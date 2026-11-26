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Svake godine na stotine hiljada srpskih turista na putu do omiljenih grčkih letovališta prolazi kroz granični prelaz Evzoni. Na njemu se često provode sati, čekajući u kolonama automobila i autobusa.

O Evzoniju se piše na društvenim mrežama, razmenjuju se informacije o gužvama i traže alternativni pravci. Ipak, malo ko se zapita šta zapravo znači ime ovog graničnog prelaza.

A iza njega se krije priča stara više od jednog veka, priča o Balkanskim ratovima, devetorici grčkih vojnika i jednoj od najprepoznatljivijih vojnih jedinica na svetu, čiji pripadnici danas čuvaju Grob neznanog junaka u srcu Atine.

Nekada se selo zvalo Mačukovo

Granični prelaz Evzoni, koji se sa severnomakedonske strane naziva Bogorodica, dobio je ime po obližnjem selu u oblasti Kilkis, na severu Grčke. Sve do 1927. godine to selo nosilo je ime - Mačukovo.

A danas imenom seća na devetoricu grčkih vojnika iz 31. pešadijskog puka, koje su 1913. godine, u vreme Drugog balkanskog rata, Bugari kao zarobljenike zverski mučili pre nego što su ih ubili.

Po završetku Prvog svetskog rata, Mihail Sionidis, tadašnji predsednik lokalne zajednice, pronašao je njihove posmrtne ostatke, preneo ih u selo i tamo sahranio.

Spomenik ubijenim grčkim vojnicima u selu Evzoni Foto: Printscreen

U znak sećanja na stradale vojnike, Mačukovo je preimenovano u Evzoni, a odluka je objavljena 30. avgusta 1927. godine u službenom glasniku.

Evzoni nisu, međutim, samo deo istorije graničnog prelaza. Pod tim imenom nekada su bile poznate elitne pešadijske jedinice grčke vojske, a sada čine Predsedničku gardu, počasnu jedinicu koja je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Grčke.

I ko nije posetio Atinu verovatno ih je video na televiziji ispred zgrade grčkog parlamenta, na trgu Sintagma, kako u neobičnim uniformama, belim naboranim suknjama, crvenim kapama i karakterističnim cipelama sa velikim crnim pufnama izvode smenu straže.

Njihovi spori, precizni i savršeno usklađeni pokreti privlače pažnju turista iz čitavog sveta. Ipak, iza prizora koji mnogi doživljavaju kao turističku atrakciju stoji ozbiljna vojna tradicija.

Naziv Evzon potiče iz starogrčkog jezika i u doslovnom prevodu znači "dobro opasan ratnik".

Kraljevski ukaz za elitnu jedinicu

Kraljevskim ukazom od 12. decembra 1868. godine po novom kalendaru (po starom 30. novembar) formirana su četiri bataljona Evzona, čiji je zadatak bio čuvanje granica. Istog dana osnovana je i elitna vojna jedinica iz koje će se razviti današnja Predsednička garda.

Evzonske jedinice bile su poznate po hrabrosti i izdržljivosti svojih pripadnika, a posebno su se istakle tokom Balkanskih ratova 1912. i 1913. godine.

Današnja Predsednička garda, koja od 1974. godine nosi taj naziv, ima isključivo ceremonijalnu ulogu.

Postati Evzon nije nimalo lako. Pripadnici garde biraju se među dobrovoljcima koji služe vojni rok u pešadiji grčke vojske. Suprotno mišljenju koje se može čuti - oni, ipak, ne moraju biti poreklom sa Krita, već dolaze iz različitih krajeva Grčke.

Kandidati moraju da budu visoki najmanje 187 centimetara, da imaju odgovarajuću telesnu građu, izuzetnu fizičku kondiciju i sposobnost da izdrže napornu obuku.

Evzoni su preimenovani u Predsedničku gardu i poznati su po specifičnoj smeni straže u Atini Foto: Nowaczyk/Shutterstock

Specijalna obuka traje oko pet nedelja, a gotovo polovina odabranih kandidata ne uspeva da je završi.

Vojnici se uparuju prema visini i telesnoj građi kako bi njihovi pokreti tokom ceremonija bili što usklađeniji.

Danas Evzoni neprekidno čuvaju Grob neznanog junaka ispred grčkog parlamenta, kao i ulaz u predsedničku palatu u Atini.

Straža se smenjuje svakog punog sata, tokom čitave godine, bez obzira na vremenske uslove. Posebno svečana smena, uz učešće većeg broja pripadnika garde i vojnog orkestra, održava se svake nedelje u 11 časova.

Evzoni dočekuju strane državnike, učestvuju u državnim ceremonijama, podižu i spuštaju grčku zastavu na Akropolju nedeljom i državnim praznicima, a predstavljaju svoju zemlju i na svečanostima u inostranstvu.

Za Grke oni nisu samo vojnici u tradicionalnim uniformama. Oni predstavljaju vezu između savremene države i generacija koje su se borile za njenu nezavisnost.

Svaki detalj uniforme ima značenje

Svečana uniforma Evzona izrađuje se ručno, po tradicionalnim pravilima, a gotovo svaki njen deo ima istorijsko ili simboličko znacenje.

- Fustanela (bela suknja) - Za njenu izradu koristi se oko 30 metara tkanine, a 400 nabora na suknji simbolizuje četiri veka po osmanskom vlašću

- Farion (crvena kapa) - crvena boja simbolizuje krv prolivenu u borbi za slobodu, a duga crna svilena kićanka suze i žalost za poginulim ratnicima

- Fermeli (vezeni prsluk) - najzahtevniji deo uniforme, ukrašen tradicionalnim ornamentima. Njegova ručna izrada može trajati i šest meseci

- Bela košulja - prepoznatljiva po širokim rukavima, a svojom belinom, baš kao i bela suknja, predstavlja čistotu borbe za oslobođenje

Uniforma Evzonija je veoma specifična Foto: Volosh/Shutterstock

- Caruhije (crvene kožne cipele) - par je težak između 2,5 i tri kilograma, a na đonovima svake cipele nalazi se i do 60 metalnih eksera. Prema predanju, snažnim udaranjem obuće o zemlju Evzoni poručuju precima da je Grčka slobodna

- Crne vunene pufne na cipelama - prema legendi, nekada su služile za skrivanje malih sečiva

- Plavo-bele svilene rese oko struka - predstavljaju boje grčke nacionalne zastave

- Ornamenti Ο i Χ - prema pojedinim tumačenjima, predstavljaju početna slova grčkih reči Ορθόδοξος (Ortodoksos) - pravoslavac i Χριστιανός (Hristianos) - hrišćanin

- Bele vunene čarape - svaki Evzon nosi po dva para na nogama

- Crne podvezice - postavljaju se ispod kolena i završavaju svilenim kićankama

Oblačenje kompletne svečane uniforme traje između 45 minuta i sat vremena, a Evzonima u tome pomažu drugi pripadnici garde.