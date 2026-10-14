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Sneg je ove godine u Srbiju stigao mnogo ranije nego prošle godine, i to na samom početku kalendarske jeseni kada su se zabeleli vrhovi Golije i Kopaonika.

Temperaturni rolerkoster posle letnjih dugotrajnih žega nas je pošteno iznenadio, pa smo preko noći iz kratkih rukava bili prinuđeni da uskočimo u tople jakne i kapute.

Temperaturna klackalica se nastavila i u oktobru. U velikim gradovima su jutarnje temperature i blizu nule, ali zato preko dana živa u termometru ide do 20 stepeni Celzijusovih! S druge strane na planinama je zavejao i oktobarski sneg i to na Brezovici.

Meteorolozi i za naredne dane najavljuju vremenske preokrete karakteristične za jesen, a kada nas zadese ovakve vremenske (ne)prilike, često posežemo za narodnim verovanjima i pokušavamo da odgonetnemo šta znači kada sneg padne kad mu vreme nije...

Foto: Facebook Printscreen, Radio Borzani Brezovica

Ako se ukaže u aprilu, na primer na Blagovesti, kada pahulje prekriju rascvetale trešnje i kajsije, priroda opominje ljude da pripaze na svoje ponašanje i savetuje im da razreše dileme koje ih dugo muče.

No, proleće je drugačije - to je buđenje prirode, ponovno rađanje, novi početak, opšta renesansa. Jesen je druga priča, ona donosi zrelost, završetke, period mirovanja, pripreme za hladne dane. S njom stižu i neke druge boje, ali bela nije u toj paleti.

Ipak, poslednjih godina, zbog klimatskih promena i ostalih globalnih problema, i proleće i jesen traju toliko kratko da gotovo i nemamo vremena za uživanje u zlatnim krošnjama i opalom lišću koje krcka pod našim nogama.

Šta znači kada sneg padne u oktobru

Foto: Printscreen/Instagram/borzanionline

Prema folklornim tumačenjima i narodnim predskazanjima, oktobar može biti indikator predstojeće zime. Ako nas u ovom mesecu iznenadi sneg, to znači da će ona obilovati padavinama.

Postoji i izreka "koliko magle u oktobru, toliko snega u februaru". Ali, ovog oktobra smo videli više snega nego u februaru...

Veruje se da snežni oktobar znači raniji dolazak proleća. Drugim rečima, što ranije zima počne, ranije će i otići. Narod kaže i da "sneg što padne bez glasa nosi reči koje još nisu stigle". U prevodu - nešto će se desiti, jer je stigao nenajavljen.

Kada bismo bacili pogled na meteo podatke iz prethodnih decenija, došli bismo do zaključka da se pojedina verovanja nekad i obistine.