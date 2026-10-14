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Čak i kada ne gledamo u telefon i ne odgovaramo na poruke, njegovo prisustvo na stolu može da utiče na našu koncentraciju. Istraživanje je pokazalo da udaljavanje mobilnog telefona može da poboljša rezultate na testovima pamćenja i rezonovanja, a ovaj nalaz otvara i pitanje koliko nam telefoni odvlače pažnju tokom razgovora.

Istraživanje objavljeno u časopisu "Journal of the Association for Consumer Research" bavilo se uticajem blizine mobilnog telefona na mentalne sposobnosti. Njegovi rezultati ukazuju na to da telefon ne mora aktivno da se koristi da bi uticao na količinu mentalnih resursa koje imamo na raspolaganju.

Studiju su sproveli Adrijan F. Vord, Kristen Djuk, Ajelet Gnez i Marten V. Bos, a obuhvatila je dva eksperimenta u kojima su učesnici rešavali kognitivne zadatke. Tokom testiranja telefon im je bio na stolu, u džepu ili torbi, odnosno u drugoj prostoriji. Rezultati su pokazali da su učesnici koji su ostavili mobilni telefon izvan prostorije ostvarili bolje rezultate na testovima radne memorije i rezonovanja.

Posebno je značajno to što se ovaj efekat zadržao čak i kada je telefon bio isključen. To ukazuje na mogućnost da ometanje ne potiče samo od obaveštenja, zvukova ili potrebe da proverimo ekran, već i od samog prisustva uređaja u našoj blizini.

Drugim rečima, mobilni telefon može da utiče na našu pažnju čak i kada ga ne dodirujemo.

Zašto je bolje da telefon sklonimo tokom razgovora

Istraživači su utvrdili i da su osobe koje su više zavisne od mobilnog telefona bile podložnije ovom efektu. Zbog toga su ukazali na to da udaljavanje uređaja može da pomogne u poboljšanju kognitivnih sposobnosti.

Ovi nalazi mogu se posmatrati i u kontekstu svakodnevnih susreta i razgovora. Kada telefon ostavimo po strani, smanjujemo mogućnost da nam odvlači pažnju i lakše se usmeravamo na ljude sa kojima provodimo vreme.

Zato sklanjanje telefona tokom razgovora ne mora da bude znak nepoverenja ili skrivanja nečega. Može da predstavlja jednostavan način da se smanje ometanja i više pažnje posveti sagovornicima, što može doprineti kvalitetu komunikacije.

Ipak, važno je napraviti razliku između onoga što je istraživanje direktno ispitivalo i načina na koji se njegovi rezultati mogu primeniti u svakodnevnom životu. Eksperimenti su se bavili kognitivnim zadacima, dok je značaj sklanjanja telefona za međuljudske odnose širi zaključak koji se može izvesti iz ovih nalaza.