Haos u porodici na dan krsne slave! Svekrva u šoku zbog poteza snaje: "Je l' ovo fukarluk?"
- Jedna žena tvrdi da je snaja na dan slave donela samo pogaču i rekla da je ostatak hrane spremila za svoje goste, što je izazvalo šok u porodici.
- Drugi komentari ukazuju da se često dešava da jedna snaja preuzme najveći deo obaveza, dok ostali dođu tek pred goste.
Proslava krsne slave za mnoge porodice predstavlja priliku da se okupe, podele radost i nastave tradiciju, ali upravo oko slavske trpeze ponekad izbijaju nesuglasice.
Ko treba da preuzme pripremu, koliko se podrazumeva pomoć svih ukućana i gde prestaje porodična sloga, a počinje iskorišćavanje nečije dobrote - pitanja su koja su pokrenula raspravu na društvenim mrežama.
Jedna žena opisala je situaciju koja ju je zatekla na dan porodične slave.
"To što sam spremila je za moje goste"
- Da li je normalno da slavski porodični ručak, koji se godinama slavi zajedno, porodica sina koji živi na spratu kuće i mi njegovi roditelji, slavi tako što snaja donese samo pogaču na ručak, uz komentar: "To što sam napravila za slavu ostavila sam za moje koji će doći popodne." Šta reći, ja sam i dalje u šoku. Je l' ovo fukarluk? - navela je anonimna korisnica Instagram stranice "Podgorički vremeplov".
Navela je da su godinama ona, suprug, sin i snaja zajedno proslavljali porodičnu slavu.
- Oni žive na spratu iste kuće. I dalje sam u šoku i ne znam kako da protumačim ovakav postupak. Da li je ovo normalno?" - upitala je.
Jedna snaja preuzela sve obaveze
Sa druge strane, druga korisnica ukazala je na problem koji se, prema njenom iskustvu, često javlja u porodicama koje zajedno proslavljaju slavu i neravnomernu podelu obaveza.
- Postoje i drugačije situacije. Kada braća, njih trojica ili četvorica, slave slavu zajedno, često se desi da jedna snaja, odnosno supruga, preuzme najveći deo obaveza oko pripreme trpeze i spremanja, dok ostale dođu tek pred dolazak gostiju - napisala je ona.
"Nadmudri ekipu, spremi kinesku hranu"
U raspravi se javila i jedna korisnica koja je kroz šaljiv primer pokazala kako je rešila problem neravnomerne podele obaveza tokom slave.
- Ja sam to lako rešila. Za slavu sam spremila kinesku, tajlandsku, meksikansku i nemačku hranu. Puna trpeza, ali bez sarmi, supe i ostalih domaćih jela. Nikad više nisam morala da spremim. Samo nadmudri ekipu. Recimo napravi skroz vegeterijanski meni - navodi se u komentaru.