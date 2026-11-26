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Odlukom suda vlasniku i glavom i odgovornom uredniku televizije Informer, Draganu J. Vučićeviću, određen je pritvor u trajanju do 30 dana.

Podsetimo, Dragan J. Vučićević, saslušan je danas pred tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, gde je izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.

Vučićević je priveden juče po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva zbog osnova sumnje da je počinio krivična dela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde. Prema navodima iz postupka, tereti se za neodređen broj radnji vezanih za govore i izjave emitovane na televiziji Informer u periodu od početka njenog rada 2023. godine pa sve do jeseni 2026. godine

Njegovi branioci istakli su ranije danas da u ovom slučaju nema zakonskog osnova za određivanje pritvora. Prema stavu odbrane, iako svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu koju tužilaštvo i sud treba da razmotre, sporna prijava je, kako kažu, neprecizna i pravno neutemeljena.

Branioci su naglasili da u prijavi nije precizno opredeljeno ni vreme kada su sporne izjave date, niti ko ih je tačno izrekao. Kako navode, prijava se ne odnosi isključivo na Vučićevića, već i na druga lica koja su učestvovala u programu, ali su sve izgovorene reči i radnje stavljene na teret isključivo njemu. Ovakvo postupanje, prema oceni odbrane, budi ozbiljnu sumnju u javnosti da se na ovaj način vrši direktan pritisak na medije