su programska gađanja iz naoružanja osnovnog borbenog sredstva jedinice — oklopno-izviđačkog automobila BRDM-2MS, mitraljezima kalibra 7.62 mm i 14.5 mm, iz mesta i u pokretu. Gađanjima na poligonu prethodio je period intenzivne obuke na vežbalištima Vojske Srbije i na lokaciji mirnodopskog razmeštaja jedinice, u cilju adekvatne pripreme ljudstva i tehnike za ovu fazu obučavanja.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kapetan Ivan Radovanović, komandir voda, napominje da programska gađanja predstavljaju redovne aktivnosti tokom kojih se proverava i dalje unapređuje osposobljenost posada za izvršavanje namenskih zadataka.

— Ova gađanja predstavljaju obuku svih članova posade. Nišandžije se obučavaju u samom izvršenju gađanja i rukovanju sistemom za upravljanje vatrom, vozači u upravljanju borbenim vozilima u terenskim uslovima, dok se komandiri obučavaju za komandovanje stalnim članovima posade — rekao je kapetan Radovanović. On je dodao da je osnovni namenski zadatak njihove jedinice prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju, prostoru izvođenja borbenih dejstava i meteorološkim uslovima u cilju obaveštajnog obezbeđenja Kopnene vojske.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Obuka u Oklopno–izviđačkom bataljonu je kontinuiran proces, koji se odvija i realizuje kako u letnjim, tako i u zimskim uslovima. Pripadnici jedinice se leti, između ostalog, osposobljavaju za samostalno preživljavanje u prirodi i prolaze obuku u savlađivanju vodenih prepreka, dok je u zimskom ciklusu akcenat na izvršavanju taktičkih radnji uz upotrebu oklopno–izviđačkog automobila BRDM-2MS, koja uključuju i bojeva gađanja. Na taj način se obezbeđuje visoka borbena gotovost bataljona da u različitim taktičkim, vremenskim i zemljišnim uslovima izvrši sve dodeljene zadatke i obezbedi obaveštajne podatke neophodne za uspeh operacija Kopnene vojske i Vojske Srbije.