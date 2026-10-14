- Večeras u kol centru liste ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA u Nišu. Beskonačno hvala svim ljudima koji se svakoga dana bore za našu Srbiju i svim divnim ljudima koji veruju u politiku Aleksandra Vučića. Idemo do pobede 25. oktobra! Za našu Srbiju - napisala je ona na Iksu.