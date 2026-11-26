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Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević dovezen je policijskim kombijem u Centralni zatvor u Bačvanskoj ulici u Beogradu.

Vučićević je u Centralni zatvor prebačen pošto mu je sud odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvora Vučićeviću jer, kako je navedeno, postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično delo. Sud je taj predlog usvojio.

Informer je objavio snimak dolaska "marice" u Centralni zatvor.

Vučićeviću se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Advokat Vučićevića, Boris Bogdanović, za Informer je rekao da im je uručeno rešenje, ali se nije detaljnije izjašnjavao o tome navodeći da im treba vremena da se upoznaju i vidi to rešenje.

"Svakako ćemo se žaliti", rekao je on.