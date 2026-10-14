Politika
"VEČERAS U KOL CENTRU LISTE 'UJEDINJENA SRBIJA'" Brnabić: Beskonačno hvala svim ljudima koji se svakoga dana bore za našu Srbiju
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Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika posetila je večeras kol centar liste "Ujedinjena Srbija-Aleksandar Vučić".
- Večeras u kol centru liste ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA u Nišu. Beskonačno hvala svim ljudima koji se svakoga dana bore za našu Srbiju i svim divnim ljudima koji veruju u politiku Aleksandra Vučića. Idemo do pobede 25. oktobra! Za našu Srbiju - napisala je ona na Iksu.
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