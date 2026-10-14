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Godine zajedničkog života, ulaganja u porodični dom i prećutkivanja zarad mira u kući mogu da padnu u vodu kada se otkrije da poverenje nije bilo obostrano. Jedna žena našla se pred teškom odlukom nakon što je saznala istinu o kući u koju je uložila svu svoju ušteđevinu, a zbog koje je na kraju spakovala stvari i sa sinom napustila supruga.

Njenu ispovest koja je objavljena u Fejsbuk stranici "Priče iz naroda" prenosimo u celosti:

"Ne znam više da li sam prenaglila ili sam samo prekasno otvorila oči. Sa mužem sam 11 godina, u braku 8. Imamo sina koji je krenuo u prvi razred. Kad smo se venčali, živeli smo prvo kao podstanari na Zvezdari, u garsonjeri. Onda je muž rekao da ima rešenje: stara kuća njegove porodice u jednom prigradskom naselju, da je "to svakako njegovo", samo treba da se sredi. Rekao je: "Bolje da ulažemo u svoje nego da dajemo kiriju drugome." I meni je to imalo smisla.

Tada sam radila u trgovini, posle sam prešla u privatnu stomatološku ordinaciju, na prijemu sam radila. Nije neka plata, ali sam štedela godinama. Imala sam i nešto od prodaje dedinog placa iz sela, ništa ogromno, ali za mene dovoljno. Sve što sam imala, dala sam za tu kuću. Stolarija, pločice, kupatilo, struja, krov koji je prokišnjavao, kuhinja po meri na rate, pa otplata tih rata. Moji roditelji su pomogli za peć na pelet. Muž je radio povremeno, čas prijavljen, čas ne, čas vožnja, čas magacin. Nije da nije davao ništa, davao je, ali mnogo manje nego što je pričao.

Od početka je problem bila svekrva. Ona živi u drugom delu dvorišta, odvojeno, ali praktično zajedno. U početku sam ćutala kad govori: "Ovo je moja kuća, ovde se zna red." Posle sam ćutala i kad mi pomera stvari po kuhinji. Pa kad sinu govori: "Nemoj tako kao mama, kod nas se to drugačije radi." Pa kad pred ljudima kaže da sam došla "na gotovo", a mi smo zatekli zidove koji se ljušte i poljski WC koji sam ja prva ribala. Muž bi uvek govorio isto: "Ma pusti je, takva je." Ili još gore: "Ćuti da ne bude haos." I ja sam ćutala. Jesam i ja pravila greške. Nisam tražila ništa na papiru. Nisam išla kod advokata. Kad bih krenula da pitam, on bi se uvredio: "Šta, ne veruješ mi? Hoćeš brak na ugovor?" Lepše mi je bilo da zamišljam da gradimo dom nego da proveravam.

Prelomilo se zbog jedne glupe svađe oko ormara. Svekrva je bez pitanja dala majstorima da unesu neke njene stvari u naš hodnik, kaže "ima pravo, njena je kuća". Ja sam prvi put rekla da ne može više tako. Nije bilo dranje sa moje strane, samo sam rekla: "Ako je ovo naš deo, hoću da se poštuje granica." Ona je tad rekla nešto što mi i sad odzvanja: "Tvoj deo? Ti ovde nemaš ništa." Muž je bio tu. Stajao je i ćutao. Posle, kad je ona lupila vratima, rekla sam mu: "Reci joj čija je kuća." On je počeo da vrda, kako nije trenutak, kako znaš kakva je. Ja sam prvi put uzela telefon i sutradan, u pauzi na poslu, preko Katastra sam proverila podatke.

Nisam ni znala tačno šta gledam, pa sam posle otišla i lično da proverim. Kuća nije bila njegova. Ni pola, ni deo. Vodi se na svekra koji je umro pre više godina, a ostavina nikad nije završena kako treba. U praksi, pravo polažu i svekrva, i muž, i njegova sestra koja živi u inostranstvu. Znači, ja sam uložila sve u nešto što pravno nije ni njegovo, a kamoli naše. Još gore, on je to znao. Znao je sve vreme da nije rešeno, da sestra nije dala saglasnost, da može sutra da traži svoj deo, da može da se proda, deli, šta god. Kad sam ga suočila, rekao je: "Pa svakako bi ostalo meni." To me je valjda najviše zabolelo. To "svakako". Kao da su moje godine rada, živaca, trud, ćutanje i poniženja bili uloženi u njegovo "svakako".

Njene bolove 9 godina niko nije shvatao ozbiljno Foto: Profimedia

Posle je menjao priču. Prvo da nije hteo da me sekira. Onda da je čekao da se "smiri situacija" sa sestrom. Onda da sam i ja kriva što sam terala da se renovira odmah zbog deteta. Tačno je da sam ja gurala da dete ne raste po podstanarskim stanovima. Tačno je i da sam pristajala na kompromise koje nisam smela. Ali nisam ga terala da me laže. Tu noć nisam spavala. Ujutru je svekrva, kao da ništa nije bilo, pitala hoću li da kuvam pasulj i dodala: "Ako ti se ne sviđa, znaš gde su vrata." On je opet ćutao. To njegovo ćutanje me je više bolelo nego njen bezobrazluk. Spakovala sam nekoliko kesa, uzela dete i otišla kod moje majke u stan na Karaburmi. Sin me je pitao: "Mama, da li se vraćamo kući?" Nisam znala šta da mu kažem. Sad smo već skoro četiri meseca kod mojih. Spavamo u jednoj sobi. Ja putujem duže na posao. Finansijski sam dole, još otplaćujem pozajmicu za kuhinju koja je ostala tamo. Muž zove, nekad moli, nekad se ljuti. Kaže da sam rasturila porodicu zbog papira, da kažem da nije zbog papira nego zbog prevare i zbog toga što me nikad nije zaštitio od rođene majke. Nemam više snage.

Najgore je što ga ne mrzim. Da ga mrzim, bilo bi lakše. Vidim i ja da je odrastao tako da se majci ne protivreči, da gura stvari pod tepih, da misli da će vreme sve rešiti. Ali meni je vreme odnelo poverenje. A bez toga ne znam na šta da se vratim. On sad nudi da "sredimo papire", ali kako da verujem kad je tek posle mog odlaska to postalo hitno? I kako da se vratim u isto dvorište, pored iste žene koja me godinama ponižava, a on to zove mirom u kući?

S jedne strane, ne želim da mi dete raste bez oca svaki dan. S druge, ne želim da sin sutra misli da je normalno da žena ćuti, ulaže, trpi i onda još treba da razume. Možda sam i predugo glumila da je sve podnošljivo samo zato što sam se plašila da krenem od nule."