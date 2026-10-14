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Lider Saveza nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je večeras da očekuje da će na narednim parlamentarnim izborima u Srbiji, 25. oktobra, pobediti lista koju predvodi Aleksandar Vučić, ističući da bi takav ishod omogućio nastavak saradnje Beograda i Banjaluke, uključujući realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata.

"Imamo već neke zajedničke planove u infrastrukturi. Očekujem da će se dodatno stabilizovati struktura Donalda Trampa u Americi. Nema nijednog razloga, ni minimalnog, da se ugroze veoma dobri, stabilni odnosi", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS).

Dodik je istakao da Republika Srpska ima dobre odnose sa Srbijom i da očekuje da će oni biti nastavljeni i dodatno unapređeni.

On je ocenio da je Aleksandar Vučić čovek mira i izrazio uverenje da ne bi ulazio u rat ni sa Hrvatskom ni sa Bošnjacima.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom, Dodik je ocenio da su pojedini potezi u poslednje vreme ugrozili odnose srpskog i hrvatskog naroda, iako komunikacija između njih postoji.

On je istakao da je neophodno da politički predstavnici Srbije i Hrvatske razgovaraju o odnosima dva naroda i načinima za prevazilaženje problema.

"Taj odnos treba definitivno da se stavi na dnevni red jednog i drugog političkog establišmenta i da se vidi na koji način situacija može da se prevazđe", rekao je Dodik.

On je naveo da ni Srbi ni Hrvati neće odustati od svojih viđenja istorijskih događaja, ali da bi trebalo pronaći način da se obeležavanje mesta stradanja organizuje tako da ne izaziva dodatne tenzije i ne podstiče bolna sećanja.

Kao jedno od ključnih pitanja za budućnost regiona izdvojio je očuvanje mira i potrebu da politički lideri spreče podsticanje sukoba.