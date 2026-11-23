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Proslava krsne slave za mnoge porodice predstavlja priliku da se okupe, podele radost i nastave tradiciju, ali upravo oko slavske trpeze ponekad izbijaju nesuglasice.

Ko treba da preuzme pripremu, koliko se podrazumeva pomoć svih ukućana i gde prestaje porodična sloga, a počinje iskorišćavanje nečije dobrote - pitanja su koja su pokrenula raspravu na društvenim mrežama.

Jedna žena opisala je situaciju koja ju je zatekla na dan porodične slave.

"To što sam spremila je za moje goste"

- Da li je normalno da slavski porodični ručak, koji se godinama slavi zajedno, porodica sina koji živi na spratu kuće i mi njegovi roditelji, slavi tako što snaja donese samo pogaču na ručak, uz komentar: "To što sam napravila za slavu ostavila sam za moje koji će doći popodne." Šta reći, ja sam i dalje u šoku. Je l' ovo fukarluk? - navela je anonimna korisnica Instagram stranice "Podgorički vremeplov".

Navela je da su godinama ona, suprug, sin i snaja zajedno proslavljali porodičnu slavu.

- Oni žive na spratu iste kuće. I dalje sam u šoku i ne znam kako da protumačim ovakav postupak. Da li je ovo normalno?" - upitala je.

Jedna snaja preuzela sve obaveze

Sa druge strane, druga korisnica ukazala je na problem koji se, prema njenom iskustvu, često javlja u porodicama koje zajedno proslavljaju slavu i neravnomernu podelu obaveza.

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- Postoje i drugačije situacije. Kada braća, njih trojica ili četvorica, slave slavu zajedno, često se desi da jedna snaja, odnosno supruga, preuzme najveći deo obaveza oko pripreme trpeze i spremanja, dok ostale dođu tek pred dolazak gostiju - napisala je ona.

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"Nadmudri ekipu, spremi kinesku hranu"

U raspravi se javila i jedna korisnica koja je kroz šaljiv primer pokazala kako je rešila problem neravnomerne podele obaveza tokom slave.

- Ja sam to lako rešila. Za slavu sam spremila kinesku, tajlandsku, meksikansku i nemačku hranu. Puna trpeza, ali bez sarmi, supe i ostalih domaćih jela. Nikad više nisam morala da spremim. Samo nadmudri ekipu. Recimo napravi skroz vegeterijanski meni - navodi se u komentaru.